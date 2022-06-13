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    Squid Game’in 2. sezonu resmen duyuruldu: İşte ilk teaser

    Netflix, Squid Game'in 2. sezonunu resmen duyurdu ve yeni sezonla ilgili kısa bir teaser yayınladı. Ayrıca dizinin senaristi, yönetmeni ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk imzalı bir duyuru paylaştı.
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    Squid Game’in 2. sezonu resmen onaylandı: İşte ilk teaser
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    Netflix'in izlenme rekoru kıran dizisi Squid Game'in 2. sezonu resmen duyuruldu. Yayınlandığı dönemde sadece 12 günde tüm zamanların en popüler Netflix dizisi olmayı başaran Güney Koreli yapım, 2. sezonu ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

    Netflix, sosyal medya hesabında Squid Game'in 2. sezonu ile ilgili ilk teaser'ı paylaştı. Yayınlanan kısa videoda Yeşil ışık – Kırmızı ışık oyunundaki ürkütücü bebek yer alıyor. Ayrıca yeni sezonla ilgili bazı önemli detaylar da açıklandı.

    Squid Game 2. sezon ilk resmi detaylar

    Netflix'in Twitter hesabında Squid Game'in senaristi, yönetmeni ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk'un imzasını taşıyan bir duyuru yayınlandı. Yepyeni bir sezona hazır olun başlıklı açıklamada şu merak uyandırıcı ifadeler yer alıyor:

    Geçtiğimiz yıl yayınlanan "Squid Game"in ilk sezonunu hayata geçirmek tam 12 yıl sürdü. Ancak "Squid Game" sadece 12 günde tüm zamanların en popüler Netflix dizisi olmayı başardı.

    "Squid Game"in senaristi, yönetmeni ve yapımcısı olarak, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımıza sesleniyorum: Dizimizi izlediğiniz ve sevdiğiniz için hepinize teşekkür ederim.

    Yakında, Gi-hun geri dönüyor.
    Gemi Aslanı da öyle.
    2. sezona hazır olun.
    Ddakji oynatan takım elbiseli adamı tekrar görürseniz şaşırmayın.
    Ayrıca Young-hee'nin erkek arkadaşı Cheol-su ile tanışacaksınız.

    Yepyeni bir sezonda buluşmak üzere!

    Hwang Dong-hyuk "Squid Game"in Yönetmeni, Senaristi ve Baş Yapımcısı

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    WIPERRANTAN 12 saat önce

    oha

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    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 4 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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