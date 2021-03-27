Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Spotify, web ve masaüstü uygulamalarını mobil ile benzer bir tasarımla güncelliyor

    Spotify, "gelişmiş görünüm ve his" getirdiğini söyleyerek masaüstü ve web arayüzü için güncellenmiş tasarımı kullanıcılara sundu.
    27 Mart 2021, 23:00 (2 sa.)
    474
    10
    2
    Web Siteleri
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Spotify, web ve masaüstü uygulamalarını mobil ile benzer bir tasarımla güncelliyor
    Tam Boyutta Gör

    Spotify, hem Mac hem de Windows için masaüstü uygulamasını ve web arayüzünü güncelledi. Spotify'ın güncellenmiş tasarımı, kullanıcı deneyimini basitleştirmeyi ve mobil, web ve masaüstü sürümleri arasındaki tutarsızlıkları gidermeyi amaçlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Opera'nın iOS uygulaması yeni bir ada ve daha sade görünümüne kavuşuyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni bir yapay zeka aracı, Spotif'ınızın ne kadar kötü olduğunu gösteriyor

    Spotify'dan masaüstü ve web için güncellenmiş tasarım

    Spotify'a göre yeni tasarım ile uygulamayı farklı platformlarda kullanan kişiler, platformlar arası geçişte uyum problemi yaşamayacaklar.

    Spotify'dan yapılan açıklamada: "Aylarca testler ve araştırmalar yapıldı, kullanıcılarla konuşuldu ve geri bildirim alındı. Şimdi, dinleyicilerimizin Spotify'ı önümüzdeki yıllarda masaüstü uygulamamızda ve web oynatıcımızda kullanmaları için yeni, temiz bir tasarım, daha fazla kontrol ve harika bir yeni temel sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu yeniden tasarımla, modern ve ölçeklenebilir bir web oynatıcısının teknik fırsatını, uyumlu bir Spotify tasarımı ve masaüstü uygulamasında hepinizin beklediği özelliklerle birleştiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Spotify, web ve masaüstü uygulamalarını mobil ile benzer bir tasarımla güncelliyor
    Tam Boyutta Gör

    Güncelleme, çalma listelerini daha ayrıntılı hale getirmeyi kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, çalma listelerine açıklamalar yazabilecek ve görüntüler yükleyebilecek. Ayrıca parçaları mevcut çalma listelerine sürükleyip bırakabilecek ve daha kolay içerik eklemek için gömülü bir arama çubuğunu kullanabilecekler.

    Müziğe erişimi ve platformlar arası geçişi daha kolay hale getiren güncellenmiş tasarım kullanıcılara sunulmaya başlandı. Spotify, güncel tasarımın tüm kullanıcılara ulaşmasının biraz zaman alabileceğini belirtiyor.



    https://www.gsmarena.com/spotify_updates_its_desktop_app_to_look_more_like_the_mobile_version-news-48381.php
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    WeDneS 4 saat önce

    Bisiklet kullanıcılar için çok işe yarayabilir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    mck94 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Daha interaktif olabilir, uygulamanin sosyal kismi cok zayif. Mobilde de arkadaslarinin ne dinledigini gorebilsen cok iyi olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    V Virinom (Süleyman Kenar) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yerinde karar. Masaüstü uygulaması rezaletti.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 8 dk. İskoçya’da gel-git enerjisinden elde edilen elektrikle çalışan otomobil şarj istasyonu açıldı 1 sa. Marvel'ın 2022'de vizyona girecek olan sürpriz bir filmi ortaya çıktı 1 sa. HAVELSAN, F-16’lar için arıza giderme simülatörü geliştirdi 2 sa. T-Force hız aşırtılabilir DDR5 belleklerini duyurdu 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Spotify, web ve masaüstü uygulamalarını mobil ile benzer bir tasarımla güncelliyor Sonraki Intel Raptor Lake-S'i doğruladı, Alder Lake ile aynı soketi kullanacak 3 sa. Xiaomi Mi Band 6'nın tanıtım tarihi açıklandı 4 sa. Haftalık Film Önerisi 18: Logan Lucky 4 sa. Homend Alex Pro 1290H Robot Süpürge İnceleme 4 sa. Ford, 3D yazıcı atıklarını araçlarında yeniden kullanmak için HP ile iş birliği yaptı 5 sa. "İkinci el otomobil fiyatları yeniden artmaya başladı" 5 sa. Xiaomi Mi Pad 5 gecikecek: İşte yeni detaylar 6 sa. Talaştan üretilen ve biyolojik olarak bozunabilen plastik geliştirildi 6 sa. Huawei'nin işletim sistemi Harmony, resmi olarak Nisan ayında piyasaya sürülecek 7 sa. Prematür bebekler için ebeveynleri taklit edebilen yatak geliştirildi 7 sa. Apple M1, tek çekirdek testinde Intel Core i7-11700K'yı geride bıraktı 8 sa. 16 GB VRAMli Intel DG2 4096 işlem birimine kadar ölçeklenebilir 8 sa. iPhone 13 yeni renk seçenekleri ve gelişmiş kamera ile gelecek 9 sa. Yemeksepeti siber saldırıya uğradı! Adres, e-posta ve telefon numaraları çalındı! 9 sa. OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro ön sipariş rekoru kırdı 9 sa. HBO ve George R.R. Martin yeni anlaşma imzaladı: Martin'e dev ücret 10 sa. En tatlı RTX 3060 duyuruldu 10 sa. Dünyanın ilk güneş enerjili SUV'u ile tanışın: Humble One 11 sa. Xiaomi, Türkiye'deki TV satışlarında büyük bir sıçrama hedefliyor 11 sa. Battlefield 6'nın Warzone tarzı özel bir ücretsiz modu olabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız