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    Spotify koronavirüs nedeniyle bağış sayfası hazırladı

    Spotify platformu üzerinde bundan böyle farklı müzik vakıflarına bağış toplanabilecek. Vakıflar da koronavirüs nedeniyle işleri aksayan müzisyenlere bu şekilde destek olacak.
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Spotify koronavirüs nedeniyle bağış sayfası hazırladı

    Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Sadece hizmet sektörü değil müzik ve sinema gibi sektörler de gelişmelerden olumsuz etkileniyor. Pek çok müzik platformu sanatçıların evlerinden gelir elde edebilmeleri için çalışmalar yapıyor.

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    Spotify COVID-19 Music Relief nedir?

    Spotify ise bir bağış sayfası hayata geçirdi. COVID-19 Music Relief adındaki sayfa kullanıcıların farklı müzik vakıflarına bağış yapmasına imkan tanıyor. Toplanan bu bağışlar ile müzik endüstrisi destekleniyor.

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    Projede MusiCares, PRS Foundation ve Help Musicians vakıfları yer alıyor. Müzikseverler bu sayede beğendikleri sanatçıları da desteklemiş olacak. Yapılan bağışlara karşı Spofity da 10 milyon dolara kadar ek bir bağışta bulunacak.

    Sonraki dönemde sanatçıların Spotify sayfası üzerinden kendilerine veya başka sanatçılara bağış toplayabilecekleri kampanya yapabilmesi imkanı da sunulacak. Böylece doğrudan sanatçıya yardım gitmiş olacak.



    https://www.engadget.com/2020-03-25-spotify-covid-19-music-relief-project.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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