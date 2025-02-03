Apple, yakında yeni iCloud hizmetini tanıtacak

Yeni iCloud hizmetinin iOS 18.3 güncellemesinin yüklendiği iPhone ve iPad'lerde kullanılabileceği söyleniyor.
Geçtiğimiz ay, iOS 18.3 kodları arasında kullanıcıların toplantıları ve diğer etkinlikleri düzenlemelerine yardımcı olacak Apple'ın yeni Davetler uygulaması sunacağına dair işaretlere rastlanmıştı. Raporda, uygulamanın iCloud entegrasyonuna sahip olacağı belirtilmişti. Gurman'ın yeni paylaştığı bilgiler bu bulguları doğruluyor gibi görünüyor ancak hala birçok bilinmeyen detay var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P