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    Spotify, Clubhouse klonunu kapatıyor: Spotify Live'ın fişi çekildi

    İsveç merkezli Spotify, Clubhouse tarzı sesli sohbet uygulaması Spotify Live'ı kapatma kararı aldığını açıkladı. Şirket Spotify Live'ın bağımsız bir uygulama olarak bir anlam ifade etmediği görüşünde.
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    Spotify, Clubhouse klonunu kapatıyor: Spotify Live sona geldi Tam Boyutta Gör

    Spotify, Clubhouse'a rakip olarak kullanıma sunduğu Spotify Live uygulamasını yakında kapatacak. İsveç merkezli şirket artık bağımsız bir uygulama olarak bir anlam ifade etmediği için hizmeti sonlandırma niyetinde olduğunu doğruladı. Ana Spotify uygulaması en azından şimdilik sesli sohbeti desteklemeye devam edecek.

    Geliştiriciler, talep görmeye devam ettiği ve hayran-sanatçı etkileşimine olanak sağladığı için sesli sohbet özelliğini geliştirmeye devam etmeyi planlıyor. Bir Spotify sözcüsü, "Spotify Live uygulaması tamamen kapanıyor olsa da, dünyanın dört bir yanındaki içerik oluşturucular ve dinleyiciler için yatırım yapmaya, yenilikler sunmaya ve yeni formatlar denemeye devam edeceğiz" dedi.

    Spotify, Clubhouse klonunu kapatıyor: Spotify Live sona geldi Tam Boyutta Gör

    Kısa bir özet

    Spotify, Clubhouse hizmetinin yüksek popülaritesinin de itici gücüyle 2021'de Greenroom canlı sohbet uygulamasını başlatmıştı. Söz konusu uygulama, Locker Room'un arkasındaki şirket olan Betty Labs'ın 57 milyon euro karşılığında satın alınması sayesinde ortaya çıktı.

    Spotify bir süre boyunca yeni hizmetin gelişimini hızlandırmaya çalıştı. Bu çabalar Greenroom'un Spotify Live olarak yeniden adlandırılması ve bazı özelliklerinin şirketin ana uygulamasının bir parçası haline gelmesiyle sonuçlandı.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 4 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 5 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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