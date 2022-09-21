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    Bitmeyen oyun 500 milyon dolar bağış topladı

    Oyun dünyasının en ilginç projelerinden birisi haline gelen Star Citizen, 10 yıldır bitmemesine rağmen bağış toplamaya devam ediyor. Bağışlar yarım milyar doları geçti. 
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    Star Citizen
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    Oyun dünyasında artık bitmeyen oyun olarak adlandırılan Star Citizen halen alfa sürümünde ancak insanların çılgınlar gibi finansal destek sağladığını görüyoruz. 10 yıldır geliştirilen oyun yarım milyar dolar bağış topladı.

    Star Citizen ne zaman bitecek?

    2012 yılında duyurulan ve aynı yıl topluluk fonlama sistemine geçen Star Citizen aradan geçen 10 yılda 500 milyon dolar bağış topladı. Bağış yapan kişi sayısı ise 4 milyonu geride bıraktı. Dünyanın en başarılı kitle fonlama projesi olan Star Citizen, 2014 yılında da Guinness Rekorlar Kitabına girdi. Oyunun sadece 11 ayda 100 milyon dolar topladığı ifade ediliyor.

    Alfa sürümünde olan oyun Mayıs ayında yeni ekonomi özellikleri ekleyen 3.17 güncellemesinden sonra kurtarma faaliyetlerinin ana özellik olacağı 3.18 güncellemesi de kısa süre içerisinde kullanıma sunulacak.

    Bununla birlikte Star Citizen ne zaman tamamlanacak bilinmiyor. Hatta beta sürümünden bile bir haber yok. Bağış sürekli devam ettiği için Cloud Imperial Games’in musluğu kısmak istemediği düşünülüyor.

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    makine26 1 gün önce

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