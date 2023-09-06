Spotify, test etmeye başladı: Popüler özellik ücretli olabilir

Şarkı sözleri ücretsiz plandan kaldırılabilir
Spotify’ı ücretsiz olarak kullanan bazı kullanıcılar, şarkı sözlerinin Premium'a özel olduğunu gösteren bir mesajla karşılaştı: “Spotify Premium’da şarkı sözlerinin keyfini çıkarın.” Spotify Halka İlişkiler yöneticisi CJ Stanley’e göre bu, sadece bir test ve şu anda birkaç ülkede sınırlı sayıda kullanıcıyla test ediliyor.
Spotify, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve önemli bir değişiklik öncesi kullanıcıların tepkisini ölçmek için rutin olarak bir dizi test gerçekleştiriyor. Bu bağlamda söz konusu değişiklik kalıcı olmayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.