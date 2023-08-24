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    Speedtest'in 2023 ikinci çeyrek sonuçlarına göre TurkNet birinci

    SpeedTest'in 2023 ikinci çeyrek sonuçlarına göre en yüksek indirme hızı sunan firma TurkNet oldu. TurkNet kullanıcıları, Türkiye ortalamasından iki kat daha yüksek hız elde etti.
    Speedtest'in 2023 ikinci çeyrek sonuçlarına göre TurkNet birinci Tam Boyutta Gör
    Bağımsız hız testi platformu Speedtest, Türkiye’nin hız ortalamasını ve en hızlı internet servis sağlayıcı (İSS) firmalarını açıklamaya devam ediyor. Bu içeriğimizde Temmuz ayı hız sonuçlarına ve 2023’ün ikinci çeyrekteki raporuna göz atıyoruz.

    Türkiye'nin İndirme Hızı Ortalaması 33,89 Mbps

    Speedtest'in 2023 ikinci çeyrek sonuçlarına göre TurkNet birinci Tam Boyutta Gör
    Kullanıcıların yaptığı hız testi (speedtest) sonuçlarına göre Temmuz ayında Türkiye’nin sabit internetle indirme hızı ortalaması 33,89 Mbps, upload hızı ortalaması 8,34 Mbps olarak ölçüldü. Türkiye bir sıra kaybederek 182 ülke arasında 111. sırada yer aldı. Honduras, Bangladeş, Kongo Cumhuriyeti, Guatemala, Burkina Faso gibi ülkelerin interneti, Türkiye’nin internetinden daha hızlı.

    TurkNet'in indirme hızı ortalaması 62,80 Mbps

    Speedtest'in 2023 ikinci çeyrek sonuçlarına göre TurkNet birinci Tam Boyutta Gör
    2023’ün Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrek raporuna baktığımızda en yüksek indirme hızı ortalaması sunan İSS’nin TurkNet olduğunu görüyoruz. TurkNet kullanıcıları ortalama 62,80 Mbps indirme hızı elde ederek Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katı hızlar elde etti. Turknet’i, 45,43 Mbps ile Turksat, 35,78 Mbps ile Turkcell Superonline, 27,25 Mbps ile Türk Telekom ve 26,59 Mbps ile Vodafone takip etti.

    Gecikme Hızı (En düşük değer daha iyi)

    Speedtest'in 2023 ikinci çeyrek sonuçlarına göre TurkNet birinci Tam Boyutta Gör
    Gecikme değerlerine baktığımızda TurkNet, 13 ms ile en iyi değeri verirken diğer İSS’ler 20 ms ve üzerinde gecikme değeri elde etti.

    Tutarlılık (Consistency)

    Speedtest'in 2023 ikinci çeyrek sonuçlarına göre TurkNet birinci Tam Boyutta Gör
    Tutarlık (Consistency) ismindeki değer, hız testlerinin yüzde kaçında en az 25 Mbps download ve 3 Mbps upload hızı elde edildiğini gösteriyor. TurkNet kullanıcılarının yüzde 80,5’i en az 25 Mbps download ve en az 3 Mbps upload hızı elde etti. Vodafone ise yüzde 53,1 ile en düşük Tutarlık (Consistency) değerine sahip oldu.

    TurkNet GigaFiber ilk 6 ay 199,90 TL

    TurkNet, kendi altyapısı üzerinden sunduğu TurkNet GigaFiber internet ile 1.000 Mbps’ye varan indirme ve yükleme hızları sunuyor. TurkNet GigaFiber’i yeni katılan aboneler ilk 6 ay boyunca ayda 299,90 TL yerine 199,90 TL ödeme fırsatı elde ediyor. Ayrıca mevcut TurkNet aboneleri de TurkNet GigaFiber’e arkadaşını davet ederek bu fırsattan yararlanabiliyor. Her iki abone de ilk 6 ay ayda 199,90 TL ödüyor.

    TurkNet GigaFiber altyapısı şu an için İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli (Gebze) ve Bursa’da bulunuyor. Bu şehirlerdeyseniz TurkNet GigaFiber Altyapı Sorgulama aracını kullanarak adresinizde TurkNet GigaFiber olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Adresinizde TurkNet GigaFiber bulunuyorsa ilk 6 ay 199,90 TL kampanyasından yararlanabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 6 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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