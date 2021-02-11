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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin, Mars'a giriş yaptı: Tarihi iniş öncesinde büyük başarı

    BAE'nin ardından şimdi de Çin Mars'ın yörüngesine yerleşmeyi başardı. Çin sadece bununla kalmayıp bir adım daha ileriye giderek önümüzdeki Mayıs ayında Mars'ın yüzeyine iniş yapmayı deneyecek.
    11 Şubat 2021, 01:00 (1 hf.)
    5,6b
    1
    19
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    26

    Çin, Mars'a giriş yaptı: Tarihi iniş öncesinde büyük başarı
    Tam Boyutta Gör

    Uzay araştırmalarını yükselen güçlerinden olan Çin, tarihindeki ilk Mars görevi Tianwen-1'de (Göklere Sorular) büyük bir kilometre taşını geride bıraktı. Geçtiğimiz yaz uzaya fırlatılan Tianwen-1, yaklaşık yedi aylık uzay macerasının ardından bugün (10 Şubat) Mars'ın yörüngesine giriş yapmayı başardı. Konuyla ilgili açıklama yayınlayan Çinli araştırmacılar, Tianwen-1'in kusursuz bir şekilde yörüngeye oturduğunu ve uzay aracının sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyledi.

    Güneş Sistemi'mizin kızıl gezegeni Mars bu ay yoğun bir trafiğe sahne oluyor. 9 Şubat tarihinde BAE'nin uzay aracı 'Umut' Mars'ın yörüngesine yerleşmişti. Bugün de Çin'in Tianwen-1'inden bir başarı haberi geldi. Önümüzdeki hafta 18 Şubat tarihinde de NASA'nın Perseverance görevinin Kızıl Gezegen'e ulaşması bekleniyor. Çin ve NASA, BAE'den farklı olarak ayrıca yüzeye iniş yapmayı da deneyecek.

    Çin'in iniş denemesinin önümüzdeki Mayıs ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Çinli araştırmacılar, tarihi iniş öncesinde yaklaşık dört ay boyunca Kızıl Gezegen'i yörüngeden izleyecek ve iniş için en iyi konumu tespit etmeye çalışacak. Gezginin, Mars'ın Utopia Planitia isimli bölgesine iniş yapacağı açıklanmıştı ancak Utopia Planitia'da tam olarak hangi konuma ineceği henüz kararlaştırılmadı.

    Bir yörünge sondası, bir iniş aracı ve bir gezgin şu anda yörüngede

    Çin'in Tianwen-1 görevinde adeta yok yok diyebiliriz. Uzak Doğu ülkesi bugün Kızıl Gezegen'in yörüngesine Tianwen-1 içerisinde bir yörünge sondası, bir iniş aracı ve bir Mars gezgini yerleştirmeyi başardı. Bu üçlü sayesinde Mars'ın hem yörüngeden hem de yüzeyden detaylı bir şekilde incelenmesi hedefleniyor.

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    Görevin en önemli parçası elbette gezgin olacak. Çin tarihinde ilk kez başka bir gezegene bir uzay aracı indirmeyi deneyecek. Gücünü güneş enerjisinden alan gözlem aracının, Mars'ta en az 90 gün görev yapması hedefleniyor. 

    Çin, Mars'a giriş yaptı: Tarihi iniş öncesinde büyük başarı

    İsmi henüz belli olmayan Çinli Mars gezgini, Mars'ın kuzey yarım küresindeki Utopia Planitia isimli bölgeye indirilecek. Aynı bölgeye daha önce 1976 yılında NASA'nın Viking 2 aracı da indirilmişti. Çin, bu bölgede hem yüzey hem de atmosfer incelemeleri gerçekleştirecek.

    Tianwen-1 misyonun bir diğer önemli parçası ise yörünge sondası olacak. Bu sondanın yörüngede Mars'ın mineralojik ve manyetosfer yapısını incelemesi ve aynı zamanda yüksek çözünürlüklü yüzey fotoğrafları çekmesi bekleniyor. Çinli araştırmacılar ayrıca sondanın Mars etrafında eliptik bir yörüngeye yerleşeceğini belirtti. Buna göre yörünge boyunca sonda yüzeye minimum 265 kilometre, maksimum ise 12 bin kilometre uzaklıkta gözlem yapacak.

    Tianwen-1 görevinin üç parçasından birisi olan iniş aracının amacı ise, isminden de anlaşılacağı gibi, gezginin yüzeye başarılı bir şekilde indirilmesi olacak. İniş aracının yüzeyde herhangi bir bilimsel çalışma yapması beklenmiyor, zaten bir hareket kabiliyeti de yok. Mars yüzeyini keşfetme kısmı tamamıyla gezginin, yani gözlem aracının görevi olacak.

    Çin, Mars'a inebilen ikinci ülke olmak istiyor

    Tianwen-1 görevinde iniş denemesinin önümüzdeki Mayıs ayında gerçekleşeceği açıklanmıştı ancak kesin bir gün verilmedi. Şu anda yörüngede bir arada bulunan yörünge ve gözlem araçları, iniş denemesi öncesinde birbirlerinden ayrılıp görev yerlerine doğru harekete geçecek. Gözlem aracı Kızıl Gezegen yüzeyine başarılı bir şekilde inebilirse Çin, Mars'a yumuşak iniş yapabilen ikinci ülke olacak.

    Mars'a bir gözlem aracı indirmek, gezegenin ince atmosferi nedeniyle uzay ajanslarını inanılmaz zorluyor. NASA, bu alanın en tecrübeli ve en başarılı uzay ajansı. Bugüne kadar Kızıl Gezegen'e Sovyet Uzay Programı, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı bir uzay aracı indirmeyi denemiş olsa da aralarından yalnızca NASA başarıya ulaşabilmişti.



    https://www.space.com/china-first-mars-mission-tianwen-1-enters-orbit Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 6 gün ( Mesaj Silindi ) smart1978
    Aynen sadece kendileri yapmış haklısın. ''Uydunun büyük kısmı Colorado Üniversitesi'nin Atmosfer ve Uzay Fiziği Laboratuvarı'nda (LASP) yapıldı''
    3 Yanıt Yanıtla +23
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    smart1978 (X Y) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Cem300
    Yok ya : Arap Bilim adamlari ve Bilim Kadinlari yapmistir. Dev bir Arap muhendis ordusuna sahipler .



    Yani Araplarin yaptiklarindan bahsediyorum ve dahasindan da .


    Araplar kadiniyla erkegiyle arastirmalardan tutun da akademik icraatlerine kadar Turkiye yi bile sollamislar :/ ... Olay budur ...



    Belli mi Turkiye belki de ilerde Araplarin firlatma rampasi dahil bircok imkanlarina de sahip olabilir . Bir umut diyelim ....


    https://www.nature.com/immersive/d41586-020-01862-z/index.html?error=cookies_not_supported&amp;code=0869b4c9-c565-49da-bdba-f9b185e2d8e3






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    Space Science Research Centre, Al-Ain
    The $27 million Al-Ain based Space Research Centre was announced on 25 May 2015. The centre is intended as an incubator for space research, development, and innovation. It will be involved in co-ordinating with a number of agencies, including the Emirates Mobile Observatory.[11]



    Emirates Mars Mission

    Main article: Emirates Mars Mission
    The Emirates Mars Mission is being undertaken by the Mohammed bin Rashid Space Centre, a Government of Dubai entity.[12] The UAE successfully launched the Mars Hope mission to Mars on July 19, 2020. Mission goals include creating the first holistic diurnal picture of Mars' atmosphere with three science instruments mounted on an orbiter which is aimed to reach Mars orbit in early 2021. On 9 February 2021, it successfully put its probe into orbit around Mars.[13] The Centre employs 75 people which the UAE government hopes to double by 2020.[14]




    Emirates Lunar Mission

    Main article: Emirates Lunar Mission
    On September 29, 2020, Dubai's ruler, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum announced the UAE's uncrewed mission to the Moon in 2024, as the country was seeking to expand its space sector. Sheikh Mohammed also said that the rover named "Rashid", after his father who is credited with modernizing Dubai, will cover "areas not yet reached in previous exploration missions".[15]



    https://en.wikipedia.org/wiki/United_Arab_Emirates_Space_Agency




















    https://www.mbrsc.ae/







    https://www.mbrsc.ae/astronaut-programme




    https://www.mbrsc.ae/astronaut-programme/sultan-al-neyadi


    https://www.mbrsc.ae/astronaut-programme/hazzal-al-mansoori









    [DHTUBE=https://vimeo.com/367761348]



    [DHTUBE=https://vimeo.com/367761946]
    [DHTUBE=https://vimeo.com/367761437]



    Fraltma Rampasi her ulkede cografik imkanlari musait olamiyor. Belki de Turkiye cografysi musaittir Arap Astranotlarini da firlatir Turk Rampasiyla ... Mars a insan da goturecekler . Marsa zaten onceden uydu gondermisti daha birkac gun once. Ne ironidir Turkiye in uzay programi ajansinin ilan edildigi saatlerde Araplarin uydusu Mars a vardi .








    https://www.dw.com/en/uae-women-scientists-lead-arab-worlds-first-space-mission-to-mars/a-56513724





    https://www.thenationalnews.com/uae/science/uae-mars-mission-who-was-the-iraqi-poet-whose-words-inspired-nasa-1.1163246






    https://edition.cnn.com/2021/02/09/world/uae-hope-probe-mars-mission-orbit-scn-trnd/index.html







    Acliktan ekonomisi coken insanlar ne yapacaklarini da sasiriyor :/ .
    Yok ya : Arap Bilim adamlari ve Bilim Kadinlari yapmistir. Dev bir Arap muhendis ordusuna sahipler . Yani Araplarin yaptiklarindan bahsediyo...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    E Elektrikliarabasever 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Umarım çakılır
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Gargagar 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Son 10 yıla baktığımızda Çin, inanılmaz büyüdü. Amerika gibi bir devletin çekindiği bir ülke haline geldi.
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    furandor (Ömer Bin hattab) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Burada insanlık adına bir başarı var sizin kavga ettiğiniz konulara bakın ..çok merak ettim siz neler başardınız ?
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    darkmoon34 (ercan yardak) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben şunu anladım işszlikten pandemiden evde oturmaktan millet ne yapacağını şaşırmış sadece ve sadece yazmak olsun içimi dökiyim.biriyle tartışıyım.banada.amaç olur falan kafasında..



    Yoksa kimse bana konusu Çin'in Mars'a giden bir sonda ve robotu olan bir konunun tamamen bütün içeriğinin nasıl komple Araplarla ilgli olduğunu açıklayamaz..



    Çıkın gezin biraz hava alın gözünüzü seveyim evde otur otur artık her konuda böyle konun başlığı başka içeriği bambaşka...
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    R Romanitas (efe ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    bir bardak zemzem götürseydiler keşke.
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    S Souls_dd 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ama biz aya gidicez
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    rohan32 (muhsin burak keskin) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    2000'li yıllar da Tarih dersi
    -Öğretmen :Türkler Irkçılık yapmaz
    -Öğrenci : ( YORUMLARA BAKIN )
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    S Sdnews 6 gün ( Mesaj Silindi ) rohan32
    Ben ırkçılık yapmasınlar demiyorum artık. Irkçılığın tanımını öğrenseler yeter.
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    haQQo (hakkı haQQo) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Mars Yarasası’nın tadını bilseler Mayıs’ı beklemezlerdi.
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    CeymsMont (Mert ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Artık marsta canlı bulunca ilk önce tadına bakarlar
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    H harslan76 (Hüseyin Arslan) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Düşmanızdan çok içimizde düsman var !!!!
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    WarSaw (Savaş T.) 6 gün ( Mesaj Silindi ) harslan76
    aynen çok arap sever var memleketimizde.
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    0 007css 6 gün ( Mesaj Silindi )
    2023 hedef mars. Biz de mars'a gidelim bizim niye çikolatamız yok.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    çin, uzay araştırmaları ve
    4 etiket daha tianwen-1 MARS mars görevleri Bilim ve Teknoloji
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