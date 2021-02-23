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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HarmonyOS, Nisan ayında akıllı telefonlar için kullanıma sunuluyor

    Huawei'nin mobil işletim sistemi HarmonyOS, Nisan ayında akıllı telefonlara geliyor. Çinli şirketin hedefi işletim sistemini bu yıl 300 ila 400 milyon cihaza ulaştırmak.
    23 Şubat 2021, 11:00 (2 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    HarmonyOS, Nisan ayında akıllı telefonlar için kullanıma sunuluyor
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    Huawei, kendi geliştirdiği HarmonyOS 2.0 işletim sisteminin önümüzdeki Nisan ayında akıllı telefonlar için yayınlanacağını açıkladı. Çinli şirket ayrıca dün tanıtılan katlanabilir Mate X2'nin ilk yükseltme grubunda yer alacağını ifade etti.

    Ayrıca Bkz. "Huawei Mate X2 tanıtıldı: Çift ekran, 5nm işlemci ve cep yakan fiyat"

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    Firma henüz HarmonyOS 2.0 güncellemesi alacak cihazların tam listesini yayınlamadı. Ancak bu haberimizde internete sızdırılmış bir ön liste mevcut. Yeni işletim sisteminin uyumlu olduğu işlemcileri ise buradan görebilirsiniz.

    Bu yıl 300-400 milyon cihaza ulaşması hedefleniyor

    Huawei Geliştirici Konferansı 2020 etkinliğinde tanıtılan HarmonyOS 2.0 sadece akıllı telefonları değil aynı zamanda akıllı saatleri, akıllı ev aletlerini, araç sistemlerini, TV'leri vb. gibi bir çok elektronik cihazı destekliyor.

    Şirket geçtiğimiz yılın Aralık ayında geliştiriciler için HarmonyOS 2.0 mobil beta sürümünü yayınlamıştı. Ayrıca yeni işletim sistemi P40'ta çalışırken görüntülendi. Huawei, HarmonyOS'u bu yıl 300 ila 400 milyon cihaza kurmayı planlıyor.



    https://s.weibo.com/weibo?q=%23%E5%8D%8E%E4%B8%BA%E6%89%8B%E6%9C%BA4%E6%9C%88%E5%8D%87%E7%BA%A7%E9%B8%BF%E8%92%99%23 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    S
    sultanneb 19 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 20 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 20 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 2 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Source (Barış ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hayırlı olsun yeni bir alternatif olması güzel. Bence diğer üreticilerede bu işletim sistemini vermeli hatta geliştirilmesinde ortak olunmalı.
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    M mustafacoban (mustafa coban) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    iyi hoşta arada ne fark var? üretici veya tüketici neden android bırakıp buna geçsinler?
    daha mı hızlı daha mı stabil daha mı az ram tüketiyor?
    1 Yanıt Yanıtla
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    C CleanCoders (Fatih ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) mustafacoban
    cihazlarda yüklü gelecek. hepsi bu. ister kullan ister kullanma.
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