Guillermo del Toro, Pacific Rim'in devamını yapmayı düşünmüyor

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Pan'ın Labirenti, Suyun Sesi ve Hellboy filmleri ile tanınan başarılı yönetmen Guillermo del Toro'nun bilim kurgu ve aksiyon türünü birleştirdiği başka bir filmi Pacific Rim'in devam filmi hakkında bir açıklama yapıldı.

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2013 yılında yayınlanan, yönetmenliğini Guillermo del Toro'nun yaptığı Pacific Rim, ilk filmi ile ortalama üstü bir film olmayı başarmıştı ve güzel bir kiteleye sahip olmuştu. Ancak ne yazık ki ikinci filmde Guillermo del Toro projeyi bırakmıştı. 2018 yılında Steven S. DeKnight'ın yönetmenliğinde yayınlanan film ne yazık ki beklenileni hiç verememişti ve fazlasıyla olumsuz yorum almıştı.

Geçtiğimiz günlerde de başarılı yönetmen Guillermo del Toro, üçüncü film ile ilgili bir planı olmadığını açıkça belirtti ancak yalnızca bir hayran olarak Legendary'nin yarattığı MonsterVerse evreni ile ortaklaşa bir film yapıldığını görmeyi çok istediğini söyledi. Çok zor bir ihtimal olsa da belki bir gün Guillermo del Toro'nun bu isteği gerçek olur.

Pacific Rim'in ilk filmini şu anda Netflix'te bulabilirsiniz.

https://twitter.com/getFANDOM/status/1354125782608568320

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