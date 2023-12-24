Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Altınay Savunma halka arz oluyor

    Altınay Savunma Teknolojileri; yeni yatırımlar, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve global pazarlara açılma gibi amaçlarla sermaye artırımına gitme kararı aldı. Şirket halka arz olacak.
    Altınay Savunma halka arz oluyor Tam Boyutta Gör
    Yerli savunma sanayi şirketi Altınay Savunma, halka arz olma kararını duyurdu. Halka arz tarihi henüz açıklanmadı. Halka arzdan elde edilecek gelirler ile yeni tesis yatırımları yapılacak ve yurt dışında yeni pazarlara adım atılacak.

    Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvuruya göre, sermaye artırımı ve ortakların pay satışından kaynaklanan 58 milyon 823 bin 530 payın halka arzı gerçekleştirilecek.

    Halka arzdan elde edilecek kaynağın halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 50'si yeni tesis ve üretim teknolojileri yatırımları için kullanılacak. Yüzde 15'i test ve doğrulama teknolojileri ile AR-GE ve ÜR-GE yatırımlarına, yüzde 15'i işletme sermayesinin güçlendirilmesine ayrılacak. Şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıkları kurulmasında yüzde 10, global satış ve pazarlama ağı yatırımlarında yüzde 5, finansal borç ödemelerinde yüzde 5 kaynak kullanılacak.

    Hareket ve test sistemleri, insansız sistemler, deniz sistemleri, silah sistemleri ve mühimmat imha alanlarında faaliyet gösteren Altınay Savunma’nın ürün yelpazesini genişletmesi ve Ar-Ge çalışmalarıyla yenilikçi ürünler üretilmesi planlanıyor. Altınay Savunma Teknolojileri, insansız hava ve kara araçları, ALTAY tankı, FIRTINA obüsü, milli muharip uçak KAAN, HÜRJET, GÖKBEY helikopteri, ATAK-2 helikopteri, ANKA-S, AKSUNGUR, HİSAR hava savunma sistemleri, NAZAR Lazer Taarruz Sistemi, F16 Minyatür Bomba Salanı gibi projelerde çeşitli sistemler tedarik ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 3 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mx450 ekran kartı uydu sinyal kalitesi neden düşer kooperatif hisseli hobi bahçesi alınır mı ingilizce adres yazma sultan papağanı ele alıştırma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A04e
    Samsung Galaxy A04e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    DH-EAGLE
    DH-EAGLE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız