Tam Boyutta Gör Apple’ın bu hafta içinde etkinlik davetleri için yeni bir iCloud tabanlı hizmet sunmayı planladığı ortaya çıktı. Confetti kod adını taşıyan yeni iCloud hizmetinin kullanıcılara insanları partilere, etkinliklere ve toplantılara davet etmenin yeni bir yolunu sunacağı söyleniyor. Yalnız bu özelliğin yeni bir uygulama aracılığıyla mı sunulacağı yoksa Takvim gibi mevcut bir uygulamaya mı entegre edileceği henüz bilinmiyor.

iOS 18.3 güncellemesi yayınlandı: İşte gelen yenilikler 6 gün önce eklendi

Yeni iCloud hizmetinin iOS 18.3 güncellemesinin yüklendiği iPhone ve iPad'lerde kullanılabileceği söyleniyor.

Geçtiğimiz ay, iOS 18.3 kodları arasında kullanıcıların toplantıları ve diğer etkinlikleri düzenlemelerine yardımcı olacak Apple'ın yeni Davetler uygulaması sunacağına dair işaretlere rastlanmıştı. Raporda, uygulamanın iCloud entegrasyonuna sahip olacağı belirtilmişti. Gurman'ın yeni paylaştığı bilgiler bu bulguları doğruluyor gibi görünüyor ancak hala birçok bilinmeyen detay var.

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Apple, yakında yeni iCloud hizmetini tanıtacak