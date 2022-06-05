Marvel'ın yeni Disney+ dizisi Ms Marvel'dan iki yeni sahne paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Disney'in, Disney+'ta yayınlanması için hazırladığı Marvel dizilerinden biri olan Ms. Marvel'dan iki yeni sahne paylaşıldı.

The Mandalorian 3. sezon ve 4. sezondan güzel haber 23 sa. önce eklendi

Ms. Marvel'ın ilk sezonu Disney Plus'ta 8 Haziran'da yayınlanacak. Dizinin başrolünde yani Ms. Marvel rolünde Iman Vellani bulunuyor. Bad Boys for Life filminin yönetmenleri Adil El Arbi ve Bilall Fallah ise dizinin yönetmenliğini yapacak. Ayrıca Ms. Marvel karakterinin Captain Marvel 2'de de gözükmesi planlanıyor. Kamala Khan karakterinin aynı çizgi romanlarda olduğu gibi kendince çizgi romanlar yazdığı ve süper kahramanların hayranı olduğu bir hikaye ile başlayacak.

Dizinin geriye kalan oyuncuları şöyle: Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer ve Nimra Bucha. Bahsi geçen sahneleri aşağıda bulabilirsiniz.

Ms Marvel Yeni Sahneler

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Marvel'ın yeni dizisi Ms Marvel'dan iki yeni sahne paylaşıldı