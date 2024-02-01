Spotify, Türkiye fiyatlarına zam yaptı: İşte yeni Premium abonelik ücretleri

Tam Boyutta Gör Dünya genelinde en çok tercih edilen müzik dinleme platformu Spotify, Türkiye’deki kullanıcıları için 2024’ün ilk fiyat artışını yaptı. 1 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Spotify abonelik fiyatları ciddi oranda zamlandı. En ucuz paketin fiyatı 32,99 TL olurken, abonelik fiyatı %50 oranında zamlandı. Spotify ücreti ne kadar oldu diye merak edenler için işte yeni Spotify Premium fiyatları:

Spotify abonelik fiyatları 2024 Spotify paketi Eski fiyat Yeni fiyat Bireysel 39,99 TL 59,99 TL Öğrenci 21,99 TL 32,99 TL Aile 64,99 TL 99,99 TL Duo 54,99 TL 79,99 TL

Spotify bireysel abonelik ücreti 59,99 TL oldu. Öğrenci aboneliği 32,99 TL, Aile paketi 99,99 TL, Duo üyelik 79,99 TL olarak belirlendi. Spotify, bireysel ve öğrenci paketleri için 1 ay boyunca ücretsiz, belli aralıklarla 3 ay boyunca bedava Premium abonelik fırsatı sunuyor.

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Spotify fiyatı zamlandı: İşte yeni Premium abonelik ücretleri