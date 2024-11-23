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    Anlık Bildirim

    STALKER 2’nin satışları 1 milyonu aştı

    Son yılların en çok beklenen oyunlarından olan STALKER 2, geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu. Çıkışından günler sonra GSC Game World, yapımın satış sayısını paylaştı.
    STALKER 2 satışları 1 milyonu aştı Tam Boyutta Gör
    Son yılların en çok beklenen oyunlarından olan STALKER 2: Heart of Chornobyl, uzun yıllar süren bekleyişin ardından geçtiğimiz günlerde Xbox ve PC platformlarında satışa sunuldu. GSC Game World ve Xbox ortaklığında geliştirilen yapım, kısa sürede yüksek satış sayılarına ulaştı.

    STALKER 2’nin satış sayıları umut verici

    Rusya-Ukrayna savaşının ardından stüdyolarını bir süre kapatarak STALKER 2’yi birkaç kere ertelemek zorunda kalan GSC Game World, 20 Kasım 2024’te yapımı Xbox ve PC platformları için yayınladı. Yapımın çıkışından 2 gün sonra stüdyo, X platformu üzerinden STALKER 2'nin satışlarının bir milyonu aştığını duyurdu. Ayrıca stüdyo, Game Pass üzerinden de milyonlarca kişinin yapımı oynadığını duyurdu.

    Yapımın hızlı başarısına rağmen GSC Game World, STALKER 2’nin devasa bütçesini geri toplamak için daha yüksek satış sayılarına ulaşmalı ancak firmanın Microsoft ile iş birliği sayesinde oyun, önümüzdeki aylarda ve yıllarda daha fazla oyuncuyu kendisine çekecektir. Önümüzdeki dönemde ışın izleme, mod geliştirme araçlarına ve çok oyunculu modlara sahip olacak yapım, önümüzdeki yıllarda eklenti paketlerine de sahip olacak. STALKER 2: Ultimate Edition sahipleri ise bu eklenti paketlerine ücretsiz sahip olacak. Tüm bunların yanı sıra GSC Game World, aralık ayında yapımın gelecek planları hakkında bir harita yayınlayacak. 
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 2 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 4 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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