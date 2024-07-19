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    Russo Kardeşler, yeni Avengers filmleri için MCU'ya geri dönüyor

    Marvel, pek çok farklı yönetmenle anılan yeni Avengers filmlerini yönetmeleri için Avengers: Infinity War ve Endgame'in de yönetmenleri olan Russo Kardeşler'e teklif götürdü.
    Yeni Avengers filmlerinin yönetmenleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    2026 yılında sinemaseverlerle buluşması beklenen yeni Avengers filmi için hazırlıklarına hız veren Marvel Studios, bu filmi yönetecek ismi sonunda belirliyor. Birer yıl arayla çıkacak iki yeni Avengers filmini yönetmesi için geçtiğimiz aylarda pek çok farklı isimle görüşen stüdyo, yeni Avengers filmlerini tanıdık isimlere emanet etmeye karar verdi. Gelen son haberlere göre Marvel, yeni Avengers filmlerini yönetmeleri için Russo Kardeşler'e teklif götürdü.

    İlk olarak Captain America filmleriyle MCU'ya dâhil olan Russo Kardeşler, daha sonra Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame'i de yönetmişti. O günden sonra Marvel ile yollarını ayıran ikili, anlaşmaya varılması hâlinde yeni Avengers filmleriyle bu evrene geri dönecek.

    Marvel'ın Russo Kardeşler'e teklif götürmeden önce, Deadpool & Wolverine'in yönetmeni Shawn Levy'ye teklif götürdüğü, ancak Levy'nin bu teklifi geri çevirdiği belirtiliyor. Öte yandan stüdyonun daha önce bu iş için Ryan Coogler (Black Panther)'la da görüştüğü biliniyor..Yani anlayacağınız Russo Kardeşler stüdyonun ilk tercihi değildi. Ancak diğer yönetmenlerden istenen cevap alınamayınca, stüdyo çareyi yine Russo Kardeşler'e dönmekte buldu.

    Avengers 5, 1 Mayıs 2026'da Vizyona Girecek

    Yeni Avengers filmleri yıllar önce duyurulduğunda, ilk filmin The Kang Dynasty olacağı açıklanmıştı. Ancak o günden bu yana çok şey değişti. Son dönemde çıkan film ve dizileriyle hüsrana uğrayan Marvel, gelecek planlarını revize etti. Bu sırada Kang hikâyesinden de uzaklaşıldı. Bu yüzden 2026'da vizyona girecek Avengers 5'in tam olarak nasıl bir hikâye anlatacağı bilinmiyor. Nitekim stüdyo da senaryoyu değiştirip duruyor. Daha birkaç hafta önce Avengers filmlerinin senaristi bir kez daha değişti ve uzun süredir bu proje üzerinde çalışan Michael Waldron (Loki) ile yollar ayrıldı.

    Henüz netlik kazanmamış olsa da Kang Dynasty'nin yerini alacak hikâye The Secret Wars olacak gibi görünüyor. Çünkü ilk günden beri gelen haberler, 2027'de çıkacak Avengers 6'nın Secret Wars olacağını söylüyor. Son dönemde gelen haberlere bakılırsa, Marvel önce Kang Dynasty ile başlayıp onu Secret Wars'a bağlamak yerine, doğrudan Secret Wars ile başlayacak ve bu hikâyeyi iki filme bölecek. En azından gelen haberler bu yönde. Bu konu muhtemelen bu ay sonunda Comic-Con'da gerçekleşecek Marvel paneli sırasında açıklığa kavuşturulacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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