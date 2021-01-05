SpaceX'ten çılgın plan: Dünyanın en büyük roketini 'kuleyle yakalamaya' çalışacak

Elon Musk'ın ünlü şirketi SpaceX uzayda yine çok ilginç bir planla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Starship uzay gemisiyle tekrar kullanılabilirlikte bir üst seviyeye çıkmayı planlayan şirket, devasa Super Heavy iticisini iniş denemelerinde kalkış kulesiyle yakalamaya çalışacaklarını duyurdu. Musk'ın konuyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklama uzay hayranlarında büyük bir heyecan yarattı.
Super Heavy ile ilgili bir hayranın hazırladığı animasyona cevap veren Musk,"Super Heavy İticisini kalkış kulesi koluyla yakalamaya çalışacağız. Izgara kanatlarını kullanarak yükü alacağız." ifadelerini kullandı.
Elon Musk'ın sözleri ilk bakışta elbette epey enteresan geliyor. Super Heavy gibi dev bir roketi iniş yaparken kalkış kulesiyle yakalama fikri uzay camiasında daha önce benzeri duyulmamış bir iş. Elon Musk ise, mühendislik tarafından bakıldığında bu fikrin uzun vadede çok yararlı olacağını söylüyor.
Kalkış kulesiyle roket yakalama fikrinin faydalarından bahseden Musk,"Kütleyi azaltacak, bacak maliyetinden kurtaracak ve iticinin tekrar bir uçuş için hemen pozisyonlanabilmesini sağlayacak — bir saatten kısa sürede aynı itici ikinci kez kalkışa geçebilecek." şeklinde konuştu.İlginizi Çekebilir SpaceX amacından sapıyor: 'Yok etmek için' roket üretecek
SpaceX'in Falcon 9 roketleri iniş denemelerinde dört bacak kullanıyor. Bacaklar karbon fiber ve alüminyüm gibi hafif materyallerden imal ediliyor olsa da yine de 2 ton civarında bir ağırlığa sahip. Super Heavy iticisi ise Falcon 9'dan çok daha büyük bir roket olacak, dolayısıyla bacakların ağırlığının 10 ton seviyesine kadar yükselmesi bekleniyor. Elon Musk burada sadece bacak ağırlığından kurtulmanın bile önemli olacağını ifade etmiş.
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Kuleyle roket yakalama fikrinin bir diğer önemi de elbette tekrar uçuş için hazırlık sürecinin inanılmaz şekilde hızlanacak olması. Şu anda SpaceX'in Falcon 9 roketleri kalkış alanından uzak noktalara iniş yapıyor, dolayısıyla roketin hazırlanıp tekrar kalkış alanına getirilmesi epey zaman alan bir iş. Kalkış kulesiyle roketin yakalanması ve tam olarak istenen noktaya bırakılması durumunda ise böyle bir problem kalmayacak. Elon Musk, Starship sisteminde arzulanan '1 saatte tekrar uçuş' hedefinin bu şekilde mümkün olabileceğini belirtmiş.
SpaceX'in bu yeni çılgın planı gerçeğe dönüşür mü şu anda bilemiyoruz. Şirket bu planı denemek istiyor ancak elbette işlerin planladığı gibi gitmeme ihtimali de epey yüksek. Yine de SpaceX bunu da başarabilirse uzayda yine önemli bir devrime daha imza atmış olacak.
Konuyla ilgili bir Reddit kullanıcısı güzel bir animasyon hazırlamış. SpaceX'in nihai planını bilmiyoruz ancak animasyon temsili anlamda oldukça iyi görünüyor. Buradan animasyona göz atabilirsiniz.
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Animasyonu izledim 3 lük değil 10 luk falan atması gerekiyor o şekilde tutmak için.
En ufak temasta geçmiş olsun çöp. Çembere çarptırıp sokayım da diyemezsin.
Gövde üzerine iniyordu eski mekikler. Bence boşa uğraşıyorlar dikine indirmeye uğraşmakla.
Tabi Elon bizden daha iyi biliyor bu işi o ayrı mesele de.