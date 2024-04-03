Xbox Game Pass'e 7 yeni oyun ekleniyor: Tomb Raider ve dahası

- Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar
- DLC / Oyun güncellemeleri
- Xbox Game Pass Ultimate hediyeleri
- Yorumlar
Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar
Paylaşılan listeye göre, Nisan ayının sonuna kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 7 yeni oyun bulunuyor. Bunlar arasından LEGO 2K Drive halihazırda erişime açılırken, 4 Nisan'da Lil Gator Game ve EA Sports PGA Tour, 9 Nisan'da Kona ve Botany Manor, 11 Nisan'da Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition ve Harold Halibut, 16 Nisan'da ise Harold Halibut oyuncularla buluşacak.
- LEGO 2K Drive (Bulut ve Konsol) 3 Nisan
- Lil Gator Game (Bulut, Konsol, PC) – 4 Nisan
- EA Sports PGA Tour (Bulut, Series X-S PC) EA Play – 4 Nisan
- Kona (Bulut ve Konsol) – 9 Nisan
- Botany Manor (Bulut, Series X-S PC) – 9 Nisan
- Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Bulut, Konsol, PC) – 11 Nisan
- Harold Halibut (Bulut, Series X-S PC) – 16 Nisan
DLC / Oyun güncellemeleri
- No Man’s Sky Orbital Update
Xbox Game Pass Ultimate hediyeleri
- Final Fantasy XIV Online: Starter Edition
- 3 aylık YouTube Premium
- Battlefield 2042: Season 7 Field Kit
Nisan ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da bulunuyor. 15 Nisan kadar Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar ise şu şekilde
- Amnesia Collection
- Back 4 Blood
- Phantom Abyss
- Research and Destroy
- Soma
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...