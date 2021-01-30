Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Guillermo del Toro, Pacific Rim'in devamını yapmayı düşünmüyor

    2013 yılında başlayan Pacific Rim serisi ya da Türkçesi ile Pasifik Savaşları'nın yönetmeni Guillermo del Toro'nun, serinin yeni filmi ile ilgili bir planı bulunmuyor.
    54 dk.
    181
    26
    1
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Guillermo del Toro, Pacific Rim'in devamını yapmayı düşünmüyor
    Tam Boyutta Gör

    Pan'ın Labirenti, Suyun Sesi ve Hellboy filmleri ile tanınan başarılı yönetmen Guillermo del Toro'nun bilim kurgu ve aksiyon türünü birleştirdiği başka bir filmi Pacific Rim'in devam filmi hakkında bir açıklama yapıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Jason Statham başrollü Guy Ritchie'nin yeni ajan filminin çekimleri Antalya'da yapılıyor

    Ayrıca Bkz. "Baby Driver 2'nin senaryosu tamamlandı"

    2013 yılında yayınlanan, yönetmenliğini Guillermo del Toro'nun yaptığı Pacific Rim, ilk filmi ile ortalama üstü bir film olmayı başarmıştı ve güzel bir kiteleye sahip olmuştu. Ancak ne yazık ki ikinci filmde Guillermo del Toro projeyi bırakmıştı. 2018 yılında Steven S. DeKnight'ın yönetmenliğinde yayınlanan film ne yazık ki beklenileni hiç verememişti ve fazlasıyla olumsuz yorum almıştı. 

    Geçtiğimiz günlerde de başarılı yönetmen Guillermo del Toro, üçüncü film ile ilgili bir planı olmadığını açıkça belirtti ancak yalnızca bir hayran olarak Legendary'nin yarattığı MonsterVerse evreni ile ortaklaşa bir film yapıldığını görmeyi çok istediğini söyledi. Çok zor bir ihtimal olsa da belki bir gün Guillermo del Toro'nun bu isteği gerçek olur.

    Pacific Rim'in ilk filmini şu anda Netflix'te bulabilirsiniz.



    https://twitter.com/getFANDOM/status/1354125782608568320 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Şişirilebilir elektrikli bisiklet: Poimo

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    M micropod (sarper şaşmaz) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    2. Yi de yapmak istemediğini belirtmişti zaten, para sagmak için çektiler. Salak saçmalar bir film oldu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 54 dk. GÖRÜNTÜLENEN Guillermo del Toro, Pacific Rim'in devamını yapmayı düşünmüyor Sonraki GeForce Now artık Chrome tarayıcınızda 2 sa. Netflix, Android'de zamanlayıcı özelliğini test ediyor 2 sa. New York Oyun Ödülleri'nde 2020'nin en iyi oyunu Hades seçildi; The Last of Us Part 2 ödül alamadı 3 sa. Tablet pazarı geçen yıl adeta patlama yaptı 3 sa. Deprem vergisi olarak bilinen 'Özel İletişim Vergisi' yüzde 10'a yükseltildi 4 sa. Baby Driver 2'nin senaryosu tamamlandı 5 sa. Haftaya A101 marketlerde yeni seri Samsung kavisli televizyon var 13 sa. Şişirilebilir elektrikli bisiklet: Poimo 13 sa. Bulmaca oyunu Pink, ücretsiz olarak mobil cihazlarda yayınlandı 14 sa. Popüler kart oyunu Slay the Spire, Android cihazlara geliyor 14 sa. Karsan'ın elektrikli minibüsleri Romanya'da hizmete başladı 15 sa. Facebook'un bağımsız yazarlar için haber bülteni araçları geliştirdiği bildirildi 15 sa. Mads Mikkelsen, Hannibal'ın yeni sezonunun yapılması için tartışmaların başladığını söylüyor 16 sa. Yeni Honda PCX125 Şubat'ta satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri 16 sa. Tanzim satış çadırları online'a taşınıyor 16 sa. Haftalık Film Önerisi 11: The Big Short 17 sa. Spotify bizi dinleyerek ruh halimizi anlayacak 17 sa. Sağlık Bakanı Koca açıkladı ! Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs vaka sayıları açıklandı 17 sa. Apple periskop lensler için ışık bükülmesi teknolojilerini araştırıyor 18 sa. Zack Snyder's Justice League'in yayın tarihi resmi olarak açıklandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız