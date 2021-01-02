Bulmaca oyunu The Pillar, 13 Ocak'ta iOS cihazlar için çıkış yapacak

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Paper Bunker'ın yaptığı bulmaca keşif oyunu The Pillar'ın iOS cihazlar için yayınlanacağı tarih açıklandı.

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2020 yılının Haziran ayında Steam üzerinden PC için yayınlanan bulmaca oyunu The Pillar, temelde bir kaçış oyunu. Bulunduğunuz bölgeden kaçmak için çevreyi inceleyip bulmacayı çözüyorsunuz ve sonraki bölüme geçiyorsunuz. Bu yüzden oyunda bir keşif duygusu olduğunu da söylemek gerek.

Mobil sürümü için kontrollerde de bazı yeniliklere gidilmiş ve PC'deki haline göre oynaması daha rahat. 13 Ocak'ta App Store üzeridnen yayınlanacak olan oyunun fiyatı ise 46,99 TL. Ne yazık ki kur farkından dolayı oyun ülkemizde biraz pahalı ancak bir indirimde oynamanızı tavsiye edebilirim. Bulmacaların yaratılışı ve çözme hissi fazlasıyla keyif veriyor.

Oyunun boyutu 398 MB. Oyunu cihazınıza yükleyebilmek için iOS 10.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekli. Android sürümü için ne yazık ki şimdilik bir duyuru bulunmuyor.

The Pillar Paper Bunker s.r.o. Oyunlar ₺46,99 398 MB

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