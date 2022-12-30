Yılın beklenen oyunlarından Stalker 2 Heart of Chornobyl için yeni fragman yayınlandı

Stalker 2'den yeni fragman yayınlandı
STALKER 2: Heart of Chernobyl'in ilk olarak, bu yılın Nisan ayında çıkış yapması bekleniyordu. Ancak Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle ertelendi. Yeni paylaşılan fragman ise, oyunun dövüş meraniklerine ve hikayesine açıklık getiriyor. Bununla birlikte oyuncular, devasa, uçsuz bucaksız bir açık dünyada doğaüstü varlıklar ve insanlar ile karşı karşıya gelecek.
STALKER 2: Heart of Chernobyl'inönerilensistem gereksinimleri arasında Radeon RX 5700 XT veya GeForce RTX 2070 SUPER/GTX1080 Ti ekran kartları yer alıyor. Merakla beklenen yapımı minimum ayarlarda oynamak isteyen kullanıcıların ise Radeon RX 580 ve GTX 1060 6GB'a ihtiyacı olacak.
Piyasaya sürüldüğünde Steam'in yanı sıra Epic Games Store'a özel olacak STALKER 2: Heart of Chernobyl, 28 Nisan 2022'de Xbox Series S/X ve PC için çıkış yapacak. Ayrıca ilk günden Xbox Game Pass'e eklenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d