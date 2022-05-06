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    Spotify, Roblox ile iş birliği yaparak Metaverse’e adım attı

    Metaverse sektörü her geçen gün daha da büyümeye devam ederken birçok şirket bu alandaki yerini almaya başladı. Bu kez bir adım da müzik ve medya hizmet şirketi Spotify’dan geldi.
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    ???????Spotify ve Roblox’tan Metaverse Hamlesi
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    Popüler müzik platformu Spotify, Roblox ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Spotify, Şirket, kullanıcıların oyun oluşturup oynayabileceği ve deneyimlerini arkadaşlarıyla paylaşabileceği sanal bir evren olan Roblox’ta yer alan ilk müzik markası oldu.

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    Spotify Island adı verilen bu sanal dünya aracılığıyla, hayranların bağlantı kurabilecekleri, birlikte yeni sesler oluşturabilecekleri, dijital alanlarda takılabilecekleri ve özel sanal ürünlere erişebilecekleri bir yer oluşturulması amaçlanıyor.

    Bir Spotify temsilcisi, ortaklık ile ilgili olarak şunları söyledi:

    “Bu dinamik evren aracılığıyla, hayranların yeni sesler üzerinde bağlantı kurmaları ve işbirliği yapmaları, dijital mekanlarda sosyalleşmeleri ve özel sanal ürünlere erişmeleri için bir alan yaratıyoruz”

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    MaDMaxiBo 4 saat önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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