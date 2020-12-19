Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Spotify, şarkı yazarlarını öne çıkaran yeni bir özellik başlattı

    Müzik akış platformlarından Spotify, Şarkı Yazarları Merkezi'ni başlattı. Şirket bu sayede şarkıların ardında kalan ve pek bilinmeyen kişiler olan şarkı yazarlarını ön plana çıkartacak.
    3 gün
    972
    3
    1
    Web Siteleri
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Spotify, şarkı yazarlarını öne çıkaran yeni bir özellik başlattı
    Tam Boyutta Gör

    Spotify, dünyanın en büyük hitlerinden bazılarının arkasındaki yaratıcıları tanıtmak ve vurgulamak için tasarlanmış yeni bir Şarkı Yazarları Merkezi'ni başlattı. Yeni özellik, Spotify'ın sektörün en popüler şarkı yazarlarından bazılarının çalışmalarını sergilemek için oluşturulan Written By çalma listelerini içeriyor. Özellik bu yıl Şubat ayında 3 şarkı yazarı ile test edilmeye başlanmıştı ve sağlanan olumlu geri dönüşler ile platformda yerleşik bir özellik haline gelmiş oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple Music ve Spotify gibi müzik yayın hizmetlerinin ırkçı şarkılar barındırdığı bulundu

    Ayrıca Bkz. "Masaüstü için Google Arama'da karanlık mod test ediliyor"

    Yeni çalma listeleri gelmeye devam edecek

    Şubat ayında testlerine başlanan hizmet için Spotify, şimdiden 127 milyardan fazla akış topladı. Şirket, yapılan son güncelleme ile mevcut şarkı yazarlarının arasına Sia, Ant Clemons, Bebe Rexha, Gregg Wattenberg, Noonie Bao, Ashley Gorley ve Irving Berlin için profiller eklediğini belirtti.

    Spotify yöneticilerinden Jules Parker yaptığı açıklamada: "Şarkı Yazarları Merkezi'nin piyasaya sürülmesiyle, müziğin dünya tarafından keşfedilme, takdir edilme ve beğenilme biçimini geliştirmeye devam ediyoruz. Destekleyen yayıncılar ve söz yazarları, sanatçı keşfi ile el ele gider. İnsanlar bir sanatçının kim olduğunu bilir. Yazarların kim olduğu ise bilinmez. Bu bağlantıları kurmaya yardımcı olabilirsek, insanların yeni müzikler keşfetmesine ve söz yazarı için potansiyel kariyer fırsatları yaratmasına yardımcı oluruz. Bunların tümü, içerik oluşturucuların işlerini sürdürmelerine yardımcı olma misyonumuza bağlıdır. " ifadelerine yer verdi.

    Yeni özellik, 'Ara' sekmesi içerisinde yer alan Besteciler başlığı altında "Written By" çalma listeleri olarak görünüyor. Zamanla bu çalma listelerinin sayısı artmaya devam edecek.



    https://www.engadget.com/spotify-songwriters-hub-playlists-profiles-podcasts-150046059.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Spotify önce şu şarkı sözlerini gösterme olayını bir adam etsin de, yazarına sıra gelir...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Facebook haberleri yapay zeka ile özetleyecek 2 gün MIUI 12.5'in çıkış tarihi belli oldu 2 gün Fantastik orta çağ filmi The Green Knight'ın yeni vizyon tarihi belli oldu 2 gün Realme, Watch S Pro akıllı saat modelinin özelliklerini resmi sitesinden açıkladı 2 gün Exxen'in ilk dizisi olan Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu Şeref Bey'den poster yayınlandı 2 gün Snapdragon 460 işlemcili Moto G Play (2021) yakında tanıtılacak 2 gün 2020'nin en iyi PlayStation oyunları belli oldu 2 gün iPhone 13 veri aktarım hızını artıran Wi-Fi 6E desteğiyle gelebilir 2 gün Forumdaki şikayetlere göre e-ticaret sitelerine ceza kesilecek 2 gün Microsoft Edge daha hızlı açılacak: 88. sürümle gelecek yeni özellikler 3 gün Cyberpunk 2077 geliştiricileri yönetime sinirli: "Neden oyun bitmeden bitti dediniz?" 3 gün Sony 4K 120Hz X900H/XH90 TV’sinin bulanıklık sorununu keskinleştirme filtresiyle ‘’çözdü’’ 3 gün Kadrosunda Mads Mikkelsen ve Tom Holland'ın olduğu bilim kurgu filmi Chaos Walking'ten yeni görüntüler paylaşıldı 3 gün DJI şokta: ABD kara listeye aldı 3 gün ASUS tüm B450 anakartlarına SAM desteği getirdi: İlk nesil Ryzen’larda bile çalışıyor! 3 gün Microsoft da kendi ARM işlemcilerini geliştirmek istiyor 3 gün İki kişi ile oynanan oyun SplitFire! Android için yayınlandı 3 gün AirPods Max ilginç güç tasarrufuyla dikkat çekiyor 3 gün Zack Snyder's Justice League, orijinal filmin aksine +18 olacak 3 gün Control, ışın izleme özelliği ile yeni nesil konsollara geliyor 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Spotify, şarkı yazarlarını öne çıkaran yeni bir özellik başlattı Sonraki TikTok, Walmart ile canlı yayında alışverişi test edecek: TikTok için bir ilk 3 gün Yabancı menşeili hackerler, ABD Enerji Bakanlığı ile Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansına sızdı 3 gün Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, mobil cihazlar için çıktı 3 gün MIT, şimdiye kadarki en hassas atom saatini yaptı 3 gün PUBG ile aynı evrende geçen The Callisto Protocol'ün yaratıcısı: "Dünyanın en korkunç oyununu yapmak istiyoruz" 3 gün Intel Avengers Edition işlemcilerinin üretimini durdurdu 3 gün Mcdodo ve DH iş birliği ile 20 kişiye mobil aksesuar hediye! 3 gün PlayStation'ın ardından Xbox'ta da isteyen herkese Cyberpunk 2077 iadesi başladı 3 gün Blower fanlı RTX 3090'lar çoğalıyor: MSI da listeye eklendi 3 gün Yeni Game of Thrones dizisi 'House of the Dragon' 2022'de geliyor 3 gün Left 4 Dead benzeri oyun Back 4 Blood ön siparişe açıldı; oyun Türkçe dil desteği ile geliyor 3 gün BDDK'dan taşıt kredilerine yönelik düzenleme: Vade sınırı düşürüldü 3 gün Haftalık Film Önerisi 06: The Devil All The Time 3 gün Epic Games'in 2. gün hediyesi belli oldu: Oddworld: New 'n' Tasty 3 gün Twitter canlı sohbet özelliği testlere başladı 3 gün Amazon’da Oppo telefonlarda indirim 3 gün The Mandalorian'ın final bölümünde yeni bir Star Wars dizisi duyuruldu 3 gün Anlaşmaya varıldı: Hyundai Assan'ın tek kontrolü Koreli üreticiye geçiyor 3 gün Microsoft da sunucularında zararlı kodlar buldu 3 gün Bu telefon çok hızlı | Huawei Mate 40 Pro ilk izlenimler Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız