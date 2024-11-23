STALKER 2’nin satışları 1 milyonu aştı

Uzun yıllardır özellikle mobil teknoloji ve oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip eden Mehmet Ali, DonanımHaber takipçileri için her tür teknolojik gelişmeler hakkında içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son yılların en çok beklenen oyunlarından olan STALKER 2: Heart of Chornobyl, uzun yıllar süren bekleyişin ardından geçtiğimiz günlerde Xbox ve PC platformlarında satışa sunuldu. GSC Game World ve Xbox ortaklığında geliştirilen yapım, kısa sürede yüksek satış sayılarına ulaştı.

Rockstar Games: GTA 6'da akıllara durgunluk veren şeyler olacak 6 sa. önce eklendi

STALKER 2’nin satış sayıları umut verici

Rusya-Ukrayna savaşının ardından stüdyolarını bir süre kapatarak STALKER 2’yi birkaç kere ertelemek zorunda kalan GSC Game World, 20 Kasım 2024’te yapımı Xbox ve PC platformları için yayınladı. Yapımın çıkışından 2 gün sonra stüdyo, X platformu üzerinden STALKER 2'nin satışlarının bir milyonu aştığını duyurdu. Ayrıca stüdyo, Game Pass üzerinden de milyonlarca kişinin yapımı oynadığını duyurdu.

Yapımın hızlı başarısına rağmen GSC Game World, STALKER 2’nin devasa bütçesini geri toplamak için daha yüksek satış sayılarına ulaşmalı ancak firmanın Microsoft ile iş birliği sayesinde oyun, önümüzdeki aylarda ve yıllarda daha fazla oyuncuyu kendisine çekecektir. Önümüzdeki dönemde ışın izleme, mod geliştirme araçlarına ve çok oyunculu modlara sahip olacak yapım, önümüzdeki yıllarda eklenti paketlerine de sahip olacak. STALKER 2: Ultimate Edition sahipleri ise bu eklenti paketlerine ücretsiz sahip olacak. Tüm bunların yanı sıra GSC Game World, aralık ayında yapımın gelecek planları hakkında bir harita yayınlayacak.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

STALKER 2 satışları 1 milyonu aştı