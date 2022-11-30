Spotify 2022 Özeti Türkiye açıklandı: Türkiye'de en çok neler dinlendi?

- 2022 yılı Spotify TOP listeleri:
- 2022’de Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar
- 2022’de Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar
- 2022’de Türkiye’de en çok dinlenen albümler
- 2022’de Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar
- 2022’de Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler
- Yorumlar
Türkiye’de en çok dinlenen sanatçı UZI oldu. 2018 yılından beri zirvede yer alan Ezhel, üçüncü sıraya düştü. En çok dinlenen şarkı KÖFN’den Bi’ Tek Ben Anlarım olurken en çok dinlenen albüm UZI’nin, EL CHAVO albümü oldu. Podcastlerde ise Ortamlarda Satılacak Bilgi zirveye yerleşirken, Kendine İyi Davran bu sene ikinciliğe geriledi.
2022 yılı Spotify TOP listeleri:
2022’de Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar
2022’de Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar
- KÖFN - Bi’ Tek Ben Anlarım
- UZI - ARASAN DA
- cakal - İmdat
- UZI - PAPARAZZI
- Güneş - Suçlarımdan Biri
- Can Koç - Gökyüzünü Tutamam
- Madrigal - Seni Dert Etmeler
- Ezhel - Nerdesin
- Lvbel C5 - GELMEZSEN GELME
- Sefo - Affettim
2022’de Türkiye’de en çok dinlenen albümler
- UZI - EL CHAVO
- UZI - Kan
- Lvbel C5 - C5MODE
- Güneş - Atlantis
- cakal - Paradoks
- Dolu Kadehi Ters Tut - Karanlık
- Motive - 22
- Rei 6 - Dibe İniyorum
- Yüzyüzeyken Konuşuruz - Akustik Travma
- No.1 - Kron1k
2022’de Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar
- Sezen Aksu
- Güneş
- Zeynep Bastık
- Taylor Swift
- Melek Mosso
- Ebru Gündeş
- Lana Del Rey
- Sertab Erener
- Gülşen
- Lil Zey
2022’de Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler
- Ortamlarda Satılacak Bilgi
- Kendine İyi Davran
- Merdiven Altı Terapi
- Meksika Açmazı
- Barış Özcan ile 111 Hz
- Mitolojik İnciler
- Nasıl Olunur
- Sesli Kitap Dünyası
- Bu Mu Yani?
- Fularsız Entellik
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam