Spotify abone sayısını arttırdı, marjı düşürdü

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Pandemi döneminde belirli sektörler satışlarını ve haliyle gelirlerini arttırmasını bildi. Bununla birlikte artan ilgiyi gelire çevirmekte zorlanan platformlar da mevcut. Spotify bunlardan birisi.

Marj azalıyor

Çevrim içi müzik platformunun lideri durumundaki Spotify, artan rekabete rağmen üçüncü çeyrekte abone sayısını arttırmayı başardı ancak bu artışı net gelire çeviremedi. Bu nedenle iki farklı tablo ortaya çıktı.

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Mali tablolara göre Spotify 6 milyon daha ücretli abone daha kazanarak toplam ücretli abone sayısını 144 milyona çıkardı. Firmanın ilk dönem tahmini 4 milyon iken analiz uzmanları da 5 milyon civarında tahminde bulunmuştu. Reklamlı ücretsiz aboneler de dahil toplam kullanıcı sayısı 320 milyon ile yüzde 29 artış yaşadı. Rusya dahil 12 bölge ülkesinde faaliyetlerine başlamasının bu artışta etkisi büyük.

Firmanın son çeyrekte elde ettiği gelir 1.9 milyar Avro olarak gerçekleşti ve yıl bazında yüzde 14 artış yaşandı. Faaliyet zararı ise 40 milyon Avro oldu. Geçen yıl aynı döneme göre büyük bir düşüş gözlemleniyor. Abonelerin biraz daha düşük ödeme planlarını tercih etmeleri dolayısıyla faaliyet marjının oldukça azaldığı ifade ediliyor.

Dördüncü çeyrekte Spotify yaklaşık 8 milyon ücretli abone daha kazanmayı bekliyor. Bununla birlikte kar majı azalmaya devam edecek. Uzmanlar 2.46-2.56 milyar dolar gelir ve 70-90 Avro arasında faaliyet zararı tahmin ediyor.

https://s22.q4cdn.com/540910603/files/doc_financials/2020/q3/Shareholder-Letter-Q3-2020_FINAL.pdf

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