Speedtest'in 2023 ikinci çeyrek sonuçlarına göre TurkNet birinci

Tam Boyutta Gör Bağımsız hız testi platformu Speedtest, Türkiye’nin hız ortalamasını ve en hızlı internet servis sağlayıcı (İSS) firmalarını açıklamaya devam ediyor. Bu içeriğimizde Temmuz ayı hız sonuçlarına ve 2023’ün ikinci çeyrekteki raporuna göz atıyoruz.

Türkiye'nin İndirme Hızı Ortalaması 33,89 Mbps

Tam Boyutta Gör Kullanıcıların yaptığı hız testi (speedtest) sonuçlarına göre Temmuz ayında Türkiye’nin sabit internetle indirme hızı ortalaması 33,89 Mbps, upload hızı ortalaması 8,34 Mbps olarak ölçüldü. Türkiye bir sıra kaybederek 182 ülke arasında 111. sırada yer aldı. Honduras, Bangladeş, Kongo Cumhuriyeti, Guatemala, Burkina Faso gibi ülkelerin interneti, Türkiye’nin internetinden daha hızlı.

TurkNet'in indirme hızı ortalaması 62,80 Mbps

Tam Boyutta Gör 2023’ün Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrek raporuna baktığımızda en yüksek indirme hızı ortalaması sunan İSS’nin TurkNet olduğunu görüyoruz. TurkNet kullanıcıları ortalama 62,80 Mbps indirme hızı elde ederek Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katı hızlar elde etti. Turknet’i, 45,43 Mbps ile Turksat, 35,78 Mbps ile Turkcell Superonline, 27,25 Mbps ile Türk Telekom ve 26,59 Mbps ile Vodafone takip etti.

Gecikme Hızı (En düşük değer daha iyi)

Tam Boyutta Gör Gecikme değerlerine baktığımızda TurkNet, 13 ms ile en iyi değeri verirken diğer İSS’ler 20 ms ve üzerinde gecikme değeri elde etti.

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Tutarlılık (Consistency)

Tam Boyutta Gör Tutarlık (Consistency) ismindeki değer, hız testlerinin yüzde kaçında en az 25 Mbps download ve 3 Mbps upload hızı elde edildiğini gösteriyor. TurkNet kullanıcılarının yüzde 80,5’i en az 25 Mbps download ve en az 3 Mbps upload hızı elde etti. Vodafone ise yüzde 53,1 ile en düşük Tutarlık (Consistency) değerine sahip oldu.

TurkNet GigaFiber ilk 6 ay 199,90 TL

TurkNet, kendi altyapısı üzerinden sunduğu TurkNet GigaFiber internet ile 1.000 Mbps’ye varan indirme ve yükleme hızları sunuyor. TurkNet GigaFiber’i yeni katılan aboneler ilk 6 ay boyunca ayda 299,90 TL yerine 199,90 TL ödeme fırsatı elde ediyor. Ayrıca mevcut TurkNet aboneleri de TurkNet GigaFiber’e arkadaşını davet ederek bu fırsattan yararlanabiliyor. Her iki abone de ilk 6 ay ayda 199,90 TL ödüyor.

TurkNet GigaFiber altyapısı şu an için İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli (Gebze) ve Bursa’da bulunuyor. Bu şehirlerdeyseniz TurkNet GigaFiber Altyapı Sorgulama aracını kullanarak adresinizde TurkNet GigaFiber olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Adresinizde TurkNet GigaFiber bulunuyorsa ilk 6 ay 199,90 TL kampanyasından yararlanabilirsiniz.

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