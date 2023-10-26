X (Twitter), sesli ve görüntülü arama özelliğini kullanıma alıyor

X'in sahibi Elon Musk, platformu "her şeyin uygulaması" haline getirme hedeflerinin bir parçası olarak platforma sesli ve görüntülü aramalar eklemeyi uzun zamandır ima ediyordu. Musk kısa süre önce bu özelliğin iOS, Android, Mac ve PC'de "telefon numarası gerekmeden" kullanılabileceğini söylemişti. X'in sesli ve görüntülü aramaları ne kadar yaygınlaştırdığı ya da Premium olmayan kullanıcıların kullanıp kullanamayacağı henüz belli değil. Musk ayrıca tüm kullanıcılardan platforma erişim için yıllık bir ücret talep etmekten bahsetti ve şimdiden Yeni Zelanda ve Filipinler'deki yeni kullanıcılardan yıllık 1 dolar almaya başladı.
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.