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    Spotify yenileniyor: Şimdiye kadarki en büyük değişim

    Spotify, “Stream On” etkinliğinde iOS ve Android için gelecek büyük değişimini gösterdi. Spotify, bir müzik dinleme uygulamasından fazlası olmak istiyor.        
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    spotify yeni tasarım 2023 Tam Boyutta Gör
    Spotify uygulaması, büyük revizyona giriyor. Spotify, mobil uygulamasının ana sayfa bölümü için daha görsel, dinamik görünüme sahip yeni bir tasarım sunmaya hazırlanıyor. Yeni arayüz, hayranlarla sanatçıları birbirilerine daha yakın hale getirecek.

    Spotify, yenileniyor

    Yenilenen Spotify, ana sayfaya müzik, podcast ve sesli kitapların ön izlemesini getiriyor. Kullanıcıların kişiselleştirilmiş çalma listeleri, albümleri, podcast bölümleri ve sesli kitapların görsel ve sesli ön izlemelerini keşfetmek için akışa dokunmaları yeterli olacak. Tekrar dokunarak kaydedilebilecek, paylaşılabilecek veya sanatçı ya da yayıncının sayfasına hızlıca gidilebilecek.

    Arama bölümünden de keşfedilecek yeni yayınlar olacak. Kullanıcılar, yukarı veya aşağı kaydırarak sevdikleri türlerden parçaların kısa videolarını görüntüleyebilecek. Şarkıyı çalma listesine ekleme, sanatçıyı takip etme, paylaşma, hepsi tek bir yerden kolayca olabilecek. Akıştaki hashtagler, dinleyicilerin yeni favorilerini daha kolay keşfetmelerini sağlayabilecek. Haftalık keşif, Müzik radarı, New Music Friday, RapCavia gibi çalma listelerinden parçalar hızlıca geçilebilecek.

    Kullanıcılar, yeni tasarımda içerikleri ön izledikten sonra tek dokunuşla cihazlarına kaydedebilecek, indirebilecek veya paylaşabilecek. Bir şarkıyı, albümü, çalma listesini veya podcast bölümünü baştan dinlemek için çalma butonuna basmak yeterli olacak. Podcastler için kalınan yerden dinlemeye devam etme seçeneği olacak. Bir öneriye dokunulduğunda, çalma listesi, albüm veya tek parça sayfası açılacak.

    Ücretsiz abonelere de sunulacak

    Spotify, yeni kullanıcı arayüzünün ne zaman açılacağını söylemedi ancak iOS ve Android için hem ücretsiz hem de premium abonelere sunulmaya başlandı.

    Kaynakça https://newsroom.spotify.com/2023-03-08/new-home-page-scroll-clips-previews/ https://9to5mac.com/2023/03/08/spotify-rolling-out-biggest-evolution-yet-ios/
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 1 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 3 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 6 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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    2701 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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