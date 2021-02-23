Spotify yüksek kaliteli müzik müjdesini verdi: Spotify HiFi geliyor

İsveçli dijital müzik platformu Spotify bu yıl kullanıcılara yüksek kalitede müziğe erişim imkanı sunacak. Şirket Stream On etkinliğinde HiFi abonelik seçeneğinin yolda olduğunu duyurdu.İlginizi Çekebilir Spotify kullanıcı sayısı 345 milyona ulaştı
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Spotify HiFi aboneliği kullanıcıların en sevdiği müzikleri dijital cihazlarında "CD kalitesinde" dinlemelerine olanak sağlayacak. Bu sayede kaliteden ödün vermeden kayıpsız ve kaliteli müzik deneyimi mümkün olacak.
Daha fazla derinlik ve netlik
Henüz bit hızı gibi teknik detaylar açıklanmamış olsa da şirket bu seçeneğin çalınan parçalarda daha fazla derinlik ve netlik sağlayacağını iddia ediyor. Spotify HiFi'nin bit hızı teorik olarak 1411 kbit/s seviyesine ulaşabilir. Şu anda maksimum bit hızının 320 kbit/s olduğunu hatırlatalım.
Spotify bu yıl içerisinde başlatılması planlanan HiFi abonelik planının yalnızca belirli ülkelerde sunulacağını söylüyor. Hangileri olduğu açıklanmadı. Ayrıca fiyat konusunda da bir bilgi yok. Ancak yüksek kalitede müzik keyfinin kullanıcılara daha pahalıya mal olacağı kesin.
https://twitter.com/Spotify/status/1363888981843324930 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu
ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş
Doktor bu ne?
nişletmek zorunda kalacaklar
Ayrıca Deezer HiFi da var o da efsane cidden Spotify yeni akıllandı.
Eskisi gibi değil zaten ya Spotify piyasayı domine ettiği günler geride kaldı😁
yani flac çalsam kulağıma mp3 kalitesinde mi gelicek?
Ayrıca Deezer zaten Hifi getirmişti o çok iyi