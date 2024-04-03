Xbox Game Pass'e 7 yeni oyun ekleniyor: Tomb Raider ve dahası

Tam Boyutta Gör Microsoft, Nisan ayında Xbox Game Pass'e eklenecek ve kütüphaneden ayrılacak yeni oyunları açıkladı. Önümüzdeki haftalarda abonelik sistemine 7 farklı oyun ve oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Game Pass kütüphanesine eklenecek ve çıkacak oyunlar...

Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar

Paylaşılan listeye göre, Nisan ayının sonuna kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 7 yeni oyun bulunuyor. Bunlar arasından LEGO 2K Drive halihazırda erişime açılırken, 4 Nisan'da Lil Gator Game ve EA Sports PGA Tour, 9 Nisan'da Kona ve Botany Manor, 11 Nisan'da Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition ve Harold Halibut, 16 Nisan'da ise Harold Halibut oyuncularla buluşacak.

LEGO 2K Drive (Bulut ve Konsol) 3 Nisan

Lil Gator Game (Bulut, Konsol, PC) – 4 Nisan

EA Sports PGA Tour (Bulut, Series X-S PC) EA Play – 4 Nisan

Kona (Bulut ve Konsol) – 9 Nisan

Botany Manor (Bulut, Series X-S PC) – 9 Nisan

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Bulut, Konsol, PC) – 11 Nisan

Harold Halibut (Bulut, Series X-S PC) – 16 Nisan

DLC / Oyun güncellemeleri

No Man’s Sky Orbital Update

Xbox Game Pass Ultimate hediyeleri

Final Fantasy XIV Online: Starter Edition

3 aylık YouTube Premium

Battlefield 2042: Season 7 Field Kit

Nisan ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da bulunuyor. 15 Nisan kadar Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar ise şu şekilde

Amnesia Collection

Back 4 Blood

Phantom Abyss

Research and Destroy

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Xbox Game Pass'e 7 yeni oyun ekleniyor! 2.700 TL değerinde