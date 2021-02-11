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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SpaceX, NASA’dan bir kontrat daha kaptı!

    NASA'nın Ay'a yeniden insan indirme görevi olan Artemis projesinin en önemli ayaklarından Gateway( Geçit) istasyonuna ait modüllerin fırlatılması için SpaceX ile anlaşıldı.
    11 Şubat 2021, 16:00 (6 gün)
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    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
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    SpaceX, NASA’dan bir kontrat daha kaptı!
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    Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA) ile olan işbirliği artarak devam ediyor. NASA’nın uzun vadedeki en önemli görevlerinden biri olacak ve ilk etapta uydumuz Ay’a yeniden insan götürme projesi olan Artemis’in önemli bir ayağı olan Gateway (Geçit) istasyonu için SpaceX seçildi.

    Ayrıca Bkz. "Çin, Mars'a giriş yaptı: Tarihi iniş öncesinde büyük başarı"

    Şirket, yaklaşık 332 milyon dolar değerindeki anlaşma kapsamında istasyonun iki önemli modülünü uzaya taşıyacak. SpaceX’in geliştirdiği Falcon Heavy roketleriyle uzaya gönderilecek modüller, güç ve itki unsuru ile yaşam ve lojistik tesisi olacak.

    Sırasıyla 375 milyon ve 187 milyon dolar değerinde olan modüller, Geçit istasyonu Ay yörüngesine yerleştiğinde astronotların uydumuzun yüzeyini iniş ve geri dönüşlerinde bir merkez görevi görecek.  İlk modül, istasyonun yörüngedeki haeketini kontrol ederken, ikinci unsur ise astronotların görev öncesi ve sonrası kalacakları bir alan olarak tasarlanacak. Geçit görevi için muhtemel fırlatma tarihi ise en erken 2024 yılının Mayıs olarak görünüyor.

    SpaceX, NASA’dan bir kontrat daha kaptı!
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    ABD’nin oldukça önem verdiği proje zaman zaman bütçe sıkıntıları ile gündeme gelse de NASA, Artemis için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl proje kapsamında Ay’a iniş aracı geliştirecek şirketleri açıklayan kurum,  Artemis Mutabakatı adını verdiği metinde bir takım prensipleri kaleme almıştı. Bunlar arasında uydumuzda inşa edilecek üsler etrafında kurulacak “güvenli bölgeler” gibi hassas konular bulunuyordu.



    https://www.engadget.com/spacex-lunar-gateway-launch-contract-231142514.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    haykoatmaca (hayko atmaca) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    ben de şöyle düşünüyorum. nasa abd hükümetine bağlı. spacex ise kaliforniya eyaletine bağlı olan ve sahibi elon olan bir şahısa ait. nasa'nın yapabileceği usulsüz girişimler ile şirket sahibi olan bir şahısın yapabileceği usulsüz girişimlerin meydana getireceği sorunlar birbirine benzemez. bence abd bir halt çeviriyor ve spacex şahısa bağlı gibi görünse de bence bu bir kılıf yani kamuflaj olmalı. yani dolaylı yoldan yine abd hükümetine bağlıdır diye düşünüyorum. elon, beslesin sürekli nasayı ve sonra ben anlaşmadan çekiliyorum desin bakalım elindekileri abd alıyor mu almıyor mu.
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    Vartolu Saadettin (Berat Berber) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bu elon çalıyor ama çok iyi calisiyor he
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    evet adam uyuşturucu baronu aslında. sadece para aklamak için marsa insan gönderiyo.bunun için de mecburen roket mühendisi olmuş.
    aslında bence uyuşturucu dağıtımını kolay yapmak için roket geliştiriyo.yani görünen o.
    hahah
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    B berkandinçay 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Roket işleri para aklama gibi görünüyor.
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