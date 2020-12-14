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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Masaüstü için Google Arama'da karanlık mod test ediliyor

    Google, masaüstünde Arama için karanlık modu test ediyor. Karanlık modda arka plan koyu gri olarak görülüyor.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Masaüstü için Google Arama'da karanlık mod test ediliyor
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    Karanlık mod, Android ve iOS'ta yaygındır. Uygulamaların çoğu, uzun süreli kullanım sırasında kullanıcıların gözlerine rahatlık sağlamak için artık bu özelliği içeriyor. Google, bu yıl Mayıs ayında Android'de mobil web için karanlık bir temayı test etmeye başlamıştı. Şimdi ise şirketin, masaüstü web arama sitesi için bir karanlık modu test ettiği bildiriliyor.

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    Ayrıca Bkz. "Chrome OS 87, kullanıma sunuldu: Sekme arama ve bluetooth cihazın pil seviyesi göstergesi"

    Web Google Arama'da karanlık mod

    Masaüstü kullanıcıları için Google Arama'da karanlık mod mobil uygulamalardaki ile benzer şekilde görünüyor. Sayfa adları için bir mavi tonu kullanılırken siyah metin artık gri renktedir. Arka plan ise koyu gri renkte görülüyor. Ayrıca Google logosu da renkli yapısının yerine beyaz renkte.

    Google, test sırasında karanlık ya da açık mod arasında seçim hakkı yapılmasını sağlayan bir düğme bulundurmuyor.

    Web'de Google Arama için karanlık tema, şu anda testin bir parçası olarak az sayıda kullanıcıyla sınırlı. Google'ın bunu tüm kullanıcılara ne zaman sunmaya başlayacağı tam olarak belli değil.



    Kaynakça https://9to5google.com/2020/12/12/google-search-dark-mode-web/ https://www.engadget.com/google-desktop-search-dark-mode-170758006.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    dede17 (amdfusion ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yav bende pc için arama uygulaması geldi sandım ne sevindim be bu microsoft bu arama işini neden beceremiyor eskiden google yazılımı vardı indeksliyordu canavar gibi a diyordum adana geliyordu bile varsa iyi bir uygulama yazsın Allah rızası için
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dark Reader eklentisiyle her site karanlık
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    nuksws_99 (dasasd ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    iyi olmuş geceleri arama çubuğuna yazmak zorunda kalıyordum
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    ultra sonic 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    donanım haberde bile dört tane seçenek var bu adamlar daha yeni siyah modu deniyo tekel olmak çok kötü
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    Soğansız Dürüm 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2-3 gündür bende de bu şekilde ama çok düzgün görünmüyor açıkçası.
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