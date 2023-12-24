Altınay Savunma halka arz oluyor

Tam Boyutta Gör Yerli savunma sanayi şirketi Altınay Savunma, halka arz olma kararını duyurdu. Halka arz tarihi henüz açıklanmadı. Halka arzdan elde edilecek gelirler ile yeni tesis yatırımları yapılacak ve yurt dışında yeni pazarlara adım atılacak.

Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvuruya göre, sermaye artırımı ve ortakların pay satışından kaynaklanan 58 milyon 823 bin 530 payın halka arzı gerçekleştirilecek.

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Halka arzdan elde edilecek kaynağın halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 50'si yeni tesis ve üretim teknolojileri yatırımları için kullanılacak. Yüzde 15'i test ve doğrulama teknolojileri ile AR-GE ve ÜR-GE yatırımlarına, yüzde 15'i işletme sermayesinin güçlendirilmesine ayrılacak. Şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıkları kurulmasında yüzde 10, global satış ve pazarlama ağı yatırımlarında yüzde 5, finansal borç ödemelerinde yüzde 5 kaynak kullanılacak.

Hareket ve test sistemleri, insansız sistemler, deniz sistemleri, silah sistemleri ve mühimmat imha alanlarında faaliyet gösteren Altınay Savunma’nın ürün yelpazesini genişletmesi ve Ar-Ge çalışmalarıyla yenilikçi ürünler üretilmesi planlanıyor. Altınay Savunma Teknolojileri, insansız hava ve kara araçları, ALTAY tankı, FIRTINA obüsü, milli muharip uçak KAAN, HÜRJET, GÖKBEY helikopteri, ATAK-2 helikopteri, ANKA-S, AKSUNGUR, HİSAR hava savunma sistemleri, NAZAR Lazer Taarruz Sistemi, F16 Minyatür Bomba Salanı gibi projelerde çeşitli sistemler tedarik ediyor.

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