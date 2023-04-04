Spotify, Clubhouse klonunu kapatıyor: Spotify Live'ın fişi çekildi

Tam Boyutta Gör

Spotify, Clubhouse'a rakip olarak kullanıma sunduğu Spotify Live uygulamasını yakında kapatacak. İsveç merkezli şirket artık bağımsız bir uygulama olarak bir anlam ifade etmediği için hizmeti sonlandırma niyetinde olduğunu doğruladı. Ana Spotify uygulaması en azından şimdilik sesli sohbeti desteklemeye devam edecek.

Her beş Windows PC'den biri Windows 11 çalıştırıyor 1 gün önce eklendi

Geliştiriciler, talep görmeye devam ettiği ve hayran-sanatçı etkileşimine olanak sağladığı için sesli sohbet özelliğini geliştirmeye devam etmeyi planlıyor. Bir Spotify sözcüsü, "Spotify Live uygulaması tamamen kapanıyor olsa da, dünyanın dört bir yanındaki içerik oluşturucular ve dinleyiciler için yatırım yapmaya, yenilikler sunmaya ve yeni formatlar denemeye devam edeceğiz" dedi.

Tam Boyutta Gör

Kısa bir özet

Spotify, Clubhouse hizmetinin yüksek popülaritesinin de itici gücüyle 2021'de Greenroom canlı sohbet uygulamasını başlatmıştı. Söz konusu uygulama, Locker Room'un arkasındaki şirket olan Betty Labs'ın 57 milyon euro karşılığında satın alınması sayesinde ortaya çıktı.

Spotify bir süre boyunca yeni hizmetin gelişimini hızlandırmaya çalıştı. Bu çabalar Greenroom'un Spotify Live olarak yeniden adlandırılması ve bazı özelliklerinin şirketin ana uygulamasının bir parçası haline gelmesiyle sonuçlandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.