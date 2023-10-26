Tam Boyutta Gör Daha önce Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X, sesli ve görüntülü arama özelliğini kullanıma sunuyor. Artık kullanıcılar platform üzerinden birbirlerini sesli ve görüntülü arama seçeneğine sahip olacak. CEO Linda Yaccarino daha önce ağustos ayında görüntülü sohbet seçeneğinin geleceğini zaten doğrulamıştı, o yüzden bu hamle sürpriz olmadı.

X’te sesli ve görüntülü arama dönemi

Tam Boyutta Gör Bazı kullanıcılar X'i açtıktan sonra "Sesli ve Görüntülü aramalar burada!" şeklinde bir uyarı ile karşılaşmaya başlamış durumda. Bu bildirimde özelliğin nasıl çalıştığı veya kimlerin sizi arayabileceğini gözden geçirebiliyorsunuz. Ayrıca uygulamanın ayarlarında da sesli ve görüntülü arama için seçenekler eklenmiş durumda. İsterseniz yalnızca rehberinizdeki kişilerden, takip ettiğiniz kişilerden, doğrulanmış kullanıcılardan veya her üçünden gelen sesli ve görüntülü aramalara izin verme seçenekleri bulunuyor. Daha sonra başka bir kullanıcıyla DM açarak, ekranın sağ üst köşesindeki telefon simgesini seçerek ve sesli ya da görüntülü arama yapabilirsiniz.

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X'in sahibi Elon Musk, platformu "her şeyin uygulaması" haline getirme hedeflerinin bir parçası olarak platforma sesli ve görüntülü aramalar eklemeyi uzun zamandır ima ediyordu. Musk kısa süre önce bu özelliğin iOS, Android, Mac ve PC'de "telefon numarası gerekmeden" kullanılabileceğini söylemişti. X'in sesli ve görüntülü aramaları ne kadar yaygınlaştırdığı ya da Premium olmayan kullanıcıların kullanıp kullanamayacağı henüz belli değil. Musk ayrıca tüm kullanıcılardan platforma erişim için yıllık bir ücret talep etmekten bahsetti ve şimdiden Yeni Zelanda ve Filipinler'deki yeni kullanıcılardan yıllık 1 dolar almaya başladı.

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X (Twitter), sesli ve görüntülü arama özelliğini kullanıma alıyor