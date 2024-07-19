Russo Kardeşler, yeni Avengers filmleri için MCU'ya geri dönüyor

İlk olarak Captain America filmleriyle MCU'ya dâhil olan Russo Kardeşler, daha sonra Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame'i de yönetmişti. O günden sonra Marvel ile yollarını ayıran ikili, anlaşmaya varılması hâlinde yeni Avengers filmleriyle bu evrene geri dönecek.
Marvel'ın Russo Kardeşler'e teklif götürmeden önce, Deadpool & Wolverine'in yönetmeni Shawn Levy'ye teklif götürdüğü, ancak Levy'nin bu teklifi geri çevirdiği belirtiliyor. Öte yandan stüdyonun daha önce bu iş için Ryan Coogler (Black Panther)'la da görüştüğü biliniyor..Yani anlayacağınız Russo Kardeşler stüdyonun ilk tercihi değildi. Ancak diğer yönetmenlerden istenen cevap alınamayınca, stüdyo çareyi yine Russo Kardeşler'e dönmekte buldu.
Avengers 5, 1 Mayıs 2026'da Vizyona Girecek
Yeni Avengers filmleri yıllar önce duyurulduğunda, ilk filmin The Kang Dynasty olacağı açıklanmıştı. Ancak o günden bu yana çok şey değişti. Son dönemde çıkan film ve dizileriyle hüsrana uğrayan Marvel, gelecek planlarını revize etti. Bu sırada Kang hikâyesinden de uzaklaşıldı. Bu yüzden 2026'da vizyona girecek Avengers 5'in tam olarak nasıl bir hikâye anlatacağı bilinmiyor. Nitekim stüdyo da senaryoyu değiştirip duruyor. Daha birkaç hafta önce Avengers filmlerinin senaristi bir kez daha değişti ve uzun süredir bu proje üzerinde çalışan Michael Waldron (Loki) ile yollar ayrıldı.
Henüz netlik kazanmamış olsa da Kang Dynasty'nin yerini alacak hikâye The Secret Wars olacak gibi görünüyor. Çünkü ilk günden beri gelen haberler, 2027'de çıkacak Avengers 6'nın Secret Wars olacağını söylüyor. Son dönemde gelen haberlere bakılırsa, Marvel önce Kang Dynasty ile başlayıp onu Secret Wars'a bağlamak yerine, doğrudan Secret Wars ile başlayacak ve bu hikâyeyi iki filme bölecek. En azından gelen haberler bu yönde. Bu konu muhtemelen bu ay sonunda Comic-Con'da gerçekleşecek Marvel paneli sırasında açıklığa kavuşturulacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.