Tom Hardy'nin Splinter Cell filmi iptal edildi

Splinter Cell filmi iptal edildi
Splinter Cell’in filmi 2012 yılında duyurulmuştu. Edge of Tomorrow yapımı ile bilinene Doug Liman’ın yönetmenlik koltuğuna oturacağı yapımda Tom Hardy, sevilen karakter Sam Fisher’ı canlandıracaktı. Uzun yıllardır prodüksiyon problemleri yaşayan yapımın iptal edildiği geçtiğimiz saatlerde duyuruldu.
The Direct’e konuşan Splinter Cell yapımcısı Basil Iwanyk, filmin rafa kaldırıldığını resmen duyurdu. Iwanyk, “Film harika olacaktı,” dedi. “Ancak senaryo açısından, bütçe açısından bir türlü doğru şekilde yapamadık. Ama harika olacaktı. Bunun bir milyon farklı versiyonunu denedik; sert ve müthiş bir film olacaktı. Gerçekten üzücü ama kaçırdığımız projelerden biri oldu” diyerek üzüntüsünü de belirtti.
Splinter Cell geri dönecek mi?
Ubisoft, uzun bir süredir Splinter Cell markası altında büyük projeler geliştirmese de bu durumun yakında değişmesi bekleniyor. Netflix ve Ubisoft’un üzerinde çalıştığı Splinter Cell: Deathwatch’un gelecek yıl yayınlanacağını ve Ubisoft Toronto’nun Splinter Cell Remake üzerinde çalıştığını hatırlatalım. Bir zamanlar firmanın en önemli serilerinden olan Splinter Cell, önümüzdeki yıllarda tekrar popüler bir marka haline gelebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir