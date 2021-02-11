Çin, Mars'a giriş yaptı: Tarihi iniş öncesinde büyük başarı

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Uzay araştırmalarını yükselen güçlerinden olan Çin, tarihindeki ilk Mars görevi Tianwen-1'de (Göklere Sorular) büyük bir kilometre taşını geride bıraktı. Geçtiğimiz yaz uzaya fırlatılan Tianwen-1, yaklaşık yedi aylık uzay macerasının ardından bugün (10 Şubat) Mars'ın yörüngesine giriş yapmayı başardı. Konuyla ilgili açıklama yayınlayan Çinli araştırmacılar, Tianwen-1'in kusursuz bir şekilde yörüngeye oturduğunu ve uzay aracının sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyledi.

Güneş Sistemi'mizin kızıl gezegeni Mars bu ay yoğun bir trafiğe sahne oluyor. 9 Şubat tarihinde BAE'nin uzay aracı 'Umut' Mars'ın yörüngesine yerleşmişti. Bugün de Çin'in Tianwen-1'inden bir başarı haberi geldi. Önümüzdeki hafta 18 Şubat tarihinde de NASA'nın Perseverance görevinin Kızıl Gezegen'e ulaşması bekleniyor. Çin ve NASA, BAE'den farklı olarak ayrıca yüzeye iniş yapmayı da deneyecek.

Çin'in iniş denemesinin önümüzdeki Mayıs ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Çinli araştırmacılar, tarihi iniş öncesinde yaklaşık dört ay boyunca Kızıl Gezegen'i yörüngeden izleyecek ve iniş için en iyi konumu tespit etmeye çalışacak. Gezginin, Mars'ın Utopia Planitia isimli bölgesine iniş yapacağı açıklanmıştı ancak Utopia Planitia'da tam olarak hangi konuma ineceği henüz kararlaştırılmadı.

Bir yörünge sondası, bir iniş aracı ve bir gezgin şu anda yörüngede

Çin'in Tianwen-1 görevinde adeta yok yok diyebiliriz. Uzak Doğu ülkesi bugün Kızıl Gezegen'in yörüngesine Tianwen-1 içerisinde bir yörünge sondası, bir iniş aracı ve bir Mars gezgini yerleştirmeyi başardı. Bu üçlü sayesinde Mars'ın hem yörüngeden hem de yüzeyden detaylı bir şekilde incelenmesi hedefleniyor.

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Görevin en önemli parçası elbette gezgin olacak. Çin tarihinde ilk kez başka bir gezegene bir uzay aracı indirmeyi deneyecek. Gücünü güneş enerjisinden alan gözlem aracının, Mars'ta en az 90 gün görev yapması hedefleniyor.

İsmi henüz belli olmayan Çinli Mars gezgini, Mars'ın kuzey yarım küresindeki Utopia Planitia isimli bölgeye indirilecek. Aynı bölgeye daha önce 1976 yılında NASA'nın Viking 2 aracı da indirilmişti. Çin, bu bölgede hem yüzey hem de atmosfer incelemeleri gerçekleştirecek.

Tianwen-1 misyonun bir diğer önemli parçası ise yörünge sondası olacak. Bu sondanın yörüngede Mars'ın mineralojik ve manyetosfer yapısını incelemesi ve aynı zamanda yüksek çözünürlüklü yüzey fotoğrafları çekmesi bekleniyor. Çinli araştırmacılar ayrıca sondanın Mars etrafında eliptik bir yörüngeye yerleşeceğini belirtti. Buna göre yörünge boyunca sonda yüzeye minimum 265 kilometre, maksimum ise 12 bin kilometre uzaklıkta gözlem yapacak.

Tianwen-1 görevinin üç parçasından birisi olan iniş aracının amacı ise, isminden de anlaşılacağı gibi, gezginin yüzeye başarılı bir şekilde indirilmesi olacak. İniş aracının yüzeyde herhangi bir bilimsel çalışma yapması beklenmiyor, zaten bir hareket kabiliyeti de yok. Mars yüzeyini keşfetme kısmı tamamıyla gezginin, yani gözlem aracının görevi olacak.

Çin, Mars'a inebilen ikinci ülke olmak istiyor

Tianwen-1 görevinde iniş denemesinin önümüzdeki Mayıs ayında gerçekleşeceği açıklanmıştı ancak kesin bir gün verilmedi. Şu anda yörüngede bir arada bulunan yörünge ve gözlem araçları, iniş denemesi öncesinde birbirlerinden ayrılıp görev yerlerine doğru harekete geçecek. Gözlem aracı Kızıl Gezegen yüzeyine başarılı bir şekilde inebilirse Çin, Mars'a yumuşak iniş yapabilen ikinci ülke olacak.

Mars'a bir gözlem aracı indirmek, gezegenin ince atmosferi nedeniyle uzay ajanslarını inanılmaz zorluyor. NASA, bu alanın en tecrübeli ve en başarılı uzay ajansı. Bugüne kadar Kızıl Gezegen'e Sovyet Uzay Programı, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı bir uzay aracı indirmeyi denemiş olsa da aralarından yalnızca NASA başarıya ulaşabilmişti.

https://www.space.com/china-first-mars-mission-tianwen-1-enters-orbit

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