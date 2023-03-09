Spotify yenileniyor: Şimdiye kadarki en büyük değişim

Tam Boyutta Gör Spotify uygulaması, büyük revizyona giriyor. Spotify, mobil uygulamasının ana sayfa bölümü için daha görsel, dinamik görünüme sahip yeni bir tasarım sunmaya hazırlanıyor. Yeni arayüz, hayranlarla sanatçıları birbirilerine daha yakın hale getirecek.

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Spotify, yenileniyor

Yenilenen Spotify, ana sayfaya müzik, podcast ve sesli kitapların ön izlemesini getiriyor. Kullanıcıların kişiselleştirilmiş çalma listeleri, albümleri, podcast bölümleri ve sesli kitapların görsel ve sesli ön izlemelerini keşfetmek için akışa dokunmaları yeterli olacak. Tekrar dokunarak kaydedilebilecek, paylaşılabilecek veya sanatçı ya da yayıncının sayfasına hızlıca gidilebilecek.

Arama bölümünden de keşfedilecek yeni yayınlar olacak. Kullanıcılar, yukarı veya aşağı kaydırarak sevdikleri türlerden parçaların kısa videolarını görüntüleyebilecek. Şarkıyı çalma listesine ekleme, sanatçıyı takip etme, paylaşma, hepsi tek bir yerden kolayca olabilecek. Akıştaki hashtagler, dinleyicilerin yeni favorilerini daha kolay keşfetmelerini sağlayabilecek. Haftalık keşif, Müzik radarı, New Music Friday, RapCavia gibi çalma listelerinden parçalar hızlıca geçilebilecek.

Kullanıcılar, yeni tasarımda içerikleri ön izledikten sonra tek dokunuşla cihazlarına kaydedebilecek, indirebilecek veya paylaşabilecek. Bir şarkıyı, albümü, çalma listesini veya podcast bölümünü baştan dinlemek için çalma butonuna basmak yeterli olacak. Podcastler için kalınan yerden dinlemeye devam etme seçeneği olacak. Bir öneriye dokunulduğunda, çalma listesi, albüm veya tek parça sayfası açılacak.

Ücretsiz abonelere de sunulacak

Spotify, yeni kullanıcı arayüzünün ne zaman açılacağını söylemedi ancak iOS ve Android için hem ücretsiz hem de premium abonelere sunulmaya başlandı.

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Spotify yenileniyor: İşte yeni arayüz