Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, yakında yeni iCloud hizmetini tanıtacak

    Yeni bir rapora göre Apple, iCloud'un bir parçası olarak yeni etkinlik ve davet hizmeti başlatmayı planlıyor. Bu yeni hizmet takvimden farklı olacak.            
    Apple yeni iCloud Davetler iOS 18.3 Tam Boyutta Gör
    Apple’ın bu hafta içinde etkinlik davetleri için yeni bir iCloud tabanlı hizmet sunmayı planladığı ortaya çıktı. Confetti kod adını taşıyan yeni iCloud hizmetinin kullanıcılara insanları partilere, etkinliklere ve toplantılara davet etmenin yeni bir yolunu sunacağı söyleniyor. Yalnız bu özelliğin yeni bir uygulama aracılığıyla mı sunulacağı yoksa Takvim gibi mevcut bir uygulamaya mı entegre edileceği henüz bilinmiyor.

    Yeni iCloud hizmetinin iOS 18.3 güncellemesinin yüklendiği iPhone ve iPad'lerde kullanılabileceği söyleniyor.

    Geçtiğimiz ay, iOS 18.3 kodları arasında kullanıcıların toplantıları ve diğer etkinlikleri düzenlemelerine yardımcı olacak Apple'ın yeni Davetler uygulaması sunacağına dair işaretlere rastlanmıştı. Raporda, uygulamanın iCloud entegrasyonuna sahip olacağı belirtilmişti. Gurman'ın yeni paylaştığı bilgiler bu bulguları doğruluyor gibi görünüyor ancak hala birçok bilinmeyen detay var.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla otomobiller artık doğuştan otonom

    Profil resmi
    Mantarın Başı 4 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aöf sınav yeri değiştirme tarihini kaçırdım ne yapmalıyım hararet göstergesi çalışmıyor motor devir göstergesi çalışmıyor jagermeister nasıl içilir kedilerde karma aşı gereklimi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro V16
    Acer Nitro V16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum