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    Spotify abone sayısını arttırdı, marjı düşürdü

    Ücretli abone sayısı artmasına rağmen daha düşük aboneliklerin tercih edilmesi nedeniyle faaliyet zararı oluşmaya devam ediyor. Spotify bu sorunu çözebilmiş değil.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Spotify abone sayısını arttırdı, marjı düşürdü
    Tam Boyutta Gör

    Pandemi döneminde belirli sektörler satışlarını ve haliyle gelirlerini arttırmasını bildi. Bununla birlikte artan ilgiyi gelire çevirmekte zorlanan platformlar da mevcut. Spotify bunlardan birisi.

    Marj azalıyor

    Çevrim içi müzik platformunun lideri durumundaki Spotify, artan rekabete rağmen üçüncü çeyrekte abone sayısını arttırmayı başardı ancak bu artışı net gelire çeviremedi. Bu nedenle iki farklı tablo ortaya çıktı.

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    Mali tablolara göre Spotify 6 milyon daha ücretli abone daha kazanarak toplam ücretli abone sayısını 144 milyona çıkardı. Firmanın ilk dönem tahmini 4 milyon iken analiz uzmanları da 5 milyon civarında tahminde bulunmuştu. Reklamlı ücretsiz aboneler de dahil toplam kullanıcı sayısı 320 milyon ile yüzde 29 artış yaşadı. Rusya dahil 12 bölge ülkesinde faaliyetlerine başlamasının bu artışta etkisi büyük.

    Firmanın son çeyrekte elde ettiği gelir 1.9 milyar Avro olarak gerçekleşti ve yıl bazında yüzde 14 artış yaşandı. Faaliyet zararı ise 40 milyon Avro oldu. Geçen yıl aynı döneme göre büyük bir düşüş gözlemleniyor. Abonelerin biraz daha düşük ödeme planlarını tercih etmeleri dolayısıyla faaliyet marjının oldukça azaldığı ifade ediliyor.

    Dördüncü çeyrekte Spotify yaklaşık 8 milyon ücretli abone daha kazanmayı bekliyor. Bununla birlikte kar majı azalmaya devam edecek. Uzmanlar 2.46-2.56 milyar dolar gelir ve 70-90 Avro arasında faaliyet zararı tahmin ediyor.



    https://s22.q4cdn.com/540910603/files/doc_financials/2020/q3/Shareholder-Letter-Q3-2020_FINAL.pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    5 saat önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    9 saat önce
    TheJudgé

    Comolokko

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    5 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    5 gün önce
    guneyk

    xd

    6 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    6 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    6 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    6 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    6 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    6 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    zero fear 1 sa.
    Temettü dağıtımı yapmamak için bilerek zarar ediyormuş gibi gösterdiklerini düşünüyorum artık. Başka türlü bir firma sürekli zarar ederek nasıl hayatta kalabilir?
    Yanıtla
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    cand. 1 sa.
    Valla sadece instagramda stori atmak için kullanıyorum youtubedan dinliyorum çünkü dinlediğim çoğu şey spotifyda yok
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bay Robot ( tunc) 1 sa.
    Ücretsizlerin yarısı dh ölücüleri
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