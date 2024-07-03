Splinter Cell RTX Remix ile yenilendi: İnanılmaz görünüyor

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Tam Boyutta Gör Klasik bilgisayar oyunlarının kolayca modlamasına izin veren RTX Remix, şimdi de bir dönemin unutulmaz oyunlarından Splinter Cell için kullanıldı. Peki 2002 yılında piyasaya çıkan yapım, yeni dokular, Ray Tracing (Işın izleme) ve Path Tracing (Yol izleme) teknolojileriyle nasıl görünüyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

Splinter Cell için RTX Remix modu geliyor

Hatırlamak gerekirse ilk olarak 2022 sonlarında tanıtılan RTX Remix, eski yapımlara Ray Tracing (Işın izleme), Path Tracing (Yol izleme) ve doku yükseltmeleri getiriyor ve yeniden hayat bulmasını sağlıyor. Üstelik RTX Remix Toolkit'in açık kaynak haline gelmesiyle geliştiriciler ve mod yapımcılar teknoloji üzerinde daha fazla kontrole sahip olabilecekler.

Splinter Cell'e dönecek olursak, gelişmiş aydınlatma ve gölge efektleriyle büyüleyici görünüyor. Mod geliştiricisi "skurtyyskirts" tarafından yayınlanan video, adeta bir yediden yapım kalitesinde ve FPS sonuçlarına baktığımızda ciddi bir performans sıkıntısı da görünmüyor. Tabii ki, karakter animasyonları gibi iyileştirme gereken çok yer var.

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Kaçıranlar için Ubisoft, Splinter Cell'in yeniden yapım projesi üzerinde zaten çalışıyor. Ancak mod tamamlandığında klasik Splinter Cell'i deneyimlemenin en yeni yolunun bu olacağını söylemeye gerek yok.

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