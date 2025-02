Sinemada bu hafta: Maria, The Monkey, Acı Gerçekler (21 Şubat 2025)

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinema salonlarında on iki yeni film gösterime giriyor. Bunların önemli bir bölümünü yerli yapımlar oluşturuyor. Ancak haftanın kayda değer yapımlarına baktığımızda karşımıza yabancı filmler çıkıyor. Bunların başında ise Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in rol aldığı Maria geliyor. Ünlü opera sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan Maria, özellikle Angeline Jolie'nin performansıyla dikkat çekmişti. Maria'nın yanı sıra usta yönetmen Mike Leigh'in yeni filmi Hard Truths da bu hafta gösterime giriyor. Korku-gerilim türünün meraklıları içinse haftanın öne çıkan yapımı The Monkey oluyor. Bir Stephen King uyarlaması olan The Monkey, yurt dışında oldukça iyi yorumlar aldı. İşte bu hafta sinemalarda gösterime giren filmler:

1️⃣ Maria

Tam Boyutta Gör Daha önce Jackie ve Spencer gibi dikkat çekici biyofilmlere imza atan Şilili yönetmen Pablo Larraín, bu kez de opeara dünyasının efsanevi ismi Maria Callas'ı mercek altına alıyor. Callas'ı Angelina Jolie'nin canlandırdığı filmde Haluk Bilginer de rol alıyor.

Tür : Biyografi, Drama

: Biyografi, Drama Yönetmen : Pablo Larraín

: Pablo Larraín Oyuncular: Angelina Jolie, Haluk Bilginer, Kodi Smit-McPhee, Alba Rohrwacher

Maria, 1970’lerin Paris’inde, dünyaca ünlü opera sanatçısı Maria Callas’ın çalkantılı, güzel ve trajik hayatının son günlerini yeniden yaşatan ve hayal ettiriyor.

2️⃣ The Monkey

Tam Boyutta Gör Longlegs ile geçtiğimiz yılın en dikkat çekici filmlerinden birine imza atan Osgood Perkins, bu hafta yeni bir korku filmiyle geri dönüyor. Usta yazar Stephen King’in kısa öyküsünden uyarlanan The Monkey, "kabuslarınıza girecek bir korku filmi" olarak tanımlanıyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Osgood Perkins

: Osgood Perkins Oyuncular: Theo James, Tatiana Maslany, Elijah Wood

İkiz kardeşler Hal ve Bill, çocukluklarında karşılaştıkları lanetli bir oyuncak maymunun peşlerini bırakmadığını keşfederler. Oyuncak maymun, onu eline geçiren her kişiye dehşet ve ölüm getirirken, kardeşler hem geçmişlerinin karanlık sırlarıyla hem de bu uğursuz mirasla yüzleşmek zorundadır. Yıllar sonra tekrar bir araya geldiklerinde, masum bir çocuğun hayatını kurtarmak için bu laneti durdurmaya çalışırlar.

3️⃣ Acı Gerçekler (Hard Truths)

Tam Boyutta Gör Usta yönetmen Mike Leigh (Naked, Secrets & Lies)'in yeni filmi Hard Truths, yönetmenin son dönemdeki en beğenilen filmlerinden biri oldu.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Mike Leigh

: Mike Leigh Oyuncular: Marianne Jean-Baptiste, Samantha Spiro

Altı yıllık bir aradan sonra yönettiği yeni filminde Mike Leigh, zorluklarla boğuşan ve insanca bir temas arayışında olan modern aile dinamiklerini keşfe çıkıyor. Sert olduğu kadar dokunaklı ve içten bu dram, Londra’da Black ailesinin çeşitli üyelerini takip ediyor: Herhangi bir konuda herkesle kavga etmeye hazır, inatçı Pansy, ona karşı çıkmaya zahmet bile etmeyen kocası Curtley ile yetişkin oğulları Moses ve cıvıl cıvıl kız kardeşi Chantal.

4️⃣ Suç Takımı 2: Pantera (Den of Thieves 2: Pantera)

Tam Boyutta Gör Gerard Butler'ın başrolünü üstlendiği 2018 yapımı suç filmi Den of Thieves'in altı yıl sonra gelen devam filmi ülkemizde bu hafta gösterime giriyor.

Tür : Suç, Aksiyon

: Suç, Aksiyon Yönetmen : Christian Gudegast

: Christian Gudegast Oyuncular: Gerard Butler,Jordan Bridges, Evan Ahmad, O'Shea Jackson Jr.

Den of Thieves 2, Big Nick'in Avrupa'ya geri dönüp elmas hırsızlarının ve Pantera mafyasının tehlikeli dünyasına karışan Donnie’nin peşine düşmesini konu alıyor.

5️⃣ Oy'una Geldik

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren yerli filmlerin başında komedi türündeki Oy'una Geldik geliyor.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Kazım Öz

: Kazım Öz Oyuncular: İlyas Salman, Ömür Arpacı, Kanbolat Görkem Aslan, Volga Sorgu

Ezici çoğunluğu solcu olan Ovacık kasabasında, sol görüşlü aday ve partilerin bir türlü uzlaşı sağlayamayıp birden çok adayla seçime girmesi üzerine, sağ partiden bir belediye başkan adayı seçimi kazanır ve beş yıl boyunca ilçeyi yönetir. Yeni seçimi de kazanmak isteyen Hıdır Diri, aşırı sol görüşlü yeğeni Şilan'ı rakip olmasın diye hapse attırmak da dahil, türlü hilelerle seçimi kazanmak için tüm gücünü seferber eder.

6️⃣ Son Bilet

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren bir diğer yerli film de hayatın küçük tesadüflerle nasıl şekillendiğini gözler önüne seren Son Bilet.

Tür : Drama, Suç

: Drama, Suç Yönetmen : Gökhan Arı

: Gökhan Arı Oyuncular: Halil İbrahim Ceyhan, Altan Erkekli, Hamdi Alkan

Tiyatro oyunu izlemek için eşi Ceren ve dokuz yaşındaki oğlu Ali ile yola çıkan Barboros’un aracına yüksek hızla gelen lüks bir araç çarpar. Bu kazada eşini ve oğlunu kaybeden Barboros’un acısı, ailesinin ölümüne sebep olan sürücünün serbest kalması ile ikiye katlanır. Suçlunun cezasını çekmesi için yıllarca adalet aramaya çalışsa da bu çabaları karşılık bulmamıştır. Kendi adaletini sağlamak için çıktığı bu yolda, kazanın aslında savcı, polis ve doktorlar tarafından profesyonelce örtbas edildiğini anlar. İşler git gide daha karmaşık bir hal almıştır. Bu oyunu bozmak isteyen Barboros kimsenin aklına gelmeyecek büyük bir plan yapmış ve artık gözünü karartmıştır.

7️⃣ Fahrinayt

Tam Boyutta Gör 2022 yılından beri dağıtıma çıkmayı beklenen yerli komedi filmi Fahrinayt, üç yıl gecikmeli de olsa nihayet bu hafta gösterime giriyor.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Bilal Çatalçekiç

: Bilal Çatalçekiç Oyuncular: Bilal Çatalçekiç, Çetin Altay, Melissa Yıldırımer, Açelya Elmas

Fahri, sofistike konularda bilgisi yüksek, dürüst ve sempatik bir adamdır. Ancak bazı durumlarda kendinden beklenmeyecek derecede safça hareketler yapmaktadır. Fahri ilkokuldan beri Leyla'ya âşıktır. Son işinden de kovulup icraya düştüğünde, Leyla onu kendi çalıştığı inşaat firmasında işe aldırır. Fahri, yeni patronu Kamil'in gözüne girebilmek için ona Mansur Ark'ın sahne alacağı sürpriz bir doğum günü partisi düzenler. Ancak aksilikler peşini bırakmayacak, başına bir sürü bela açacaktır.

8️⃣ Maskeli Kahramanlar (Heroes of the Golden Masks)

Tam Boyutta Gör ABD'de geçtiğimiz yıl sinemaseverlerle buluşan animasyon filmi Maskeli Kahramanlar, ülkemizde bu hafta gösterime giriyor.

Tür : Animasyon, Macera

: Animasyon, Macera Yönetmen : Sean Patrick O'Reilly

: Sean Patrick O'Reilly Seslendirme: Ron Perlman, Christopher Plummer, Patton Oswalt, Natasha Liu Bordizzo

Şakacı, evsiz bir Amerikalı yetim olan Charlie, sihirli bir şekilde antik Çin krallığı Sanxingdui'ye taşınır. Burada, şehri acımasız bir fatihten korumak için renkli bir süper kahraman ekibinin yardımına ihtiyaç vardır.

9️⃣ Kara Neme 2

Tam Boyutta Gör Son dönemde sayıları giderek artan cinli korku filmlerine bu hafta da bir yenisi ekleniyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Kemal Danacı

: Kemal Danacı Oyuncular: Erol Sertel, Betül Baktarhan, Emir Hızır

Kara Neme 2, gittikleri kampta yaşanan bir cinayeti araştıran bir grup arkadaşın bu dünyadan olmayan bir tehditle karşı karşıya kalmasını anlatıyor.

🔟 Gudubet (Ölmek İstemiyorum)

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren bir diğer yerli korku filmi de Gudubet.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Mehmet Tan

: Mehmet Tan Oyuncular: Abdullah Kırmızıkaya, Bahar Tutkum Ertok, Belma Memati

Handan Hanım bir malikânede tek başına yaşayan çok varlıklı bir kadındır. Funda, Senem, Neslihan adında 3 kızı Haluk adında 1 oğlu ve Nimet (Gudubet ) adında bir torunu onun yasal mirasçısıdır. Funda ihtiraslı bir kadın olduğundan ailede problemli gördüğü tüm kardeşlerini öldürüp ailenin mirasına tek başına sahip olmak ister. Bu amaçla kiralık katil tutarak başta annesi ve kardeşleri olmak üzere tüm aileyi tek tek öldürtür. Ancak yaşanan cinayetlere gudubet şahit olunca katilin planları değişir.

11) Kuzgun

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime girecek bir diğer yerli film de aksiyon türündeki Kuzgun.

Tür : Suç, Aksiyon

: Suç, Aksiyon Yönetmen : Serkan Aygören

: Serkan Aygören Oyuncular: Deniz Könülşök, Buket Çelik, Ferdi Akarnur, Selahattin Taşdöğen

Bohem bir yazar olan Arif, çocukken kazara kuşlara düşkün olmasından dolayı kardeşi Asım’ın ölümüne neden olur. Uzun bir süre kardeşinin hayatını yaşaması yönünde ailesinin baskılarına maruz kalması psikolojik olarak sıkıntı yaşamasına neden olur. Yıllar sonra kitap yazmaya başladığında kendisini herkese Asım olarak tanıtır. Yıllarca kardeşinin hayatını yaşamaya itilmesi sonucunda karanlık bir yola itilen Arif, bir cinayet batağının içerisinde kaybolmaya başlar.

12) Red Velvet Happiness Diary: My Dear, ReVe1uv in Cinemas

Tam Boyutta Gör Red Velvet Happiness Diary: My Dear, ReVe1uv in Cinemas, son dönemde üst üste gelen konser filmlerinin son örneği.

Tür : Konser Filmi

: Konser Filmi Yönetmen: Oh Yoon-Dong

Film popüler K-Pop grubu Red Velvet'ın sahne performanslarının bir derlemesinden oluşuyor. Red Velvet'in 10. yıl konserinden görüntülere grup üyelerinin hikâyelerinden kesitler de eşlik ediyor.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Bu yılın ilk aylarını suskun geçiren dijital platformlar, orijinal film tarafında bu hafta da öyle büyük yapımlar sunmuyorlar. Netflix'te bu hafta görece düşük profilli iki film gösterime giriyor: Demon City ve A Copenhagen Love Story.

1️⃣ İblis Şehri (Demon City)

Tam Boyutta Gör Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak filmlerin başında doğaüstü varlıklara karşı savaşan bir adamın hikâyesini anlatan aksiyon filmi Demon City geliyor.

Tür : Aksiyon, Macera

: Aksiyon, Macera Yönetmen : Seiji Tanaka

: Seiji Tanaka Oyuncular : Toma Ikuta, Matsuya Onoe, Masahiro Higashide, Miou Tanaka

: Toma Ikuta, Matsuya Onoe, Masahiro Higashide, Miou Tanaka Yayın Tarihi : 27 Şubat

: 27 Şubat Platform: Netflix

Ailesini öldürmekle suçlanan ve ölüme terk edilen eski bir tetikçi, 15 yıl sonra hapisten çıktığında darmadağın bir hâldedir. Ancak yolu bu dünyadan olmayan bir güçle kesişince, kendisine hem ailesinin intikamını almak hem de şehrini ele geçiren maskeli "iblislerle" hesaplaşmak için ikinci bir şans verilir.

2️⃣ A Copenhagen Love Story

Tam Boyutta Gör Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak bir diğer film de A Copenhagen Love Story.

Tür : Romantik, Drama

: Romantik, Drama Yönetmen : Seiji Tanaka

: Seiji Tanaka Oyuncular : Rosalinde Mynster, Joachim Fjelstrup, Sara Fanta Traore

: Rosalinde Mynster, Joachim Fjelstrup, Sara Fanta Traore Yayın Tarihi : 26 Şubat

: 26 Şubat Platform: Netflix

Yazar Mia, bekâr baba Emil ile aşkı bulur. Ancak kendi çocuklarına sahip olmak için doğurganlık tedavisine başladıklarında mutlulukları sınanır.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerinde yerini alacak. İzleyiciler, bu filmleri tercih ettikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecek. Bu hafta öde-izle servislerine gelecek kayda değer filmler şunlar olacak:

Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez (A Complete Unknown)

Tam Boyutta Gör Logan, Ford v. Ferrari, 3:10 to Yuma gibi filmlerle tanınan James Mangold'un yönettiği A Complete Unknown, efsanevi şarkıcı Bob Dylan'ın gençlik yıllarına odaklanıyor.

Tür : Biyografi, Drama

: Biyografi, Drama Yönetmen : James Mangold

: James Mangold Oyuncular : Timothée Chalamet, Elle Fanning, Edward Norton, Monica Barbaro, Boyd Holbrook

: Timothée Chalamet, Elle Fanning, Edward Norton, Monica Barbaro, Boyd Holbrook Yayın Tarihi: 25 Şubat

Kariyerinin ilk yıllarında Amerikan folk müziğinin yeni yüzü olarak görülen Bob Dylan, o dönem epey ses getiren bir karara imza atarak eline elektronik gitarı alıyor ve folk dünyasından uzaklaşıp rock müziğe geçiş yapıyor. A Complete Unknown, Dylan'ın kariyerinde kırılması noktası olarak görülen bu dönemde geçiyor ve efsanevi müzisyenin hem kariyerini hem de kişisel ilişkilerini mercek altına alıyor.

2️⃣ Varlık (Presence)

Tam Boyutta Gör Ocean's Eleven, Traffic, Erin Brockovich gibi filmlerle tanınan başarılı yönetmen Steven Soderbergh'in korku türündeki yeni filmi, vizyona girdikten kısa süre sonra öde-izle servislerine geliyor.

Tür : Psikolojik Gerilim, Korku

: Psikolojik Gerilim, Korku Yönetmen : Steven Soderbergh

: Steven Soderbergh Oyuncular : Lucy Liu, Julia Fox, Callina Liang, Chris Sullivan

: Lucy Liu, Julia Fox, Callina Liang, Chris Sullivan Yayın Tarihi: 25 Şubat

Bir aile, banliyödeki yeni evlerine yerleştikten sonra burada yalnız olmadıklarını fark eder. Yeni evlerine huzursuz bir ruh dadanmıştır. Elbette Soderbergh bu perili ev hikâyesini sıradan bir yaklaşımla ele almıyor. Bunun yerine tüm hikâye ruhun perspektifinden anlatılıyor.

