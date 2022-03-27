Spotify, yeni bir Araba Modu'nu test ediyor

Spotify, kullanıcıların araç kullanırken platformu daha rahat kontrol edebilmeleri adına sunduğu Araba Görünümü'nü geçtiğimiz yılın sonlarında kaldırmıştı. Şirket tarafından yapılan bir açıklamaya göre platform belirli bir grup kullanıcıyla yeni bir Araba Modu arayüzünü test etmeye başladı.

Spotify'dan araçlar için yeni bir mod geliyor

Spotify, her ne kadar Araba Görünümü özelliğini kaldırmış olsa da bunu gelecek yeniliklere yol açmak için yapılması gereken bir durum olarak özetlemişti. Bir şirket sözcüsü TechCrunch'a yaptığı açıklamayla daha önce bahsettikleri gibi yeni bir Araba Modu arayüzünü artık bazı kullanıcılarla test etmeye başladıklarını doğruladı.

Tam Boyutta Gör

9to5Google tarafından elde edilen ekran görüntüleri, yeni özelliğe ilk bakışı sunuyor. Yeni Araba Modu, araç kullanırken dikkati dağıtabilecek detaylar yerine daha sade bir görünüm sunuyor. Üçlü bir alt sekmeye sahip özellik, kullanıcıların sesli müzik aramasına da olanak tanıyacak. Kontrol düğmeleri de normal görünüme oranla daha büyük boyutlara sahip.

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Spotify'ın yeni Araba Modu, henüz test aşamasında ve şirket, test kullanıcılarının geri dönüşlerine göre özelliği daha geniş kullanıma sunacak. Bu sebeple özellik genel kullanıma sunulmadan önce bazı değişiklikler yapılabilir.

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