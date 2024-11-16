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    Tom Hardy'nin Splinter Cell filmi iptal edildi

    Ubisoft’un en başarılı serilerinden olan Splinter Cell’in beyaz perde uyarlaması iptal edildi. 12 yıl önce duyurulan ve Tom Hardy’nin yer alacağı filmin iptal edildiği yapımcı tarafından duyuruldu.
    Splinter Cell Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda Assassin’s Creed ve Far Cry gibi serilere odaklanan Ubisoft, Splinter Cell markasını büyük ölçüde geride bırakmışa benziyor. Firmanın yaklaşık 12 yıl önce duyurduğu Splinter Cell filminin iptal edildiği duyuruldu.

    Splinter Cell filmi iptal edildi

    Splinter Cell’in filmi 2012 yılında duyurulmuştu. Edge of Tomorrow yapımı ile bilinene Doug Liman’ın yönetmenlik koltuğuna oturacağı yapımda Tom Hardy, sevilen karakter Sam Fisher’ı canlandıracaktı. Uzun yıllardır prodüksiyon problemleri yaşayan yapımın iptal edildiği geçtiğimiz saatlerde duyuruldu.

    The Direct’e konuşan Splinter Cell yapımcısı Basil Iwanyk, filmin rafa kaldırıldığını resmen duyurdu. Iwanyk, “Film harika olacaktı,” dedi. “Ancak senaryo açısından, bütçe açısından bir türlü doğru şekilde yapamadık. Ama harika olacaktı. Bunun bir milyon farklı versiyonunu denedik; sert ve müthiş bir film olacaktı. Gerçekten üzücü ama kaçırdığımız projelerden biri oldu” diyerek üzüntüsünü de belirtti. 

    Splinter Cell geri dönecek mi?

    Ubisoft, uzun bir süredir Splinter Cell markası altında büyük projeler geliştirmese de bu durumun yakında değişmesi bekleniyor. Netflix ve Ubisoft’un üzerinde çalıştığı Splinter Cell: Deathwatch’un gelecek yıl yayınlanacağını ve Ubisoft Toronto’nun Splinter Cell Remake üzerinde çalıştığını hatırlatalım. Bir zamanlar firmanın en önemli serilerinden olan Splinter Cell, önümüzdeki yıllarda tekrar popüler bir marka haline gelebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 1 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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