Spotify yakında DC Comics podcast yayınları sunacak

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Çevrim içi müzik platformları özel albüm ve lansman anlaşmalarının yanı sıra podcast tarafına da ağırlık vererek pazar payını arttırmaya çalışıyor. Marvel’ın Sirius XM ile podcast anlaşması yapmasının ardından Spotify da DC Comics’i kaptı.

Özel DC Comics yayınları

Spotify yaptığı açıklamada DC Comics karakterlerini temel alacak özel podcast yayınlarının yakın zamanda platformda yerini alacağını bildirdi. Warner Bros. ile yapılan anlaşma uzun yıllara dayalı olacak.

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Firma tüm DC Comics evrenini barındıran ilk ortaklığın bu olduğunu belirtiyor. Podcast yayınlarında farklı karakterlere ait yeni hikaye serileri, daha önce yayınlanmamış karakter hikayeleri veya stüdyonun çalışmalarından güncel bilgiler yer alacak.

Tüm evreni barındırdığı için yayınların hayranları heyecanlandıracağı belirtiliyor. Podcast yayınlarını ise Warner Bros. Grubuna ait Blue Ribbon Content stüdyosu hazırlayacak.

Podcast sayfası





https://www.slashgear.com/spotify-will-soon-offer-exclusive-dc-comics-podcasts-from-warner-bros-18625484/

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