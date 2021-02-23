Spotify yüksek kaliteli müzik müjdesini verdi: Spotify HiFi geliyor

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İsveçli dijital müzik platformu Spotify bu yıl kullanıcılara yüksek kalitede müziğe erişim imkanı sunacak. Şirket Stream On etkinliğinde HiFi abonelik seçeneğinin yolda olduğunu duyurdu.

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Spotify HiFi aboneliği kullanıcıların en sevdiği müzikleri dijital cihazlarında "CD kalitesinde" dinlemelerine olanak sağlayacak. Bu sayede kaliteden ödün vermeden kayıpsız ve kaliteli müzik deneyimi mümkün olacak.

Daha fazla derinlik ve netlik

Henüz bit hızı gibi teknik detaylar açıklanmamış olsa da şirket bu seçeneğin çalınan parçalarda daha fazla derinlik ve netlik sağlayacağını iddia ediyor. Spotify HiFi'nin bit hızı teorik olarak 1411 kbit/s seviyesine ulaşabilir. Şu anda maksimum bit hızının 320 kbit/s olduğunu hatırlatalım.

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Spotify bu yıl içerisinde başlatılması planlanan HiFi abonelik planının yalnızca belirli ülkelerde sunulacağını söylüyor. Hangileri olduğu açıklanmadı. Ayrıca fiyat konusunda da bir bilgi yok. Ancak yüksek kalitede müzik keyfinin kullanıcılara daha pahalıya mal olacağı kesin.

https://twitter.com/Spotify/status/1363888981843324930

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