Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Spotify yüksek kaliteli müzik müjdesini verdi: Spotify HiFi geliyor

    Dünyanın en popüler müzik dinleme platformu olan Spotify, bu yıl dijital cihazlarda "CD kalitesinde" müziğe erişim imkanı sunacak HiFi abonelik seçeneğini başlatacağını duyurdu.
    23 Şubat 2021, 12:00 (1 sa.)
    714
    75
    12
    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Spotify yüksek kaliteli müzik müjdesini verdi: Spotify HiFi geliyor
    Tam Boyutta Gör

    İsveçli dijital müzik platformu Spotify bu yıl kullanıcılara yüksek kalitede müziğe erişim imkanı sunacak. Şirket Stream On etkinliğinde HiFi abonelik seçeneğinin yolda olduğunu duyurdu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Spotify kullanıcı sayısı 345 milyona ulaştı

    Ayrıca Bkz. "HarmonyOS, Nisan ayında akıllı telefonlar için kullanıma sunuluyor"

    Spotify HiFi aboneliği kullanıcıların en sevdiği müzikleri dijital cihazlarında "CD kalitesinde" dinlemelerine olanak sağlayacak. Bu sayede kaliteden ödün vermeden kayıpsız ve kaliteli müzik deneyimi mümkün olacak.

    Daha fazla derinlik ve netlik

    Henüz bit hızı gibi teknik detaylar açıklanmamış olsa da şirket bu seçeneğin çalınan parçalarda daha fazla derinlik ve netlik sağlayacağını iddia ediyor. Spotify HiFi'nin bit hızı teorik olarak 1411 kbit/s seviyesine ulaşabilir. Şu anda maksimum bit hızının 320 kbit/s olduğunu hatırlatalım.

    Spotify yüksek kaliteli müzik müjdesini verdi: Spotify HiFi geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Spotify bu yıl içerisinde başlatılması planlanan HiFi abonelik planının yalnızca belirli ülkelerde sunulacağını söylüyor. Hangileri olduğu açıklanmadı. Ayrıca fiyat konusunda da bir bilgi yok. Ancak yüksek kalitede müzik keyfinin kullanıcılara daha pahalıya mal olacağı kesin.



    https://twitter.com/Spotify/status/1363888981843324930 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    S
    sultanneb 19 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 20 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 20 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

    Bu Editörden
    Son İçerikler
    HarmonyOS, Nisan ayında akıllı telefonlar için kullanıma sunuluyor
    2 sa.
    Clubhouse hacklendi: Sesli sohbetler internete sızdırıldı
    20 sa.
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    F feerrroooo (sdf sdf) 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    Gelsin gelsin rekabet iyidir. Muhtemelen öteki platformlarda rekabet edebilmel için müzik arşivlerini gem
    nişletmek zorunda kalacaklar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A aysensS 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    Youtube var iken spotify kullanmam
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A aycibin (Yalım Dilmen) 41 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    sanırım HIFI kayıpsız ses için kablolu bağlantı şart.çünkü android'lerin kullandığı SBC'de kulalnılan max bitrate 345kbps'e (samsung/huawei 384kbps,xiaomi 192kbps) kadar, apple'ın kullandığı AAC'de ise max 256kbps'a kadar.tabi bir ucu kaynak telefonsa diğer ucu da hoparlör veya kulaklık.piyasadaki ürünler de SBC veya AAC desteklediğine göre yine 320kbps'ten yüksek bitrate'lere BLE üzerinden ses alması mümkün durmuyor.zaten mevcut spotify üyelik de 320kbps kalitede ve BLE codec'lerin desteklediğinin üzerinde.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    V veysel_444 (WALTER H. WHITE) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Spotify çok geç kaldı bu konuda TIDAL muhteşem ötesi ses kalitesine sahipti.

    Ayrıca Deezer HiFi da var o da efsane cidden Spotify yeni akıllandı.

    Eskisi gibi değil zaten ya Spotify piyasayı domine ettiği günler geride kaldı😁
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tekin-71 (Fatih Tekin) 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    YouTube music de özellikle yabanci şarkılar tidalden bile daha iyi ses veriyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bullx 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    bilen bir arkadaş aydınlatabilirse, örnek veriyorum airpods kullanıyorum bluetooth kullandığı için cihaza verebildiği en fazla bitrate 320kpbs mi?

    yani flac çalsam kulağıma mp3 kalitesinde mi gelicek?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 34 dk. ( Mesaj Silindi ) bullx
    burada bluetooth kulaklığın kullandığı codec'in türü devreye giriyor. aptx hd 576 kbps, ldac 990 kbps destekliyor. sadece telefonunuzdaki şarkının sıkıştırma türü değil, kablosuz fiziksel katmanda hangi türde taşındığı önemli. lossless mümkün değil, ama 320kbps mp3 kalitesinden daha iyisini dinlemek mümkün.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sonunda Tidal i birakabilcegim
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    V veysel_444 (WALTER H. WHITE) 49 dk. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    TIDAL efsane ama ya Master ses kalitesi cidden efsanevi.

    Ayrıca Deezer zaten Hifi getirmişti o çok iyi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 34 dk. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    tidal bırakılır mı hiç?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 dk. Netflix önerilen içerikleri, kullanıcıların cihazlarına otomatik olarak indirecek 35 dk. Elektrikli Hyundai Ioniq 5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Spotify yüksek kaliteli müzik müjdesini verdi: Spotify HiFi geliyor Sonraki Çiftlik Bank hikayesi dizi oluyor; ilk detaylar belli oldu 2 sa. HarmonyOS, Nisan ayında akıllı telefonlar için kullanıma sunuluyor 2 sa. Zack Snyder's Justice League'den yeni görseller paylaşıldı 4 sa. Elon Musk'tan Starlink açıklaması: Hızlar 300Mbit'e çıkıyor 6 sa. Vallheim’dan rekor üstüne rekor: Steam’in en çok eş zamanlı oyuncuya sahip 5. oyunu oldu 7 sa. Spor oyunu Pumped BMX Flow, iOS için ücretsiz olarak yayınlandı 8 sa. iPhone 12'ye olan talep, Apple'ı 2021'de 3 trilyon dolar değerine ulaştırabilir 9 sa. Apple, yine bir patent davası ile karşı karşıya 10 sa. Japon teknoloji firmaları Uygur Türklerine destek için Çin'le iş birliğini sonlandırıyor 11 sa. Stephen King’in The Running Man kitabı, Edgar Wright tarafından tekrar filme uyarlanıyor 12 sa. Samsung'un artırılmış gerçeklik gözlüklerinin reklam filmi ortaya çıktı 12 sa. Kroger Health, iPhone destekli COVID-19 hızlı test kitlerini piyasaya sürecek 13 sa. Red Magic 6 Pro, beş dakika içinde %0'dan %50'ye şarj edilebilecek 13 sa. Perseverance'ın Mars'a inişinden 4K video geldi: İşte inanılmaz anlar 14 sa. IKEA ürünlerine HomeKit desteği genişliyor 14 sa. Rol yapma oyunu Hero Craft, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı 15 sa. Microsoft Word'e akıllı metin tahmincisi geliyor 15 sa. Apple, Apple Car için birkaç LiDAR tedarikçisiyle görüşmeler yapıyor 16 sa. Koronavirüs Güney Afrika varyantı Pfizer/BioNTech antikorlarını azaltabilir 16 sa. Microsoft'tan büyük bir Bethesda etkinliği geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız