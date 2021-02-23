HarmonyOS, Nisan ayında akıllı telefonlar için kullanıma sunuluyor

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Huawei, kendi geliştirdiği HarmonyOS 2.0 işletim sisteminin önümüzdeki Nisan ayında akıllı telefonlar için yayınlanacağını açıkladı. Çinli şirket ayrıca dün tanıtılan katlanabilir Mate X2'nin ilk yükseltme grubunda yer alacağını ifade etti.

Ayrıca Bkz. "Huawei Mate X2 tanıtıldı: Çift ekran, 5nm işlemci ve cep yakan fiyat"

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Firma henüz HarmonyOS 2.0 güncellemesi alacak cihazların tam listesini yayınlamadı. Ancak bu haberimizde internete sızdırılmış bir ön liste mevcut. Yeni işletim sisteminin uyumlu olduğu işlemcileri ise buradan görebilirsiniz.

Bu yıl 300-400 milyon cihaza ulaşması hedefleniyor

Huawei Geliştirici Konferansı 2020 etkinliğinde tanıtılan HarmonyOS 2.0 sadece akıllı telefonları değil aynı zamanda akıllı saatleri, akıllı ev aletlerini, araç sistemlerini, TV'leri vb. gibi bir çok elektronik cihazı destekliyor.

Şirket geçtiğimiz yılın Aralık ayında geliştiriciler için HarmonyOS 2.0 mobil beta sürümünü yayınlamıştı. Ayrıca yeni işletim sistemi P40'ta çalışırken görüntülendi. Huawei, HarmonyOS'u bu yıl 300 ila 400 milyon cihaza kurmayı planlıyor.

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