Spotify, web ve masaüstü uygulamalarını mobil ile benzer bir tasarımla güncelliyor

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Spotify, hem Mac hem de Windows için masaüstü uygulamasını ve web arayüzünü güncelledi. Spotify'ın güncellenmiş tasarımı, kullanıcı deneyimini basitleştirmeyi ve mobil, web ve masaüstü sürümleri arasındaki tutarsızlıkları gidermeyi amaçlıyor.

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Spotify'dan masaüstü ve web için güncellenmiş tasarım

Spotify'a göre yeni tasarım ile uygulamayı farklı platformlarda kullanan kişiler, platformlar arası geçişte uyum problemi yaşamayacaklar.

Spotify'dan yapılan açıklamada: "Aylarca testler ve araştırmalar yapıldı, kullanıcılarla konuşuldu ve geri bildirim alındı. Şimdi, dinleyicilerimizin Spotify'ı önümüzdeki yıllarda masaüstü uygulamamızda ve web oynatıcımızda kullanmaları için yeni, temiz bir tasarım, daha fazla kontrol ve harika bir yeni temel sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu yeniden tasarımla, modern ve ölçeklenebilir bir web oynatıcısının teknik fırsatını, uyumlu bir Spotify tasarımı ve masaüstü uygulamasında hepinizin beklediği özelliklerle birleştiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Güncelleme, çalma listelerini daha ayrıntılı hale getirmeyi kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, çalma listelerine açıklamalar yazabilecek ve görüntüler yükleyebilecek. Ayrıca parçaları mevcut çalma listelerine sürükleyip bırakabilecek ve daha kolay içerik eklemek için gömülü bir arama çubuğunu kullanabilecekler.

Müziğe erişimi ve platformlar arası geçişi daha kolay hale getiren güncellenmiş tasarım kullanıcılara sunulmaya başlandı. Spotify, güncel tasarımın tüm kullanıcılara ulaşmasının biraz zaman alabileceğini belirtiyor.

https://www.gsmarena.com/spotify_updates_its_desktop_app_to_look_more_like_the_mobile_version-news-48381.php

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