HarmonyOS, Nisan ayında akıllı telefonlar için kullanıma sunuluyor

Huawei, kendi geliştirdiği HarmonyOS 2.0 işletim sisteminin önümüzdeki Nisan ayında akıllı telefonlar için yayınlanacağını açıkladı. Çinli şirket ayrıca dün tanıtılan katlanabilir Mate X2'nin ilk yükseltme grubunda yer alacağını ifade etti.
Ayrıca Bkz. "Huawei Mate X2 tanıtıldı: Çift ekran, 5nm işlemci ve cep yakan fiyat"İlginizi Çekebilir HarmonyOS 2.0 beta akıllı telefonlar için yayınlandı: İşte Android alternatifinin arayüzü
Firma henüz HarmonyOS 2.0 güncellemesi alacak cihazların tam listesini yayınlamadı. Ancak bu haberimizde internete sızdırılmış bir ön liste mevcut. Yeni işletim sisteminin uyumlu olduğu işlemcileri ise buradan görebilirsiniz.
Bu yıl 300-400 milyon cihaza ulaşması hedefleniyor
Huawei Geliştirici Konferansı 2020 etkinliğinde tanıtılan HarmonyOS 2.0 sadece akıllı telefonları değil aynı zamanda akıllı saatleri, akıllı ev aletlerini, araç sistemlerini, TV'leri vb. gibi bir çok elektronik cihazı destekliyor.
Şirket geçtiğimiz yılın Aralık ayında geliştiriciler için HarmonyOS 2.0 mobil beta sürümünü yayınlamıştı. Ayrıca yeni işletim sistemi P40'ta çalışırken görüntülendi. Huawei, HarmonyOS'u bu yıl 300 ila 400 milyon cihaza kurmayı planlıyor.
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Nissan'dan karavan ofis konsepti
Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok
gezgin köle aracı
bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen
Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu
ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş
Doktor bu ne?
daha mı hızlı daha mı stabil daha mı az ram tüketiyor?