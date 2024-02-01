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    Spotify, Türkiye fiyatlarına zam yaptı: İşte yeni Premium abonelik ücretleri

    Popüler dijital müzik servisi Spotify, Türkiye'deki abonelik ücretlerine zam yaptı. Peki, Spotify Premium kaç TL oldu? İşte yeni bireysel, aile, duo, öğrenci paketi fiyatı:   
    Spotify Türkiye zam yeni Premium abonelik ücretleri Tam Boyutta Gör
    Dünya genelinde en çok tercih edilen müzik dinleme platformu Spotify, Türkiye’deki kullanıcıları için 2024’ün ilk fiyat artışını yaptı. 1 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Spotify abonelik fiyatları ciddi oranda zamlandı. En ucuz paketin fiyatı 32,99 TL olurken, abonelik fiyatı %50 oranında zamlandı. Spotify ücreti ne kadar oldu diye merak edenler için işte yeni Spotify Premium fiyatları:

    Spotify abonelik fiyatları 2024
    Spotify paketi Eski fiyat Yeni fiyat
    Bireysel 39,99 TL 59,99 TL
    Öğrenci 21,99 TL 32,99 TL
    Aile 64,99 TL 99,99 TL
    Duo 54,99 TL 79,99 TL

    Spotify bireysel abonelik ücreti 59,99 TL oldu. Öğrenci aboneliği 32,99 TL, Aile paketi 99,99 TL, Duo üyelik 79,99 TL olarak belirlendi. Spotify, bireysel ve öğrenci paketleri için 1 ay boyunca ücretsiz, belli aralıklarla 3 ay boyunca bedava Premium abonelik fırsatı sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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