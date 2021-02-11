SpaceX, NASA’dan bir kontrat daha kaptı!

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA) ile olan işbirliği artarak devam ediyor. NASA’nın uzun vadedeki en önemli görevlerinden biri olacak ve ilk etapta uydumuz Ay’a yeniden insan götürme projesi olan Artemis’in önemli bir ayağı olan Gateway (Geçit) istasyonu için SpaceX seçildi.

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Şirket, yaklaşık 332 milyon dolar değerindeki anlaşma kapsamında istasyonun iki önemli modülünü uzaya taşıyacak. SpaceX’in geliştirdiği Falcon Heavy roketleriyle uzaya gönderilecek modüller, güç ve itki unsuru ile yaşam ve lojistik tesisi olacak.

Sırasıyla 375 milyon ve 187 milyon dolar değerinde olan modüller, Geçit istasyonu Ay yörüngesine yerleştiğinde astronotların uydumuzun yüzeyini iniş ve geri dönüşlerinde bir merkez görevi görecek. İlk modül, istasyonun yörüngedeki haeketini kontrol ederken, ikinci unsur ise astronotların görev öncesi ve sonrası kalacakları bir alan olarak tasarlanacak. Geçit görevi için muhtemel fırlatma tarihi ise en erken 2024 yılının Mayıs olarak görünüyor.

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ABD’nin oldukça önem verdiği proje zaman zaman bütçe sıkıntıları ile gündeme gelse de NASA, Artemis için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl proje kapsamında Ay’a iniş aracı geliştirecek şirketleri açıklayan kurum, Artemis Mutabakatı adını verdiği metinde bir takım prensipleri kaleme almıştı. Bunlar arasında uydumuzda inşa edilecek üsler etrafında kurulacak “güvenli bölgeler” gibi hassas konular bulunuyordu.

https://www.engadget.com/spacex-lunar-gateway-launch-contract-231142514.html

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