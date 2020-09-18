Spot robot köpeği evinize geliyor

Boston Dynamics tarafından geliştirilen Spot robot köpeği uzun yıllardır teknoloji dünyasının gündeminde. Artık reklamlara bile çıkmaya başlayan Spot köpek 75 bin dolar civarında bir fiyatla işletmelere satılıyor. Bu kadar bütçesi olmayanlar alternatif projelere yönelebilirler.

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Petoi Bittle özellikleri ve fiyatı

Petoi girişimi tarafından geliştirilen Petoi Bittle adındaki mini robot köpek dış görünüş itibariyle Spot modeline oldukça benziyor. Hareket motorları, geliştirici kartı ve kablosuz bağlantıları ile küçük yaşta robotik kodlama yapmak isteyenlerin imdadına yetişiyor.

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Petoi Bittle kutudan parça halinde çıkıyor ve kolay bir şekilde montajı yapılıyor. Girişim kullanıcıların bileşenleri yakından tanıması için böyle bir yola başvurmuş. Yaklaşık 1 saat içerisinde robot programlamaya hazır hale geliyor.

Bir Raspberry Pi kartı da bağlayabileceğini robot köpek için ilerleyen sürümlerde daha iyi bir geliştirici kartı da hazırlanacak. Kullanıcılar isterse geliştirdikleri kod projeleri ile yarışmalara katılabiliyor. İsterse GitHub üzerinde veya Raspberry Pi topluluğunda robotu geliştirecek pek çok örnek de bulabilecek. Kamera gibi farklı bileşenler de kullanılabiliyor.

Petoi Bittle robot köpeği 225$ bağış karşılığında tam set olarak elde edilebiliyor. Daha düşük bağışlarda bileşen satışı oluyor. Şimdiden kat kat fazla bağış toplayan proje Aralık ayında hayata geçecek.

https://www.kickstarter.com/projects/petoi/bittle

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