Spotify’a tüm gün güncellenen yeni kişisel çalma listesi geldi

Tam Boyutta Gör Çevrimiçi müzik akış hizmeti Spotify, gün boyunca ruh halinize uyum sağlayan ve sürekli olarak değişen bir çalma listesi olan “Daylist” ile yeni bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Yeni çalma listesi, Haftalık Keşif, Tekrar Tekrar, Daily Mix ve diğer kişiselleştirilmiş size özel çalma listelerinin yanına eklenecek. Spotify, yeni Daylist’in "her versiyonunuz" için tasarlanmış sürekli yenilenen bir çalma listesi sunacağını söylüyor.

Spotify’a gün için değişen çalma listesi geldi

Çalma listesi, Spotify uygulamasıyla olan geçmiş etkileşiminize dayalı olarak gününüzü yansıtacak yeni parçalarla gün içinde birden çok kez güncellenecek. Örneğin pazartesileri düşük modlu şarkılar dinliyorsanız Daylist bu temelde şarkılarla şekillenecek. Veya işlerin yoğun olduğu bir çarşamba gününde benim gibi hazırlamış olduğunuz “Arka planda tabureler uçuşurken dinlenecek şarkılar” tarzında bir listeyi (Irish folk) dinliyorsanız Daylist, çarşamba günleri bu tarzda şarkıları size sunacak.

Tam Boyutta Gör Bu arada Daylist’inizin başlığı da buna göre şekillenecek. Spotify, örnek olarak "sabahın erken saatlerinde yatak odası pop banger" gibi bir öneri alabileceğinizi belirtiyor. Bununla birlikte Daylist’in arka planı ve kapak görseli de saat dilimlerine göre değişecek. Yeni çalma listesi ayrıca, hazır ekran görüntüsü, kişiselleştirilmiş çıkartma veya özelleştirilebilir paylaşım kartı ile birlikte gelen sosyal medya için tasarlanmış yerleşik bir paylaşım özelliği içerecek. Eğer bir Daylist'i beğenirseniz ayrıca onu Kitaplığınıza da ekleyebileceksiniz.

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Daylist, ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda ve İrlanda dahil olmak üzere İngilizce konuşulan pazarlarda hem ücretsiz hem de Premium kullanıcılar için kullanıma sunuluyor. Özelliğe spotify.com/daylist adresinde ulaşılabilecek. İlerleyen aylarda ve dönemlerde ise Daylist, Türkiye dahil diğer pazarlara da gelecek.

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Spotify’a tüm gün güncellenen yeni kişisel çalma listesi geldi