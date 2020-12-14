Masaüstü için Google Arama'da karanlık mod test ediliyor

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Karanlık mod, Android ve iOS'ta yaygındır. Uygulamaların çoğu, uzun süreli kullanım sırasında kullanıcıların gözlerine rahatlık sağlamak için artık bu özelliği içeriyor. Google, bu yıl Mayıs ayında Android'de mobil web için karanlık bir temayı test etmeye başlamıştı. Şimdi ise şirketin, masaüstü web arama sitesi için bir karanlık modu test ettiği bildiriliyor.

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Web Google Arama'da karanlık mod

Masaüstü kullanıcıları için Google Arama'da karanlık mod mobil uygulamalardaki ile benzer şekilde görünüyor. Sayfa adları için bir mavi tonu kullanılırken siyah metin artık gri renktedir. Arka plan ise koyu gri renkte görülüyor. Ayrıca Google logosu da renkli yapısının yerine beyaz renkte.

Google, test sırasında karanlık ya da açık mod arasında seçim hakkı yapılmasını sağlayan bir düğme bulundurmuyor.

Web'de Google Arama için karanlık tema, şu anda testin bir parçası olarak az sayıda kullanıcıyla sınırlı. Google'ın bunu tüm kullanıcılara ne zaman sunmaya başlayacağı tam olarak belli değil.

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