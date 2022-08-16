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    Kaçırılmayacak fırsat: Spotify Premium 3 ay ücretsiz

    Popüler müzik ve podcast uygulaması Spotify, sınırlı süreliğine cazip bir kampanya sunmaya başladı. Firma üç ay geçerli ücretsiz Spotify Premium hesabı vermeye başlıyor.
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    Spotify Premium 3 ay ücretsiz kampanyası başladı
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    Müzik ve podcast platformu olan Spotify, yeni bir kampanya ile yeni kullanıcılara ulaşmayı hedefliyor. Bu kampanya sayesinde kullanıcılar 3 ay ücretsiz şekilde Spotify Premium’u kullanabilecekler. Ancak kullanıcıların acele etmesi gerek zira bu kampanya sınırlı süreliğine sunulmuş durumda.

    Ücretsiz Spotify kampanya şartları

    15 Ağustos günü açıklanan yeni kampanya, Spotify Premium’a henüz kaydolmamış olan herkese açık. Eğer daha önceden bir Premium hesabınız varsa bu kampanyadan yararlanmanız mümkün değil. Yapılan açıklamaya göre bu kampanya 11 Eylül 2022 tarihine kadar geçerli olacak. 3 ay Spotify Premium deneme kampanyasını kullanmaya başladığınızda ise gelecek ödeme planınız aylık 20.99 TL olacak. Öte yandan daha önceden de Spotify, 1 aylık ücretsiz abonelik kampanyaları sunuyordu.

    Spotify Premium 3 ay ücretsiz kampanyası başladı
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    Spotify 3 ay ücretsiz nasıl yapılır?

    Spotify’ın mevcut üç aylık ücretsiz Premium fırsatından yararlanmak için Spotify’ın web sitesine gidebilir ve üyeliğinizi başlatabilirsiniz. 3 Ay ücretsiz kampanyası yalnızca Bireysel plan ve Öğrenci planları için geçerli. Öte yandan Spotify Duo ve Aile paketlerinde de 1 ay ücretsiz kullanım fırsatı sunulmakta.

    Spotify web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

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