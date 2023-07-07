Tam Boyutta Gör Donanım pazarında yaşanan fiyat artışları ve kısıtlamalar, Çin pazarında yasal olmayan tedarik yöntemlerine yol açmaya devam ediyor. Son olarak Çin gümrüğünde ilginç bir kaçakçılık vakası daha yaşandı. Gümrük Ofisi, vücüduna onlarca M.2 SSD gizleyen yeni bir kaçakçıyı daha yakaladı.

Çin'de yüzlerce SSD'yi vücüduna saran kaçakçı yakalandı

Bilmeyenler için kaçakçılar yıllardır Çin'e teknoloji ürünleri sokmanın yaratıcı yollarını deniyor. Yeni vakadaki kaçakçının ise, SSD'leri Makao Gongbei Limanı üzerinden Zhuhai'ye taşımaya çalıştığı belirtiliyor. Bu kişi, gümrük kontrolleri sırasında vücuduna sarılmış 420 adet M.2 SSD ile yakalandı. Bu SSD'lerin toplam değerinin ise 32,984 dolar olduğu söyleniyor. Ufak bir hesaplama ile bu parçaların her birinin 78 dolar civarında olduğunu söyleyebiliriz.

Çin'de gümrük vergilerinden kaçınmak için kullanılan bu yöntemin, kaçakçılar tarafından çokça kullanıldığını belirtelim. Öyle ki 2015 yılında bir adamın vücuduna streç filmle sarılmış 146 adet iPhone ile yakalanmıştı. Daha sonrasında benzer bir denemenin Intel işlemciler için kullanıldığını gördük. Geçtiğimiz aylarda ise elektrikli scooter'a gizlenmiş onlarca SSD'ye el konuldu.

Çin'de elektrikli scooter'a gizlenmiş onlarca SSD yakalandı 3 ay önce eklendi

Kaçak yollarla ülkeye sokulan bu ürünlerin, Çin gri pazarında büyük kârlar ile satıldığı belirtiliyor. Kaçakçıların neden ısrarla aynı yönteme yöneldikleri ise ayrı bir konu. Ancak muhtemelen gizlice geçmeyi başaran pek çok kişi var insanlar benzer yöntemleri denemeye devam ediyor.

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