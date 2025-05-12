Spotify’dan Türkiye’deki eleştirilere yanıt geldi!

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Tam Boyutta Gör Dijital müzik platformu Spotify, son günlerde Türk sanatçılar ve müzikseverler tarafından eleştiriye tutuluyor. Şarkıcı Oğuzhan Koç’un paylaşımının ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve çeşitli sanatçılar Spotify’a tepkisini dile getirdi. Spotify, eleştiriler hakkında açıklama paylaştı.

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Neler yaşandı?

Şarkıcı Oğuzhan Koç, X platformundan yaptığı paylaşımda Spotify editörleri tarafından hazırlanan listelere ve muhatap bulamama durumuna tepki gösterdi. Oğuzhan Koç şunları söyledi:

“Sevgili Spotify Türkiye, artık bizi de sevecek misin yoksa bu aşktan ümidimizi keselim mi?

Pop listende rap,

Rap listende arabesk,

Yeni çıkanlara baktım, yeni çıkmamışlar,

Yeni bir şeyler yapıyoruz, yapmamışız sayıyorsunuz…

Sanatçı için muhatap arıyoruz, yok!

Sene 2025, gökyüzünde bir müzik tanrısına şarkı sunup ‘umarız beğenir’ diyip bekliyoruz sanki…

Bu ülkenin müziğini iyiye götürmek istiyorsanız (ki lütfen isteyin) nitelikli ve istikrarla üretim yapan müzisyenleri de lütfen destekleyin.”

Oğuzhan Koç’un paylaşımını alıntılayan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, şu ifadelere yer verdi:

“Spotify gibi uluslararası dijital platformlar Türkiye pazarında ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip olmasına rağmen ne bir temsilcilik açmış ne de yerli müzik kültürüne karşı sorumluluk üstlenmiş durumda.

Sanatçılarımızın dijital mecralarda muhatap bulamaması yapıcı bir diyalog ve somut adımlarla çözülmesi gereken ciddi bir sorun.

Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmemesi bir yana, içerik algoritmalarında nitelikten çok sansasyona öncelik verilmesi; argo, şiddet ve yasaklı madde kullanımını özendirici içeriklerin listelerde öne çıkarılması kabul edilemez bir tercihtir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler, Türkiye’de nitelikli müzik üreten sanatçılarımızın her zaman yanındayız. Ancak dijital platformların da bu hassasiyeti paylaşması şarttır.

İş birliği ve sürdürülebilirlik açısından bu sorumlulukların yerine getirilmesi büyük önem arz etmektedir.”

Spotify'dan açıklama

Tepkiler üzerine Spotify yetkilileri CNBC-E’ye açıklamalarda bulundu. Spotify’ın tüm müzik türünde üretim yapan yerel sanatçıları desteklediğine vurgu yapıldı.

Spotify’ın açıklaması şu şekilde:

“Spotify, 2021’den bu yana Türkiye’de Ticaret Bakanlığı’na kayıtlı bir tüzel kişilik olarak faaliyet gösteriyor. Türk müziğinin sürekli olarak gelişim gösterdiğini, hem Türkiye’de hem de dünyada daha önce olmadığı kadar büyüme kaydettiğini söyleyebiliriz. Örneğin her yıl sonunda açıkladığımız Wrapped verilerine göre, 2024 yılının en çok dinlenen ilk 10 sanatçısı Türk sanatçılardan oluşuyor ve ilk 10 şarkısının tamamı Türk sanatçılara ait. Öte yandan, elbette Spotify’ın Türkiye müzik ekibi hangi müzik türünde üretim yapıyor olursa olsun yerel sanatçıları sürekli olarak destekliyor ve bunu başarıya ulaşmış pek çok şekilde yapıyor. Spotify’ın EQUAL ve RADAR programları gibi girişimleri yine bu çabanın örnekleri olarak sayılabilir."

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