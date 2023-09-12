Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Spotify’a tüm gün güncellenen yeni kişisel çalma listesi geldi

    Spotify'ın en yeni kişiselleştirilmiş çalma listesi “Daylist”, gün boyunca sizinle birlikte değişen bir yapıda olacak. Yeni Daylist çalma listesi sürekli olarak yeni şarkılarla güncellenecek.
    Spotify’a tüm gün güncellenen yeni kişisel çalma listesi geldi Tam Boyutta Gör
    Çevrimiçi müzik akış hizmeti Spotify, gün boyunca ruh halinize uyum sağlayan ve sürekli olarak değişen bir çalma listesi olan “Daylist” ile yeni bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Yeni çalma listesi, Haftalık Keşif, Tekrar Tekrar, Daily Mix ve diğer kişiselleştirilmiş size özel çalma listelerinin yanına eklenecek. Spotify, yeni Daylist’in "her versiyonunuz" için tasarlanmış sürekli yenilenen bir çalma listesi sunacağını söylüyor.

    Spotify’a gün için değişen çalma listesi geldi

    Çalma listesi, Spotify uygulamasıyla olan geçmiş etkileşiminize dayalı olarak gününüzü yansıtacak yeni parçalarla gün içinde birden çok kez güncellenecek. Örneğin pazartesileri düşük modlu şarkılar dinliyorsanız Daylist bu temelde şarkılarla şekillenecek. Veya işlerin yoğun olduğu bir çarşamba gününde benim gibi hazırlamış olduğunuz “Arka planda tabureler uçuşurken dinlenecek şarkılar” tarzında bir listeyi (Irish folk) dinliyorsanız Daylist, çarşamba günleri bu tarzda şarkıları size sunacak.

    Spotify’a tüm gün güncellenen yeni kişisel çalma listesi geldi Tam Boyutta Gör
    Bu arada Daylist’inizin başlığı da buna göre şekillenecek. Spotify, örnek olarak "sabahın erken saatlerinde yatak odası pop banger" gibi bir öneri alabileceğinizi belirtiyor. Bununla birlikte Daylist’in arka planı ve kapak görseli de saat dilimlerine göre değişecek. Yeni çalma listesi ayrıca, hazır ekran görüntüsü, kişiselleştirilmiş çıkartma veya özelleştirilebilir paylaşım kartı ile birlikte gelen sosyal medya için tasarlanmış yerleşik bir paylaşım özelliği içerecek. Eğer bir Daylist'i beğenirseniz ayrıca onu Kitaplığınıza da ekleyebileceksiniz.

    Daylist, ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda ve İrlanda dahil olmak üzere İngilizce konuşulan pazarlarda hem ücretsiz hem de Premium kullanıcılar için kullanıma sunuluyor. Özelliğe spotify.com/daylist adresinde ulaşılabilecek. İlerleyen aylarda ve dönemlerde ise Daylist, Türkiye dahil diğer pazarlara da gelecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 1 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    façan yansın ne demek hogwarts legacy türkçe yama odunlu semaver tavsiye hafta sonu araç satışı heineken bira türkiye"de var mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-58-7687
    Acer Nitro 5 AN515-58-7687
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız