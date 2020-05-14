SpaceX'in uzaya fırlatacağı astronotlar, tarihi uçuş öncesinde karantinaya alındı

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SpaceX'in bu ay Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatacağı iki NASA astronotu, tarihi uçuş öncesinde 'rutin' karantinaya alındı. NASA bu iki haftalık karantina sürecinde, astronotların uzaya herhangi bir hastalık taşımadığından emin olmak istiyor.

Uzaya gönderilecek olan astronotların karantinaya alınma durumu aslında tamamıyla rutin işlenen bir süreç, yani COVID-19 pandemisiyle herhangi bir ilgisi yok. Pandemi olmasaydı da zaten astronotlar karantinaya alınacaktı. Ancak elbette pandemi nedeniyle NASA bu karantina sürecine muhtemelen biraz daha temkinli yaklaşacaktır.

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SpaceX, NASA'nın Rusya bağımlılığına son veriyor

SpaceX'in Demo-2 ismini verdiği misyonda, NASA'lı astronotlar Robert Behnken ve Douglas Hurley uzaya fırlatılacak. Demo-2 görevinin özellikle de Amerikan uzay araştırmaları için çok büyük bir önemi var.

Barack Obama'nın uzay mekiği programını 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana NASA kendi astronotlarını kendisi uzaya fırlatamıyordu. Bu alanda Rusya'nın Soyuz roketleri ve Soyuz kapsüllerine bir bağımlılık söz konusuydu. Amerikan iç siyasetinde de çokça tartışmaya neden olan bu Rus bağımlılığına çok yakında SpaceX son verecek. Yaklaşık 9 yılın ardından astronotlar tekrar Amerikan topraklarından uzaya gönderilecek.

Demo-2 misyonu ayrıca SpaceX'in de ilk insanlı uzay görevi olarak tarihe geçecek. Görevde şirketin uzun bir süredir geliştirmekte olduğu Crew Dragon kapsülü kullanılacak. Crew Dragon'ın 7 kişiye kadar taşıma kapasitesine sahip olduğu ancak NASA'nın kapsülü tam kapasitesiyle kullanmayacağı söyleniyor. Geniş ve basit bir iç dizayna sahip olan Crew Dragon, büyük pencereleri ve dokunmatik ekranlarıyla astronotlara —Soyuz kapsülüne göre— çok daha ferah ve modern bir alan sunuyor.

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Crew Dragon daha önce mürettebatsız olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmişti. Demo-1 isimli görev geçtiğimiz yıl Mart ayında gerçekleşmiş ve kusursuz bir şekilde tamamlanmıştı. Demo-1'de elde edilen başarının ardından 2019'un yaz aylarında ilk insanlı görevin de yapılması bekleniyordu ancak SpaceX'in Nisan ayında yaşadığı talihsiz kaza buna engel oldu. Yaklaşık bir yıllık bir erteleme gerçekleşti.

Demo-2 misyonu NASA ve SpaceX tarafından canlı olarak yayınlanacak. Şu an için planlanan kalkış tarihi 27 Mayıs olarak belirlenmiş ancak hava durumunun müsait olmaması halinde birkaç günlük erteleme gerçekleşebilir.

https://www.space.com/spacex-crew-dragon-astronauts-demo-2-quarantine.html

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