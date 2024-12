STALKER 2 için optimizasyon sorununu da çözen büyük yama yayınlandı

Tam Boyutta Gör GSC Game World, STALKER 2’de oyun deneyimini bozan yaygın hataları kabul etti ve birçok sorunu çözen iki yama yayınladı.

STALKER 2 Patch 1.0.1 ile düzeltilen önemli sorunlar

STALKER 2 1.0.1 ve 1.0.2 yaması, geliştirici ekip tarafından hızlı bir şekilde yayınlandı. İlki, çeşitli optimizasyonlarla birlikte A-Life sistemini iyileştirirken, ikincisi altı farklı görev için hata düzeltmelerini hedefliyor.

Yapay zeka düzeltmeleri : NPC’lerle ilgili birçok sorun düzeltildi

: NPC’lerle ilgili birçok sorun düzeltildi Optimizasyon düzeltmeleri: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION sorunu dahil 100 farklı çökme sorunu düzeltildi

Ses düzeltmeleri : Savaş bittiğinde müziğin çalmaya devam etmesi dahil ses sorunları düzeltildi

: Savaş bittiğinde müziğin çalmaya devam etmesi dahil ses sorunları düzeltildi Denge ayarlamaları : Silah ve zırh onarım fiyatı düşürüldü, zırh dayanıklılığı artırıldı, görevlerden para ödülleri artırıldı, yükseltilmiş fiyatların satış fiyatı düzeltildi

: Silah ve zırh onarım fiyatı düşürüldü, zırh dayanıklılığı artırıldı, görevlerden para ödülleri artırıldı, yükseltilmiş fiyatların satış fiyatı düzeltildi Savaş dengesi: Bazı görev öğelerinin ağırlığı azaltıldı, Et uzuvlarına gelen vuruşlardan kaynaklanan hasar artırıldı, Silah ve bıçakla yakın dövüş mesafesi artırıldı

Bazı görev öğelerinin ağırlığı azaltıldı, Et uzuvlarına gelen vuruşlardan kaynaklanan hasar artırıldı, Silah ve bıçakla yakın dövüş mesafesi artırıldı Karakterler: NPC modelleri ve animasyonlarında bazı küçük düzeltmeler yapıldı

NPC modelleri ve animasyonlarında bazı küçük düzeltmeler yapıldı Ara sahneler: Eksik görüntüler, animasyon sorunu dahil 20 farklı hata düzeltildi

Eksik görüntüler, animasyon sorunu dahil 20 farklı hata düzeltildi Oyun ayarları ve menüler: Nvidia Reflex Düşük Gecikme seçeneğinin oyunun sonraki başlatılışlarında kaydedilmemesiyle ilgili sorun düzeltildi

Nvidia Reflex Düşük Gecikme seçeneğinin oyunun sonraki başlatılışlarında kaydedilmemesiyle ilgili sorun düzeltildi Etkileşimli nesneler : Fizik sorunları, eksik iç kapılar düzeltildi

: Fizik sorunları, eksik iç kapılar düzeltildi Ana ve yan görevler: Belirli koşullar altında karşılaşılan çok sayıda görev engelleyici ve hata çözüldü.

Belirli koşullar altında karşılaşılan çok sayıda görev engelleyici ve hata çözüldü. Açık dünya deneyimini etkileyen 50 sorun düzeltildi

Oyuncu rehberliği, donanım ve silahlara ilişkin sorunlar giderildi

ilişkin sorunlar giderildi Seslendirme ve yüz animasyonlarına ilişkin sorunlar düzetildi

ilişkin sorunlar düzetildi Dünya: Titreyen dokular düzeltildi, görevler sırasında belirli yerlerde takılıp kalma sorunları çözüldü, karşılaşma sırasında NFC davranışları düzeltildi

STALKER 2 1.0.2 yaması ile de özellikle On the Edge, A Minor Incident ve Just Like the Good Old Days görevlerindeki önemli hatalar düzeltildi.

