Speedtest'in 2023 ikinci çeyrek sonuçlarına göre TurkNet birinci

TurkNet, kendi altyapısı üzerinden sunduğu TurkNet GigaFiber internet ile 1.000 Mbps’ye varan indirme ve yükleme hızları sunuyor. TurkNet GigaFiber’i yeni katılan aboneler ilk 6 ay boyunca ayda 299,90 TL yerine 199,90 TL ödeme fırsatı elde ediyor. Ayrıca mevcut TurkNet aboneleri de TurkNet GigaFiber’e arkadaşını davet ederek bu fırsattan yararlanabiliyor. Her iki abone de ilk 6 ay ayda 199,90 TL ödüyor.
TurkNet GigaFiber altyapısı şu an için İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli (Gebze) ve Bursa’da bulunuyor. Bu şehirlerdeyseniz TurkNet GigaFiber Altyapı Sorgulama aracını kullanarak adresinizde TurkNet GigaFiber olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Adresinizde TurkNet GigaFiber bulunuyorsa ilk 6 ay 199,90 TL kampanyasından yararlanabilirsiniz.
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.