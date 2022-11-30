Spotify Wrapped 2022 çıktı: İşte Spotify 2022 özeti ve en çok dinlenenler

- Spotify Wrapped 2022 ile kişilik testi geldi
- Sanatçılar teşekkür mesajı yollayacak
- Spotify 2022 en çok dinlenen sanatçı
- Spotify 2022 Türkiye en çok dinlenenler
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Spotify Wrapped 2022 ile kişilik testi geldi
Örneğin, yeni çıkanları hızlı bir şekilde yayınlayan ve genellikle trendlerin ilerisinde olan hayranlar kendilerini ENPC veya erken benimseyenler olarak görebilirken, dünyanın diğer yerlerinden müzik dinlemeyi seven hayranlar ENLC veya gezgin olarak gösterilecek.
Bir başka Wrapped 2022 özelliği de, kişinin sabahtan akşama kadar dinleme eğilimlerini anlatan etkileşimli bir hikaye olan "Audio Day" adlı bir özellik.
Ayrıca kullanıcılar, en iyi sanatçıları, şarkıları, türleri, podcast'leri ve dinledikleri dakikaların yanı sıra En İyi Şarkılar 2022 çalma listeleri hakkında her zamanki yıl sonu güncellemelerini de alacaklar ve tekrardan en sevdikleri şarkıları dinleyebilecekler.
Sanatçılar teşekkür mesajı yollayacak
Bu yıl şirket, "Sanatçı Mesajlarınız" adlı video mesaj özelliğini Taylor Swift, Billie Eilish, J Balvin, Måneskin, Shania Twain, Pusha T ve diğerleri gibi tanınmış isimler de dahil olmak üzere 40.000'den fazla sanatçıya genişletti. Bu özellik sayesinde en çok dinlediğiniz sanatçı size kısa bir teşekkür mesajı gönderecek. Öte yandan Spotify, kullanıcıların Wrapped'de en fazla 10 sanatçının "teşekkürlerini" görebileceğini söylüyor.
Spotify 2022 en çok dinlenen sanatçı
Dünya çapında en çok dinlenen şarkılar, Harry Styles'ın "As It Was", Glass Animals'ın "Heat Waves", The Kid LAROI'in "STAY (with Justin Bieber)", Bad Bunny'nin Chencho Corleone'ye eşlik ettiği "Me Porto Bonito" ve Bad Bunny'den "Tití Me Preguntó" oldu.
Dünya çapında en çok dinlenen albümler ise “Un Verano Sin Ti” (Bad Bunny), “Harry's House” (Harry Styles), “SOUR” (Olivia Rodrigo), “=” (Ed Sheeran) ve “Planet Her” (Doja Cat) oldu.
Bu arada Bad Bunny, şu anda üst üste üçüncü yıldır dünya çapında en çok dinlenen sanatçı oldu. Spotify, dünya genelindeki kullanıcıların ortalama %50'sinin hizmetinde ayda en az bir Latin şarkı dinlediğine dikkat çekiyor.
Spotify 2022 Türkiye en çok dinlenenler
Spotify 2022 Özeti veya Spotify Wrapped 2022 yalnızca mobil cihazlar üzerinden Spotify uygulaması aracılığıyla erişilebiliyor. Siz de uygulamaya girerek kendi 2022 yılı özetinizi görebilirsiniz.Kaynakça https://newsroom.spotify.com/2022-11-30/everything-you-need-to-know-about-2022-wrapped/ https://techcrunch.com/2022/11/30/spotify-wrapped-2022-arrives-with-new-features-like-your-listening-personality-plus-40k-artist-messages/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam