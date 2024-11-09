STALKER 2: Heart of Chornobyl’in yapımı tamamlandı

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Tam Boyutta Gör S.T.A.L.K.E.R. serisi ile bilinen GSC Game World, oyuncularını mutlu edecek haberi verdi. Stalker 2: Heart of Chornobyl’in yapımı resmen tamamlandı. Böylece yapımın fiziksel versiyonunun seri üretimi talimatı da verilmiş oldu.

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STALKER 2, 20 Kasım’da yayınlanacak

İlk olarak 2010 yılında duyurulan Stalker 2, 2011 yılında stüdyonun dağılmasıyla iptal edilmişti. Hayranlar, seriye veda etse de stüdyo, 2014 yılında orijinal stüdyonun kurucusunun kardeşi Evgeniy Grygorovych tarafından tekrar kurulmuştu. Yeniden kurulan stüdyo, 2018 yılında STALKER 2: Heart of Chornobyl’i resmen duyurmuştu. Microsoft ortaklığında geliştirilen yapım; Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçtiğimiz yıllarda birkaç kez daha ertelenmişti. Geçtiğimiz aylarda yapımın 20 Kasım’da çıkacağını duyuran stüdyo, merakla beklenen haberi verdi.

GSC Game World, Stalker 2’nin çıkışına haftalar kala oyunun yapımının tamamlandığını belirtti. Stalker 2’nin tamamlanan kopyası, fiziksel sürümün baskısı için üretime yollanacak. Yapımın tamamlanması ile Stalker 2’nin bir kez daha ertelenmeyeceği neredeyse kesinleşmiş oldu. 15 yılık bekleyişin ardından Stalker 2; 20 Kasım’da Xbox Series X, Xbox Series S ve PC platformları için yayınlanacak. Yılın en çok beklenen oyunlarından olan Stalker 2'nin Xbox Game Pass kataloğuna ekleneceğini de hatırlatalım.



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Stalker 2'nin yapımı resmen tamamlandı