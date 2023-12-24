Altınay Savunma halka arz oluyor

Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvuruya göre, sermaye artırımı ve ortakların pay satışından kaynaklanan 58 milyon 823 bin 530 payın halka arzı gerçekleştirilecek.
Halka arzdan elde edilecek kaynağın halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 50'si yeni tesis ve üretim teknolojileri yatırımları için kullanılacak. Yüzde 15'i test ve doğrulama teknolojileri ile AR-GE ve ÜR-GE yatırımlarına, yüzde 15'i işletme sermayesinin güçlendirilmesine ayrılacak. Şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıkları kurulmasında yüzde 10, global satış ve pazarlama ağı yatırımlarında yüzde 5, finansal borç ödemelerinde yüzde 5 kaynak kullanılacak.
Hareket ve test sistemleri, insansız sistemler, deniz sistemleri, silah sistemleri ve mühimmat imha alanlarında faaliyet gösteren Altınay Savunma’nın ürün yelpazesini genişletmesi ve Ar-Ge çalışmalarıyla yenilikçi ürünler üretilmesi planlanıyor. Altınay Savunma Teknolojileri, insansız hava ve kara araçları, ALTAY tankı, FIRTINA obüsü, milli muharip uçak KAAN, HÜRJET, GÖKBEY helikopteri, ATAK-2 helikopteri, ANKA-S, AKSUNGUR, HİSAR hava savunma sistemleri, NAZAR Lazer Taarruz Sistemi, F16 Minyatür Bomba Salanı gibi projelerde çeşitli sistemler tedarik ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.