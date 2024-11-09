STALKER 2: Heart of Chornobyl’in yapımı tamamlandı

STALKER 2, 20 Kasım’da yayınlanacak
İlk olarak 2010 yılında duyurulan Stalker 2, 2011 yılında stüdyonun dağılmasıyla iptal edilmişti. Hayranlar, seriye veda etse de stüdyo, 2014 yılında orijinal stüdyonun kurucusunun kardeşi Evgeniy Grygorovych tarafından tekrar kurulmuştu. Yeniden kurulan stüdyo, 2018 yılında STALKER 2: Heart of Chornobyl’i resmen duyurmuştu. Microsoft ortaklığında geliştirilen yapım; Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçtiğimiz yıllarda birkaç kez daha ertelenmişti. Geçtiğimiz aylarda yapımın 20 Kasım’da çıkacağını duyuran stüdyo, merakla beklenen haberi verdi.
GSC Game World, Stalker 2’nin çıkışına haftalar kala oyunun yapımının tamamlandığını belirtti. Stalker 2’nin tamamlanan kopyası, fiziksel sürümün baskısı için üretime yollanacak. Yapımın tamamlanması ile Stalker 2’nin bir kez daha ertelenmeyeceği neredeyse kesinleşmiş oldu. 15 yılık bekleyişin ardından Stalker 2; 20 Kasım’da Xbox Series X, Xbox Series S ve PC platformları için yayınlanacak. Yılın en çok beklenen oyunlarından olan Stalker 2'nin Xbox Game Pass kataloğuna ekleneceğini de hatırlatalım.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über