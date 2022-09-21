Baykar, BAE'ye ilk kez Bayraktar TB2 teslimatı yaptı

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Bugüne kadar 22 farklı ülkeye Bayraktar TB2 İHA satan Baykar, yeni teslimatlara devam ediyor. Bu defa Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) 20 adet Bayraktar TB2 İHA teslimatı yapıldı.

Reuters’ın kaynaklarından edindiği bilgilere göre BAE, daha fazla Bayraktar İHA satın almak istiyor. Bayraktar, bu talebi karşılamak için çalışmalara başladı. Baykar daha önce Libya’ya Bayraktar TB2 İHA satmıştı. Bu İHA'lar Libya'da BAE destekli güçlerin saldırılarını püskürtmek için kullanılmıştı.

Suudi Arabistan, Bayraktar SİHA fabrikası kurmak istiyor

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında normalleşme sürecine geçilmişti. Normalleşme adımının meyvesi olarak Suudi Arabistan, kendi topraklarında Bayraktar İHA üretim fabrikası kurmayı planlıyor. Kurulacak fabrikada sıfırdan üretimden montajına kadar tüm aşamaların gerçekleşmesi isteniyor. Suudi yetkililer ile Baykar arasında ciddi değerlendirmeler ve görüşmeler yapıldığı ifade ediliyor.

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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın geçen ay yaptığı açıklamaya göre Baykar, 22 ülkeye Bayraktar TB2 SİHA ve 4 ülkeye Akıncı TİHA ihracatı için sözleşme imzaladı.

Bayraktar TB2 kesintisiz 27 saat uçabiliyor

Bayraktar TB2, 27 saat boyunca havada kalabiliyor. 27030 feet irtifada uçuş gerçekleştiriyor. Operasyonlarda ise 18000 feet yükseklikte uçuyor. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip.

Kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyor. Faydalı yük kapasitesi 150 kg, maksimum kalkış ağırlığı ise 650 kg. Türk Silahlı Kuvvetleri için silahlandırılan sistem, keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkânı sağlıyor.

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