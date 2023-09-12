Spotify’a tüm gün güncellenen yeni kişisel çalma listesi geldi

Çalma listesi, Spotify uygulamasıyla olan geçmiş etkileşiminize dayalı olarak gününüzü yansıtacak yeni parçalarla gün içinde birden çok kez güncellenecek. Örneğin pazartesileri düşük modlu şarkılar dinliyorsanız Daylist bu temelde şarkılarla şekillenecek. Veya işlerin yoğun olduğu bir çarşamba gününde benim gibi hazırlamış olduğunuz “Arka planda tabureler uçuşurken dinlenecek şarkılar” tarzında bir listeyi (Irish folk) dinliyorsanız Daylist, çarşamba günleri bu tarzda şarkıları size sunacak.
Daylist, ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda ve İrlanda dahil olmak üzere İngilizce konuşulan pazarlarda hem ücretsiz hem de Premium kullanıcılar için kullanıma sunuluyor. Özelliğe spotify.com/daylist adresinde ulaşılabilecek. İlerleyen aylarda ve dönemlerde ise Daylist, Türkiye dahil diğer pazarlara da gelecek.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.