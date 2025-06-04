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    The Social Network'ün OpenAI versiyonu geliyor: Artificial

    Akıllara The Social Network'ü getiren yeni bir film geliyor. Artificials adını taşıyan film, OpenAI yönetim kurulunun, şirketin CEO'su Sam Altman'ı görevden almaya çalıştığı süreci konu alacak.

    OpenAI filmi Artifical Tam Boyutta Gör
    Sam Altman, bugün artık OpenAI'ın yüzü ve teknoloji dünyasının en önemli figürlerinden biri hâline gelmiş durumda. Ancak işler birazcık farklı gelişse, bugün kendisini sadece OpenAI'ın kurucularından biri olarak hatırlıyor olabilirdik. Zira Altman, 2023 yılında, kendi kurduğu şirketten atılmanın kıyısından döndü. Altman'ın önce yönetim kurulu tarafından şirketten atılması, ardından Microsoft'un da desteğiyle görevine geri getirilmesi, son yıllarda Silikon Vadisi'nde yaşanan en sansasyonel olaylardan biri oldu.

    Öyle ki daha bu olay yaşanırken bile bir gün bunun filme dönüştürüleceği konuşuluyordu. Nitekim öyle de oldu. 2023 sonbaharında OpenAI yönetiminde yaşanan krizi konu alan yeni bir film için hazırlıklara başlandı. Üstelik, Artificial adını taşıyan bu film için dikkat çekici isimler bir araya toplanacak gibi görünüyor.

    Artificial'ı Yönetmesi İçin Luca Guadagnino ile Görüşülüyor

    Amazon MGM çatısı altında hazırlanan Artificial'ı yönetmesi için ünlü yönetmen Luca Guadagnino (Challengers, Call Me by Your Name) ile görüşülüyor. Bu filmi bir an önce hayata geçirmek isteyen Amazon MGM, oyuncu kadrosu için de görüşmelere başlamış durumda. Artificial için görüşülen başlıca isimlerin Andrew Garfield, Monica Barbaro ve Yura Borisov olduğu söyleniyor.

    The Hollywood Reporter'ın aktardığı bilgilere göre anlaşmaya varıldığı takdirde Sam Altman'ı Andrew Garfield, şirketin eski CTO'su Mira Murati'yi Monica Barbaro, Altman'a karşı başlatılan bu darbeye öncülük eden kurucu ortağı Ilya Sutskever'i ise Yuri Borisov canlandıracak.

    Komedi yazarı Simon Rich'in (Man Seeking Woman) senaryosunu yazdığı Artificial, akıllara The Social Network'ü getiriyor. Ancak senaryoda Rich'in imzasının olması, bunun Fincher'ın filminden daha nüktedan bir tona sahip olacağını düşündürüyor. 

    Eğer işler planlandığı gibi giderse Artificial'ın çekimlerine bu yaz başlanacak. Henüz bir çıkış tarihi açıklanmamış olsa da 2026'nın ilk yarısı en muhtemel olasılık gibi görünüyor.

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