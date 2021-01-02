Bulmaca oyunu The Pillar, 13 Ocak'ta iOS cihazlar için çıkış yapacak

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Paper Bunker'ın yaptığı bulmaca keşif oyunu The Pillar'ın iOS cihazlar için yayınlanacağı tarih açıklandı.
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2020 yılının Haziran ayında Steam üzerinden PC için yayınlanan bulmaca oyunu The Pillar, temelde bir kaçış oyunu. Bulunduğunuz bölgeden kaçmak için çevreyi inceleyip bulmacayı çözüyorsunuz ve sonraki bölüme geçiyorsunuz. Bu yüzden oyunda bir keşif duygusu olduğunu da söylemek gerek.
Mobil sürümü için kontrollerde de bazı yeniliklere gidilmiş ve PC'deki haline göre oynaması daha rahat. 13 Ocak'ta App Store üzeridnen yayınlanacak olan oyunun fiyatı ise 46,99 TL. Ne yazık ki kur farkından dolayı oyun ülkemizde biraz pahalı ancak bir indirimde oynamanızı tavsiye edebilirim. Bulmacaların yaratılışı ve çözme hissi fazlasıyla keyif veriyor.
Oyunun boyutu 398 MB. Oyunu cihazınıza yükleyebilmek için iOS 10.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekli. Android sürümü için ne yazık ki şimdilik bir duyuru bulunmuyor.
The Pillar Paper Bunker s.r.o. Oyunlar ₺46,99 398 MB
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
çok güzel bulmaca oyunları 1-2 TL ye ! 15-20 tane aldım :D