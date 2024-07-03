Splinter Cell RTX Remix ile yenilendi: İnanılmaz görünüyor

Splinter Cell için RTX Remix modu geliyor
Hatırlamak gerekirse ilk olarak 2022 sonlarında tanıtılan RTX Remix, eski yapımlara Ray Tracing (Işın izleme), Path Tracing (Yol izleme) ve doku yükseltmeleri getiriyor ve yeniden hayat bulmasını sağlıyor. Üstelik RTX Remix Toolkit'in açık kaynak haline gelmesiyle geliştiriciler ve mod yapımcılar teknoloji üzerinde daha fazla kontrole sahip olabilecekler.
Splinter Cell'e dönecek olursak, gelişmiş aydınlatma ve gölge efektleriyle büyüleyici görünüyor. Mod geliştiricisi "skurtyyskirts" tarafından yayınlanan video, adeta bir yediden yapım kalitesinde ve FPS sonuçlarına baktığımızda ciddi bir performans sıkıntısı da görünmüyor. Tabii ki, karakter animasyonları gibi iyileştirme gereken çok yer var.
Kaçıranlar için Ubisoft, Splinter Cell'in yeniden yapım projesi üzerinde zaten çalışıyor. Ancak mod tamamlandığında klasik Splinter Cell'i deneyimlemenin en yeni yolunun bu olacağını söylemeye gerek yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.