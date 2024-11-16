Tom Hardy'nin Splinter Cell filmi iptal edildi

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Tam Boyutta Gör Son yıllarda Assassin’s Creed ve Far Cry gibi serilere odaklanan Ubisoft, Splinter Cell markasını büyük ölçüde geride bırakmışa benziyor. Firmanın yaklaşık 12 yıl önce duyurduğu Splinter Cell filminin iptal edildiği duyuruldu.

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Splinter Cell filmi iptal edildi

Splinter Cell’in filmi 2012 yılında duyurulmuştu. Edge of Tomorrow yapımı ile bilinene Doug Liman’ın yönetmenlik koltuğuna oturacağı yapımda Tom Hardy, sevilen karakter Sam Fisher’ı canlandıracaktı. Uzun yıllardır prodüksiyon problemleri yaşayan yapımın iptal edildiği geçtiğimiz saatlerde duyuruldu.

The Direct’e konuşan Splinter Cell yapımcısı Basil Iwanyk, filmin rafa kaldırıldığını resmen duyurdu. Iwanyk, “Film harika olacaktı,” dedi. “Ancak senaryo açısından, bütçe açısından bir türlü doğru şekilde yapamadık. Ama harika olacaktı. Bunun bir milyon farklı versiyonunu denedik; sert ve müthiş bir film olacaktı. Gerçekten üzücü ama kaçırdığımız projelerden biri oldu” diyerek üzüntüsünü de belirtti.

Splinter Cell geri dönecek mi?

Ubisoft, uzun bir süredir Splinter Cell markası altında büyük projeler geliştirmese de bu durumun yakında değişmesi bekleniyor. Netflix ve Ubisoft’un üzerinde çalıştığı Splinter Cell: Deathwatch’un gelecek yıl yayınlanacağını ve Ubisoft Toronto’nun Splinter Cell Remake üzerinde çalıştığını hatırlatalım. Bir zamanlar firmanın en önemli serilerinden olan Splinter Cell, önümüzdeki yıllarda tekrar popüler bir marka haline gelebilir.

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