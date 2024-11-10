Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var?

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Tam Boyutta Gör Steam‘e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu da belli oldu.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu: Castlevania Anniversary Collection

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Castlevania Anniversary Collection olacak. Koleksiyon sürümü,Castlevania, Castlevania II: Simon's Quest, Castlevania III: Dracula's Curse, Super Castlevania IV, Castlevania: The Adventure, Castlevania II: Belmont's Revenge, Castlevania Bloodlines ve hatta Kid Dracula dahil olmak üzere serinin çeşitli dönemlerinden sekiz ayrı oyun içeriyor. Üstelik geliştiricilerin ve sanatçıların yorumlarını içeren ve serinin mirasına adanmış History of Castlevania - Book of the Crescent Moon da buna dahil.

Castlevania Anniversary Collection, Epic Games Store'da 14 Kasım tarihinden 21 Kasım'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Deceive Inc. ve Apex Legends Ash Bundle​​​​​​'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

7 Kasım - 14 Kasım

14 Kasım - 21 Kasım

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu