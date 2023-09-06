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    Spotify, test etmeye başladı: Popüler özellik ücretli olabilir

    Spotify'ın kullanıcı tabanı hızla büyüyor ancak reklamlara rağmen daha çok ücretsiz plan tercih ediliyor. Spotify, bazı özellikleri ücretli yaparak Premium abonelerin de sayısını artırmak istiyor.
    Spotify Şarkı Sözleri (Lyrics) Premium abonelere özel olabilir Tam Boyutta Gör
    Spotify, en son açıkladığı finansal sonuçlarda reklam destekli aboneliği tercih eden kullanıcıların sayısının 343 milyona ulaştığını paylaşmıştı. Premium abonelerin de sayısı arttı ancak ücretsiz kullananlara kıyasla çok daha az oranda. Spotify, sık kullanılan özellikleri ücretsiz plandan kaldırarak aradaki farkı kapatmayı planlıyor; Şarkı sözleri gibi.

    Şarkı sözleri ücretsiz plandan kaldırılabilir

    Spotify’ı ücretsiz olarak kullanan bazı kullanıcılar, şarkı sözlerinin Premium'a özel olduğunu gösteren bir mesajla karşılaştı: “Spotify Premium’da şarkı sözlerinin keyfini çıkarın.” Spotify Halka İlişkiler yöneticisi CJ Stanley’e göre bu, sadece bir test ve şu anda birkaç ülkede sınırlı sayıda kullanıcıyla test ediliyor.

    Spotify, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve önemli bir değişiklik öncesi kullanıcıların tepkisini ölçmek için rutin olarak bir dizi test gerçekleştiriyor. Bu bağlamda söz konusu değişiklik kalıcı olmayabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 22 saat önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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