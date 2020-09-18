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    Spot robot köpeği evinize geliyor

    Petoi Bittle adındaki mini robot köpek projesi Spot kadar olmasada alt yaş gruplarının robotik kodlamayı öğrenebilecek seviyede tecrübe kazanmasını sağlıyor.
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    Diğer Elektronik Cihazlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Boston Dynamics tarafından geliştirilen Spot robot köpeği uzun yıllardır teknoloji dünyasının gündeminde. Artık reklamlara bile çıkmaya başlayan Spot köpek 75 bin dolar civarında bir fiyatla işletmelere satılıyor. Bu kadar bütçesi olmayanlar alternatif projelere yönelebilirler.

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    Petoi Bittle özellikleri ve fiyatı

    Petoi girişimi tarafından geliştirilen Petoi Bittle adındaki mini robot köpek dış görünüş itibariyle Spot modeline oldukça benziyor. Hareket motorları, geliştirici kartı ve kablosuz bağlantıları ile küçük yaşta robotik kodlama yapmak isteyenlerin imdadına yetişiyor.

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    Petoi Bittle kutudan parça halinde çıkıyor ve kolay bir şekilde montajı yapılıyor. Girişim kullanıcıların bileşenleri yakından tanıması için böyle bir yola başvurmuş. Yaklaşık 1 saat içerisinde robot programlamaya hazır hale geliyor.

    Bir Raspberry Pi kartı da bağlayabileceğini robot köpek için ilerleyen sürümlerde daha iyi bir geliştirici kartı da hazırlanacak. Kullanıcılar isterse geliştirdikleri kod projeleri ile yarışmalara katılabiliyor. İsterse GitHub üzerinde veya Raspberry Pi topluluğunda robotu geliştirecek pek çok örnek de bulabilecek. Kamera gibi farklı bileşenler de kullanılabiliyor.

    Petoi Bittle robot köpeği 225$ bağış karşılığında tam set olarak elde edilebiliyor. Daha düşük bağışlarda bileşen satışı oluyor. Şimdiden kat kat fazla bağış toplayan proje Aralık ayında hayata geçecek.



    https://www.kickstarter.com/projects/petoi/bittle Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 7 dk. (düzenlendi)
    Ey ay var mı şimdi bunda yoksa drone gibi mi kontrol ediyorsun, anlamadım ben?
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    ti7800 (Temjin O.) 30 dk.
    utan akın robotics utan.
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 4 sa. (düzenlendi)
    Çok güzel tasarım, ekonomik, az daha büyük olanları işlevsel olabilir.

    https://www.youtube.com/watch?v=MEhJzbhxm8A

    https://www.youtube.com/watch?v=pdo4sLmNlnc
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 5 sa.
    bir araba fiyatı olsa gerek bizim güzide ülkemizde
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