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    Spotify bilet satışına başlıyor

    Spotify bundan sonra sanatçıların etkinlik sayfalarından doğrudan bilet satışına başlıyor. Anlaşmalı platformlar adına aracılık yapacak firma komisyon da alacak. 
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    Spotify

    Salt bir müzik dinleme merkezi olmaktan ziyade podcast serilerinin yer aldığı ve hatta sanatçıların etkinliklerinin takip edilebildiği bir platforma dönüşen Spotify bunların yanında bir de doğrudan bilet satışını ekliyor.

    Spotify Ticket nedir?

    Spotify normalde sanatçıların etkinlik sayfalarından Ticketmaster, AXS, DICE, Eventbrite gibi ortaklar üzerinden satın alabileceğini bilet linkleri sunuyordu. Spotify Ticket adıyla kapalı beta olarak başlayan testlerde artık kullanıcı doğrudan bilet satın alabiliyor.

    Limbeck, Annie DiRusso, Dirty Honey, Crows, TOKiMONSTA, Four Year Strong ve Osees sanatçılarında başlayan Spotify Ticket, doğrudan bir satıcı değil de yine ortakların adına satış yapan ve komisyon alan bir aracı rolünde. Etkinlik sayfalarının farkı uygulamanın dışına çıkılmayacak olması.

    Spotify Ticket özellikle biletlerini kendisi satmak isteyen sanatçılar açısından önemli bir gelir kapısı haline gelebilir. Diğer taraftan biletlerin karaborsacılar tarafından satın alınması da böylece önlenebilir. Spotify Tickets ne zaman nihai kullanıma sunulacak bilinmiyor.

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