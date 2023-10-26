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    Anlık Bildirim

    X (Twitter), sesli ve görüntülü arama özelliğini kullanıma alıyor

    Eski adıyla Twitter olan X, yeni özellikleri eklemeye devam ediyor. Bir süredir test edilen sesli ve görüntülü arama özelliği de resmi olarak X’te kullanıma sunuluyor.
    X (Twitter), sesli ve görüntülü arama özelliğini kullanıma alıyor Tam Boyutta Gör
    Daha önce Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X, sesli ve görüntülü arama özelliğini kullanıma sunuyor. Artık kullanıcılar platform üzerinden birbirlerini sesli ve görüntülü arama seçeneğine sahip olacak. CEO Linda Yaccarino daha önce ağustos ayında görüntülü sohbet seçeneğinin geleceğini zaten doğrulamıştı, o yüzden bu hamle sürpriz olmadı.

    X’te sesli ve görüntülü arama dönemi

    X (Twitter), sesli ve görüntülü arama özelliğini kullanıma alıyor Tam Boyutta Gör
    Bazı kullanıcılar X'i açtıktan sonra "Sesli ve Görüntülü aramalar burada!" şeklinde bir uyarı ile karşılaşmaya başlamış durumda. Bu bildirimde özelliğin nasıl çalıştığı veya kimlerin sizi arayabileceğini gözden geçirebiliyorsunuz. Ayrıca uygulamanın ayarlarında da sesli ve görüntülü arama için seçenekler eklenmiş durumda. İsterseniz yalnızca rehberinizdeki kişilerden, takip ettiğiniz kişilerden, doğrulanmış kullanıcılardan veya her üçünden gelen sesli ve görüntülü aramalara izin verme seçenekleri bulunuyor. Daha sonra başka bir kullanıcıyla DM açarak, ekranın sağ üst köşesindeki telefon simgesini seçerek ve sesli ya da görüntülü arama yapabilirsiniz.

    X'in sahibi Elon Musk, platformu "her şeyin uygulaması" haline getirme hedeflerinin bir parçası olarak platforma sesli ve görüntülü aramalar eklemeyi uzun zamandır ima ediyordu. Musk kısa süre önce bu özelliğin iOS, Android, Mac ve PC'de "telefon numarası gerekmeden" kullanılabileceğini söylemişti. X'in sesli ve görüntülü aramaları ne kadar yaygınlaştırdığı ya da Premium olmayan kullanıcıların kullanıp kullanamayacağı henüz belli değil. Musk ayrıca tüm kullanıcılardan platforma erişim için yıllık bir ücret talep etmekten bahsetti ve şimdiden Yeni Zelanda ve Filipinler'deki yeni kullanıcılardan yıllık 1 dolar almaya başladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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