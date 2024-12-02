STALKER 2 Patch 1.0.1 ile düzeltilen önemli sorunlar
STALKER 2 1.0.1 ve 1.0.2 yaması, geliştirici ekip tarafından hızlı bir şekilde yayınlandı. İlki, çeşitli optimizasyonlarla birlikte A-Life sistemini iyileştirirken, ikincisi altı farklı görev için hata düzeltmelerini hedefliyor.
- Yapay zeka düzeltmeleri: NPC’lerle ilgili birçok sorun düzeltildi
- Optimizasyon düzeltmeleri: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION sorunu dahil 100 farklı çökme sorunu düzeltildi
- Ses düzeltmeleri: Savaş bittiğinde müziğin çalmaya devam etmesi dahil ses sorunları düzeltildi
- Denge ayarlamaları: Silah ve zırh onarım fiyatı düşürüldü, zırh dayanıklılığı artırıldı, görevlerden para ödülleri artırıldı, yükseltilmiş fiyatların satış fiyatı düzeltildi
- Savaş dengesi: Bazı görev öğelerinin ağırlığı azaltıldı, Et uzuvlarına gelen vuruşlardan kaynaklanan hasar artırıldı, Silah ve bıçakla yakın dövüş mesafesi artırıldı
- Karakterler: NPC modelleri ve animasyonlarında bazı küçük düzeltmeler yapıldı
- Ara sahneler: Eksik görüntüler, animasyon sorunu dahil 20 farklı hata düzeltildi
- Oyun ayarları ve menüler: Nvidia Reflex Düşük Gecikme seçeneğinin oyunun sonraki başlatılışlarında kaydedilmemesiyle ilgili sorun düzeltildi
- Etkileşimli nesneler: Fizik sorunları, eksik iç kapılar düzeltildi
- Ana ve yan görevler: Belirli koşullar altında karşılaşılan çok sayıda görev engelleyici ve hata çözüldü.
- Açık dünya deneyimini etkileyen 50 sorun düzeltildi
- Oyuncu rehberliği, donanım ve silahlara ilişkin sorunlar giderildi
- Seslendirme ve yüz animasyonlarına ilişkin sorunlar düzetildi
- Dünya: Titreyen dokular düzeltildi, görevler sırasında belirli yerlerde takılıp kalma sorunları çözüldü, karşılaşma sırasında NFC davranışları düzeltildi
STALKER 2 1.0.2 yaması ile de özellikle On the Edge, A Minor Incident ve Just Like the Good Old Days görevlerindeki önemli hatalar düzeltildi.Kaynakça https://wccftech.com/s-t-a-l-k-e-r-2-heart-of-chornobyl-receives-two-patches-focused-on-bug-fixes-optimizations-and-much-more/ https://store.steampowered.com/news/app/1643320/view/4455844537830474746 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.