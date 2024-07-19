Russo Kardeşler, yeni Avengers filmleri için MCU'ya geri dönüyor

Tam Boyutta Gör 2026 yılında sinemaseverlerle buluşması beklenen yeni Avengers filmi için hazırlıklarına hız veren Marvel Studios, bu filmi yönetecek ismi sonunda belirliyor. Birer yıl arayla çıkacak iki yeni Avengers filmini yönetmesi için geçtiğimiz aylarda pek çok farklı isimle görüşen stüdyo, yeni Avengers filmlerini tanıdık isimlere emanet etmeye karar verdi. Gelen son haberlere göre Marvel, yeni Avengers filmlerini yönetmeleri için Russo Kardeşler'e teklif götürdü.

İlk olarak Captain America filmleriyle MCU'ya dâhil olan Russo Kardeşler, daha sonra Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame'i de yönetmişti. O günden sonra Marvel ile yollarını ayıran ikili, anlaşmaya varılması hâlinde yeni Avengers filmleriyle bu evrene geri dönecek.

Marvel'ın Russo Kardeşler'e teklif götürmeden önce, Deadpool & Wolverine'in yönetmeni Shawn Levy'ye teklif götürdüğü, ancak Levy'nin bu teklifi geri çevirdiği belirtiliyor. Öte yandan stüdyonun daha önce bu iş için Ryan Coogler (Black Panther)'la da görüştüğü biliniyor..Yani anlayacağınız Russo Kardeşler stüdyonun ilk tercihi değildi. Ancak diğer yönetmenlerden istenen cevap alınamayınca, stüdyo çareyi yine Russo Kardeşler'e dönmekte buldu.

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Avengers 5, 1 Mayıs 2026'da Vizyona Girecek

Yeni Avengers filmleri yıllar önce duyurulduğunda, ilk filmin The Kang Dynasty olacağı açıklanmıştı. Ancak o günden bu yana çok şey değişti. Son dönemde çıkan film ve dizileriyle hüsrana uğrayan Marvel, gelecek planlarını revize etti. Bu sırada Kang hikâyesinden de uzaklaşıldı. Bu yüzden 2026'da vizyona girecek Avengers 5'in tam olarak nasıl bir hikâye anlatacağı bilinmiyor. Nitekim stüdyo da senaryoyu değiştirip duruyor. Daha birkaç hafta önce Avengers filmlerinin senaristi bir kez daha değişti ve uzun süredir bu proje üzerinde çalışan Michael Waldron (Loki) ile yollar ayrıldı.

Henüz netlik kazanmamış olsa da Kang Dynasty'nin yerini alacak hikâye The Secret Wars olacak gibi görünüyor. Çünkü ilk günden beri gelen haberler, 2027'de çıkacak Avengers 6'nın Secret Wars olacağını söylüyor. Son dönemde gelen haberlere bakılırsa, Marvel önce Kang Dynasty ile başlayıp onu Secret Wars'a bağlamak yerine, doğrudan Secret Wars ile başlayacak ve bu hikâyeyi iki filme bölecek. En azından gelen haberler bu yönde. Bu konu muhtemelen bu ay sonunda Comic-Con'da gerçekleşecek Marvel paneli sırasında açıklığa kavuşturulacaktır.

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