Çin’in SSD kontrolcüleri rekor hızlara ulaştı

Computex 2022 fuarında Phison yeni hız rekoru kıran PCIe 5.0 SSD kontrolcüsünü tanıtırken Çin ise sessiz sedasız bu rekoru kırmaya devam ediyor. Çinli rakipler performans konusunda oldukça iddialı.

Çin’den iddialı PCIe SSD kontrolcüler

Geçtiğimiz haftalarda InnoGrit firması 14GB/s okuma ve 11GB/s yazma hızlarına ulaşabilen PCIe 5.0 SSD kontrolcüsünü duyurmuştu. Şimdi sie Deyiwei 14.5GB/s okuma hızları ile bu rekoru egale etti.

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Deyiwei kontrolcüsü 12GB/s yazma hızlarına ulaşabilirken rastgele erişim hızları da 3 milyon IOPS seviyesini yakalıyor. NVMe 2.0, OCP Cloud Spec 2.0, NVMe Partition namespace (ZNS), Open-channel SSD, ONFI 5.0 gibi tüm standartları destekliyor.

Deyiwei sürücüsünü ilk olarak sunucu tarafında piyasaya sürmeyi planlıyor. 2023 yılında AMD ve Intel’in yeni nesil işlemcileri ile birlikte PCIe 5.0 SSD sürücüsü de hazır olacak. Sonrasında daha düşük hızlara sahip sürücülerin ana akım bilgisayar pazarına sürülmesi planlanıyor.

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