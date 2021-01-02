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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bulmaca oyunu The Pillar, 13 Ocak'ta iOS cihazlar için çıkış yapacak

    2020 yılının Haziran ayında çıkışını gerçekleştiren keşif bulmaca oyunu The Pillar, 13 Ocak 2021'de iOS cihazlar için App Store üzerinden yayınlanacak.
    1 hf.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Bulmaca oyunu The Pillar, 13 Ocak'ta iOS cihazlar için çıkış yapacak
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Paper Bunker'ın yaptığı bulmaca keşif oyunu The Pillar'ın iOS cihazlar için yayınlanacağı tarih açıklandı. 

    Ayrıca Bkz. "Platform oyunu Dadish 2, 18 Ocak'ta mobil cihazlar için çıkış yapacak"

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    2020 yılının Haziran ayında Steam üzerinden PC için yayınlanan bulmaca oyunu The Pillar, temelde bir kaçış oyunu. Bulunduğunuz bölgeden kaçmak için çevreyi inceleyip bulmacayı çözüyorsunuz ve sonraki bölüme geçiyorsunuz. Bu yüzden oyunda bir keşif duygusu olduğunu da söylemek gerek. 

    Mobil sürümü için kontrollerde de bazı yeniliklere gidilmiş ve PC'deki haline göre oynaması daha rahat. 13 Ocak'ta App Store üzeridnen yayınlanacak olan oyunun fiyatı ise 46,99 TL. Ne yazık ki kur farkından dolayı oyun ülkemizde biraz pahalı ancak bir indirimde oynamanızı tavsiye edebilirim. Bulmacaların yaratılışı ve çözme hissi fazlasıyla keyif veriyor. 

    Oyunun boyutu 398 MB. Oyunu cihazınıza yükleyebilmek için iOS 10.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekli. Android sürümü için ne yazık ki şimdilik bir duyuru bulunmuyor.

    The Pillar The Pillar The Pillar The Pillar Paper Bunker s.r.o. Oyunlar ₺46,99 398 MB



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    steam arama ksımına bulmaca yazdım !
    çok güzel bulmaca oyunları 1-2 TL ye ! 15-20 tane aldım :D
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