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    Spotify, Greenroom'un canlı sesini ana uygulamaya dahil edecek

    Spotify, canlı ses uygulaması Greenroom'u bu yıl içerisinde Spotify Live olarak yeniden adlandıracek ve bir özellik olarak ana akış uygulamasına dahil edecek.   
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    Spotify, canlı sesi ana uygulamasına entegre edecek

    Spotify, şirkete yakın kişilerden gelen bilgilere göre canlı ses uygulaması Greenroom'u yeniden markalaştıracak ve ana uygulamasının içine bir özellik olarak entegre edecek. Değişimin, yılın ikinci çeyreğinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

    Müzik ve podcast haricinde canlı ses de geliyor

    Ses akış platformu Spotify, geçtiğimiz yıl Betty Labs tarafından geliştirilen Locker Room canlı ses uygulamasını satın almış ve Greenroom adıyla kullanıcılara sunmuştu. Locker Room yalnızca App Store'da yayınlanmışken Greenroom, hem iOS hem de Android uygulama marketlerinde sunulmuştu.

    Görünüşe göre şirket, çok fazla kullanıcıya ulaşmayan Greenroom'u daha yaygın hale getirmek için Spotify Live adıyla ana uygulamaya dahil etmek için çalışıyor. Dahil edilme tamamlandıktan sonra Spotify, müzik ve podcast haricinde bir de canlı ses özelliği sunmaya başlayacak.

    2022'nin ikinci yarısından önce gerçekleştirilmesi beklenen işlem sonunda Spotify Live'ın kullanılması için insanların bir hesaba ihtiyacı olup olmayacağı bilinmiyor. Greenroom'u kullanmak için bir Spotify hesabına gerek duyulmuyor.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 22 saat önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 23 saat önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 1 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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