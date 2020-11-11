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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SpaceX ikinci kez uzaya astronot gönderiyor: İlk operasyonel misyon

    SpaceX ikinci kez uzaya astronot gönderiyor. Bu hafta gerçekleşecek olan Crew-1 misyonu şirketin ilk insanlı operasyonel misyonu olacak.
    17 sa. (Son Güncelleme: 15 sa.)
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    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    SpaceX ikinci kez uzaya astronot gönderiyor: İlk operasyonel misyon
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    Uzay araştırmalarının yıldız şirketi SpaceX bu hafta yine önemli bir göreve çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin ilk operasyonel insanlı Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) misyonu Crew-1 için artık neredeyse her şey hazır durumda. NASA tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülü 15 Kasım TSİ 03.49'da kalkışa geçecek.

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    Crew-1 misyonunda SpaceX tam dört astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatmaya hazırlanıyor. Bu astronotlardan üçü Amerikalı (Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker), biri ise Japon (Soiçi Noguçi) olacak. Dört astronotun yaklaşık altı ay ISS'de görev yapması ve Mayıs 2021'de Yeryüzü'ne dönmesi bekleniyor.

    SpaceX ilk kez geçtiğimiz Mayıs ayında, Demo-2 isimli görevde uzaya astronot fırlatmıştı. Demo-2 görevi SpaceX'i uzaya astronot gönderebilen ilk özel şirket olarak tarihe geçirdi. Ancak bu görev her ne kadar büyük başarıyla sonlanmış olsa da operasyonel bir misyon değildi, yalnızca SpaceX'in roket ve kapsüllerini test  etmek amacıyla yapılmıştı. Zaten Demo-2'de uzaya fırlatılan astronotlar da kısa süre sonra Dünya'ya geri dönmüştü. Crew-1 misyonu ise şirketin ilk operasyonel görevi olarak dikkat çekiyor. Crew-1'de ISS'ye fırlatılan astronotlar normal resmi görevlerdeki gibi altı ay boyunca uzayda kalacak ve kendilerine verilen görevleri yerine getirecek.

    SpaceX Demo-2 ve Crew-1 ile birlikte artık NASA'nın uzaydaki Rus bağımlılığına nihai bir son getirmiş oluyor. Barack Obama'nın uzay mekiği programını 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana NASA kendi astronotlarını kendisi uzaya fırlatamıyordu. Bu alanda Rusya'nın Soyuz roketleri ve Soyuz kapsüllerine bir bağımlılık söz konusuydu. Amerikan iç siyasetinde de çokça tartışmaya neden olan bu Rus bağımlılığına nihayet SpaceX bir son verdi. Yaklaşık 9 yılın ardından astronotlar tekrar Amerikan topraklarından uzaya gidebiliyor.

    Crew-1 görevi NASA ve SpaceX'in YouTube adreslerinden canlı yayınlanacak.



    https://www.space.com/news/live/spacex-crew-1-mission-updates Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    56 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Tamerdeli (Tamer Yeşildağ) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yuh bizimkiler mal
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