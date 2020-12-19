Spotify, şarkı yazarlarını öne çıkaran yeni bir özellik başlattı

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Spotify, dünyanın en büyük hitlerinden bazılarının arkasındaki yaratıcıları tanıtmak ve vurgulamak için tasarlanmış yeni bir Şarkı Yazarları Merkezi'ni başlattı. Yeni özellik, Spotify'ın sektörün en popüler şarkı yazarlarından bazılarının çalışmalarını sergilemek için oluşturulan Written By çalma listelerini içeriyor. Özellik bu yıl Şubat ayında 3 şarkı yazarı ile test edilmeye başlanmıştı ve sağlanan olumlu geri dönüşler ile platformda yerleşik bir özellik haline gelmiş oldu.

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Yeni çalma listeleri gelmeye devam edecek

Şubat ayında testlerine başlanan hizmet için Spotify, şimdiden 127 milyardan fazla akış topladı. Şirket, yapılan son güncelleme ile mevcut şarkı yazarlarının arasına Sia, Ant Clemons, Bebe Rexha, Gregg Wattenberg, Noonie Bao, Ashley Gorley ve Irving Berlin için profiller eklediğini belirtti.

Spotify yöneticilerinden Jules Parker yaptığı açıklamada: "Şarkı Yazarları Merkezi'nin piyasaya sürülmesiyle, müziğin dünya tarafından keşfedilme, takdir edilme ve beğenilme biçimini geliştirmeye devam ediyoruz. Destekleyen yayıncılar ve söz yazarları, sanatçı keşfi ile el ele gider. İnsanlar bir sanatçının kim olduğunu bilir. Yazarların kim olduğu ise bilinmez. Bu bağlantıları kurmaya yardımcı olabilirsek, insanların yeni müzikler keşfetmesine ve söz yazarı için potansiyel kariyer fırsatları yaratmasına yardımcı oluruz. Bunların tümü, içerik oluşturucuların işlerini sürdürmelerine yardımcı olma misyonumuza bağlıdır. " ifadelerine yer verdi.

Yeni özellik, 'Ara' sekmesi içerisinde yer alan Besteciler başlığı altında "Written By" çalma listeleri olarak görünüyor. Zamanla bu çalma listelerinin sayısı artmaya devam edecek.

https://www.engadget.com/spotify-songwriters-hub-playlists-profiles-podcasts-150046059.html

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