Spotify, test etmeye başladı: Popüler özellik ücretli olabilir

Tam Boyutta Gör Spotify, en son açıkladığı finansal sonuçlarda reklam destekli aboneliği tercih eden kullanıcıların sayısının 343 milyona ulaştığını paylaşmıştı. Premium abonelerin de sayısı arttı ancak ücretsiz kullananlara kıyasla çok daha az oranda. Spotify, sık kullanılan özellikleri ücretsiz plandan kaldırarak aradaki farkı kapatmayı planlıyor; Şarkı sözleri gibi.

Kullanıcı sayısını artıran Spotify'ın gelirleri düştü! 1 ay önce eklendi

Şarkı sözleri ücretsiz plandan kaldırılabilir

Spotify’ı ücretsiz olarak kullanan bazı kullanıcılar, şarkı sözlerinin Premium'a özel olduğunu gösteren bir mesajla karşılaştı: “Spotify Premium’da şarkı sözlerinin keyfini çıkarın.” Spotify Halka İlişkiler yöneticisi CJ Stanley’e göre bu, sadece bir test ve şu anda birkaç ülkede sınırlı sayıda kullanıcıyla test ediliyor.

Spotify, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve önemli bir değişiklik öncesi kullanıcıların tepkisini ölçmek için rutin olarak bir dizi test gerçekleştiriyor. Bu bağlamda söz konusu değişiklik kalıcı olmayabilir.

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