STALKER 2’nin satışları 1 milyonu aştı

STALKER 2’nin satış sayıları umut verici
Rusya-Ukrayna savaşının ardından stüdyolarını bir süre kapatarak STALKER 2’yi birkaç kere ertelemek zorunda kalan GSC Game World, 20 Kasım 2024’te yapımı Xbox ve PC platformları için yayınladı. Yapımın çıkışından 2 gün sonra stüdyo, X platformu üzerinden STALKER 2'nin satışlarının bir milyonu aştığını duyurdu. Ayrıca stüdyo, Game Pass üzerinden de milyonlarca kişinin yapımı oynadığını duyurdu.
Yapımın hızlı başarısına rağmen GSC Game World, STALKER 2’nin devasa bütçesini geri toplamak için daha yüksek satış sayılarına ulaşmalı ancak firmanın Microsoft ile iş birliği sayesinde oyun, önümüzdeki aylarda ve yıllarda daha fazla oyuncuyu kendisine çekecektir. Önümüzdeki dönemde ışın izleme, mod geliştirme araçlarına ve çok oyunculu modlara sahip olacak yapım, önümüzdeki yıllarda eklenti paketlerine de sahip olacak. STALKER 2: Ultimate Edition sahipleri ise bu eklenti paketlerine ücretsiz sahip olacak. Tüm bunların yanı sıra GSC Game World, aralık ayında yapımın gelecek planları hakkında bir harita yayınlayacak.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.