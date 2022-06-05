Marvel'ın yeni Disney+ dizisi Ms Marvel'dan iki yeni sahne paylaşıldı

Disney'in, Disney+'ta yayınlanması için hazırladığı Marvel dizilerinden biri olan Ms. Marvel'dan iki yeni sahne paylaşıldı.
Ms. Marvel'ın ilk sezonu Disney Plus'ta 8 Haziran'da yayınlanacak. Dizinin başrolünde yani Ms. Marvel rolünde Iman Vellani bulunuyor. Bad Boys for Life filminin yönetmenleri Adil El Arbi ve Bilall Fallah ise dizinin yönetmenliğini yapacak. Ayrıca Ms. Marvel karakterinin Captain Marvel 2'de de gözükmesi planlanıyor. Kamala Khan karakterinin aynı çizgi romanlarda olduğu gibi kendince çizgi romanlar yazdığı ve süper kahramanların hayranı olduğu bir hikaye ile başlayacak.
Dizinin geriye kalan oyuncuları şöyle: Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer ve Nimra Bucha. Bahsi geçen sahneleri aşağıda bulabilirsiniz.
Ms Marvel Yeni Sahneler
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.