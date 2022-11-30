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    Spotify 2022 Özeti Türkiye açıklandı: Türkiye'de en çok neler dinlendi?

    Spotify, Türkiye'nin 2022 Özeti'ni açıkladı. 2022'de Türkiye'de en çok dinlenen sanatçılar, şarkılar, albümler ve podcastler belli oldu.                             
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    Spotify 2022 Özeti Türkiye açıklandı Tam Boyutta Gör
    Yılın son ayının gelmesiyle birlikte Spotify 2022 Özeti çıktı. Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar, albümler ve podcastler açıklandı. Ayrıca Spotify mobil uygulamasına girerek kişisel Spotify Wrapped özetinizi görüntüleyebilirsiniz.

    Türkiye’de en çok dinlenen sanatçı UZI oldu. 2018 yılından beri zirvede yer alan Ezhel, üçüncü sıraya düştü. En çok dinlenen şarkı KÖFN’den Bi’ Tek Ben Anlarım olurken en çok dinlenen albüm UZI’nin, EL CHAVO albümü oldu. Podcastlerde ise Ortamlarda Satılacak Bilgi zirveye yerleşirken, Kendine İyi Davran bu sene ikinciliğe geriledi.

    2022 yılı Spotify TOP listeleri:

    2022’de Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar

    1. UZI
    2. cakal
    3. Ezhel 
    4. Lvbel C5
    5. Sefo
    6. Sezen Aksu
    7. Batuflex
    8. Motive
    9. Duman
    10. Emir Can İğrek

    Spotify 2022 Özeti Türkiye açıklandı Tam Boyutta Gör

    2022’de Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar

    1. KÖFN - Bi’ Tek Ben Anlarım
    2. UZI - ARASAN DA
    3. cakal - İmdat
    4. UZI - PAPARAZZI
    5. Güneş - Suçlarımdan Biri
    6. Can Koç - Gökyüzünü Tutamam
    7. Madrigal - Seni Dert Etmeler
    8. Ezhel - Nerdesin
    9. Lvbel C5 - GELMEZSEN GELME
    10. Sefo - Affettim

    Spotify 2022 Özeti Türkiye açıklandı Tam Boyutta Gör

    2022’de Türkiye’de en çok dinlenen albümler

    1. UZI - EL CHAVO
    2. UZI - Kan
    3. Lvbel C5 - C5MODE
    4. Güneş - Atlantis
    5. cakal - Paradoks
    6. Dolu Kadehi Ters Tut - Karanlık
    7. Motive - 22
    8. Rei 6 - Dibe İniyorum
    9. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Akustik Travma
    10. No.1 - Kron1k

    2022’de Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar

    1. Sezen Aksu
    2. Güneş
    3. Zeynep Bastık
    4. Taylor Swift
    5. Melek Mosso
    6. Ebru Gündeş
    7. Lana Del Rey
    8. Sertab Erener
    9. Gülşen
    10. Lil Zey

    2022’de Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler 

    1. Ortamlarda Satılacak Bilgi
    2. Kendine İyi Davran
    3. Merdiven Altı Terapi
    4. Meksika Açmazı
    5. Barış Özcan ile 111 Hz
    6. Mitolojik İnciler
    7. Nasıl Olunur
    8. Sesli Kitap Dünyası
    9. Bu Mu Yani?
    10. Fularsız Entellik
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    StaatSanWalt 3 saat önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 19 saat önce

    maaşallah

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    gun 1 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 4 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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