Spotify Wrapped 2022 çıktı: İşte Spotify 2022 özeti ve en çok dinlenenler

Tam Boyutta Gör Spotify'ın kullanıcıları, içerik oluşturucuları ve podcast yayıncıları için kişiselleştirilmiş ve etkileşimli Wrapped deneyimi yıllar içinde daha da popüler hale gelmeye devam ediyor. 2017'de yaklaşık 30 milyon Spotify kullanıcısı Wrapped'e erişti; geçen yıl bu rakam 120 milyonun üzerine çıktı. Ayrıca, 2021'de sosyal platformlarda yaklaşık 60 milyon Wrapped hikaye ve kart paylaşımı vardı. Bu sayıların Spotify Wrapped 2022 veya Spotify 2022 Özeti ile bu sene bir rekor daha kırması bekleniyor.

Spotify Wrapped 2022 ile kişilik testi geldi

Klasik Myers-Brigg kişilik testi ve onun dört harfli kodlarından bariz bir ilhamla oluşturulan "Dinleyen Kişilik" özelliği, kullanıcı için Spotify'ın oluşturduğu 16 kişilik tipinden birine dönüşen dört harfli bir kombinasyon sunuyor.

Örneğin, yeni çıkanları hızlı bir şekilde yayınlayan ve genellikle trendlerin ilerisinde olan hayranlar kendilerini ENPC veya erken benimseyenler olarak görebilirken, dünyanın diğer yerlerinden müzik dinlemeyi seven hayranlar ENLC veya gezgin olarak gösterilecek.

Tam Boyutta Gör Bu yeni özellik Snapchat ile de entegre ediliyor ve hayranların "Dinleme Kişiliklerini" yansıtan kişiselleştirilmiş bir Snapchat Lens özelliğini açmasına olan tanınıyor. Snapchat kullanıcıları, Bitmoji'ler için Wrapped temalı giysilerden de yararlanabilir. Ve yeni bir GIPHY ortaklığıyla, kullanıcılar özel Wrapped temalı GIF'lere erişebilecek.

Bir başka Wrapped 2022 özelliği de, kişinin sabahtan akşama kadar dinleme eğilimlerini anlatan etkileşimli bir hikaye olan "Audio Day" adlı bir özellik.

Tam Boyutta Gör Bu arada, Wrapped'in popüler "En İyi Şarkı" özelliği bu yıl genişletilerek, kullanıcıların en iyi şarkılarını kaç kez dinledikleri ve yılın en çok hangi gününde dinledikleri gibi birkaç bilgi daha sunuyor.

Ayrıca kullanıcılar, en iyi sanatçıları, şarkıları, türleri, podcast'leri ve dinledikleri dakikaların yanı sıra En İyi Şarkılar 2022 çalma listeleri hakkında her zamanki yıl sonu güncellemelerini de alacaklar ve tekrardan en sevdikleri şarkıları dinleyebilecekler.

Sanatçılar teşekkür mesajı yollayacak

Bu yıl şirket, "Sanatçı Mesajlarınız" adlı video mesaj özelliğini Taylor Swift, Billie Eilish, J Balvin, Måneskin, Shania Twain, Pusha T ve diğerleri gibi tanınmış isimler de dahil olmak üzere 40.000'den fazla sanatçıya genişletti. Bu özellik sayesinde en çok dinlediğiniz sanatçı size kısa bir teşekkür mesajı gönderecek. Öte yandan Spotify, kullanıcıların Wrapped'de en fazla 10 sanatçının "teşekkürlerini" görebileceğini söylüyor.

Spotify 2022 en çok dinlenen sanatçı

Bu yıl dünya çapında en çok dinlenen sanatçı Bad Bunny oldu ve onu Taylor Swift, Drake, The Weeknd ve BTS izledi.

Dünya çapında en çok dinlenen şarkılar, Harry Styles'ın "As It Was", Glass Animals'ın "Heat Waves", The Kid LAROI'in "STAY (with Justin Bieber)", Bad Bunny'nin Chencho Corleone'ye eşlik ettiği "Me Porto Bonito" ve Bad Bunny'den "Tití Me Preguntó" oldu.

Dünya çapında en çok dinlenen albümler ise “Un Verano Sin Ti” (Bad Bunny), “Harry's House” (Harry Styles), “SOUR” (Olivia Rodrigo), “=” (Ed Sheeran) ve “Planet Her” (Doja Cat) oldu.

Bu arada Bad Bunny, şu anda üst üste üçüncü yıldır dünya çapında en çok dinlenen sanatçı oldu. Spotify, dünya genelindeki kullanıcıların ortalama %50'sinin hizmetinde ayda en az bir Latin şarkı dinlediğine dikkat çekiyor.

Spotify 2022 Türkiye en çok dinlenenler

Tam Boyutta Gör 2022’de Türkiye’nin en çok dinlenen sanatçısı UZI oldu. En çok dinlenen şarkı ise Bi Tek Ben Anlarım (KÖFN) oldu. Aynı şekilde en çok dinlenen albüm ise yine UZI’nin El Chavo albümü oldu. 2022’de Spotify’dan en çok dinlenen kadın sanatçısı koltuğunda ise Sezen Aksu yer aldı. Türkiye’nin 2022’de en çok dinlediği grup ise Duman oldu.

Spotify 2022 Özeti veya Spotify Wrapped 2022 yalnızca mobil cihazlar üzerinden Spotify uygulaması aracılığıyla erişilebiliyor. Siz de uygulamaya girerek kendi 2022 yılı özetinizi görebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Müzik Haberleri

Spotify Wrapped 2022 çıktı: İşte Spotify 2022 özeti