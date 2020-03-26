Spotify koronavirüs nedeniyle bağış sayfası hazırladı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Sadece hizmet sektörü değil müzik ve sinema gibi sektörler de gelişmelerden olumsuz etkileniyor. Pek çok müzik platformu sanatçıların evlerinden gelir elde edebilmeleri için çalışmalar yapıyor.

İlginizi Çekebilir

Spotify 124 milyon aboneye ulaştı

Spotify COVID-19 Music Relief nedir?

Spotify ise bir bağış sayfası hayata geçirdi. COVID-19 Music Relief adındaki sayfa kullanıcıların farklı müzik vakıflarına bağış yapmasına imkan tanıyor. Toplanan bu bağışlar ile müzik endüstrisi destekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Türkiye dahil koronavirüs ile savaşan 8 ülkeye Binance desteği"

Projede MusiCares, PRS Foundation ve Help Musicians vakıfları yer alıyor. Müzikseverler bu sayede beğendikleri sanatçıları da desteklemiş olacak. Yapılan bağışlara karşı Spofity da 10 milyon dolara kadar ek bir bağışta bulunacak.

Sonraki dönemde sanatçıların Spotify sayfası üzerinden kendilerine veya başka sanatçılara bağış toplayabilecekleri kampanya yapabilmesi imkanı da sunulacak. Böylece doğrudan sanatçıya yardım gitmiş olacak.

https://www.engadget.com/2020-03-25-spotify-covid-19-music-relief-project.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.