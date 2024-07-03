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    Splinter Cell RTX Remix ile yenilendi: İnanılmaz görünüyor

    Bir dönemin unutulmaz oyunlarından Splinter Cell, RTX Remix ile yeniden hayat buldu. İşte Ray Tracing (Işın izleme) ve Path Tracing (Yol izleme) teknolojileriyle güncellenen oyundan görüntüler...
    Splinter Cell RTX Remix ile yenilendi: İnanılmaz görünüyor Tam Boyutta Gör
    Klasik bilgisayar oyunlarının kolayca modlamasına izin veren RTX Remix, şimdi de bir dönemin unutulmaz oyunlarından Splinter Cell için kullanıldı. Peki 2002 yılında piyasaya çıkan yapım, yeni dokular, Ray Tracing (Işın izleme) ve Path Tracing (Yol izleme) teknolojileriyle nasıl görünüyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Splinter Cell için RTX Remix modu geliyor

    Hatırlamak gerekirse ilk olarak 2022 sonlarında tanıtılan RTX Remix, eski yapımlara Ray Tracing (Işın izleme), Path Tracing (Yol izleme) ve doku yükseltmeleri getiriyor ve yeniden hayat bulmasını sağlıyor. Üstelik RTX Remix Toolkit'in açık kaynak haline gelmesiyle geliştiriciler ve mod yapımcılar teknoloji üzerinde daha fazla kontrole sahip olabilecekler. 

    Splinter Cell'e dönecek olursak, gelişmiş aydınlatma ve gölge efektleriyle büyüleyici görünüyor. Mod geliştiricisi "skurtyyskirts"  tarafından yayınlanan video, adeta bir yediden yapım kalitesinde ve FPS sonuçlarına baktığımızda ciddi bir performans sıkıntısı da görünmüyor. Tabii ki, karakter animasyonları gibi iyileştirme gereken çok yer var. 

    Kaçıranlar için Ubisoft, Splinter Cell'in yeniden yapım projesi üzerinde zaten çalışıyor. Ancak mod tamamlandığında klasik Splinter Cell'i deneyimlemenin en yeni yolunun bu olacağını söylemeye gerek yok. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 21 saat önce

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    H
    Halilcv 2 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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